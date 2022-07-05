Hüseyin Ekmekçi: Halkın kanını emmeye devam ediyorlar

Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na yakıt alımıyla ilgili ihalenin adrese teslim ihaleyle yapıdığını belirterek ihale yolsuzlarının halkın kanını emmeye devam ettiklerini söyledi.

Hüseyin Ekmekçi'nin paylaşımı şöyle:

Kıb- TEK’in ihale yolsuzları, bu krizi de fırsata çevirdiler.

Yargılanması gerekenler, piyasa değerinin çok üzerinde bir fiyatla, adrese teslim ihaleyle halkın kanını emmeye devam ediyorlar.

Hani adalet?

Nerde Yargı?

Neden hep aynı yerde dönüp duruyor?

KIb- Tek halkındır…

Öyle mi?

Neden hep yolsuzlar ve arsızlar kazanıyor o zaman?

Yazık…

Çok…

Krizin hasarı halka, rantı bunlara…

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05/07/2022 12:05