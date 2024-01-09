Hüseyin Ekmekçi: Hükümet Her Adımda Yasaları Tüzükleri Yok Sayıyor…

HÜKÜMET HER ADIMDA YASALARI TÜZÜKLERİ YOK SAYIYOR… YASAMA VE YARGI HÜKÜMET ELİYLE KÜÇÜMSENİYOR

ÜLKE ADİL YÖNETİLSÜN DİYE KULLANILMASI GEREKEN YETKİLER MAALESEF HISIM AKRABA, YAKIN PARTİLİ İÇİN KULLANILIYOR… AYIPTIR, YAZIKTIR, GÜNAHTIR

Hani hep dertleniyoruz ya, nasıl düzelecek bu memleket? Adaletle düzelecek. Gelir düzeyi ne olursa olsun, adresi ne olursa olsun, doğum yeri neresi olursa olsun, yaşayan herkes yaşadığı her noktada adalete uzaksa, hiç kimse memleketin düzelmesini beklemesin

Haftalardır, bu ülkede adaletsizliğin kitabı yazılıyor. Hiçbir şey olmamış gibi, hayat aynen devam ediyor. Sandıktan gelerek ülkeyi yönetenler, yani iktidarda olanlar, yasama ve yargı üçgeninden kendilerini büyük gördükleri sürece adaletsizlik devam edecek

En son yaşadığımız olay, izin kurulu ile ilgili. Örneğin izin kurulu aslında bağımsız bir yapı. Siyasetin etki etmemesi gereken, devamında da hakkı olana hakkının verildiği bir kurul aslında. Torpilin izin kurulunun kapısından içeri girmemesi gerekiyor

Peki bizim ülkemizde öyle mi? Olmadığını gördük. Sayın bakan Erhan Arıklı önce verdiğini açıkladı, sonra iptal ettiğini. Üstelik Başbakan Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile ortak bir kararla verdikleri izinleri iptal ettiğini söyledi

Bu ülkede yasaları azıcık bilen, izin kurulunun normalde bağımsız bir yapı olduğunu ve siyasetin müdahale etmemesi gerektiğini bilir, anlar, anlatır. Peki bizim ülkemizde öyle mi? Öyle olmadığını defa defa gördük. Dağıtım şekli ne kadar yanlışsa, iptal duyurusu da o kadar saçma

Ülkemizde, taşımacılık sektörüne büyük yatırım yapanlar var. Üç aşamalı bir izin sistemi aslında bu. Birincisi taksi izinleri, ikincisi Kiralık Araba izinleri, üçüncüsü de turist taşıma izinleri. Her üç noktada da izinlendirmeyi devlet yapıyor. Hem de bedavaya

Devlet artık imtiyaz dağıtmamalı. Ülkemizde turizm yatırımlarına ihtiyaç vardı, turizm arazileri dağıtıldı. Gelen turistlerin taşınması gerekirdi taşımacılık sektörü ile alakalı imtiyazlar dağıtıldı. Artık bu alanda bir kriter geliştirilmesi gerekiyor. Gelişigüzel izin ancak da sektördeki dengelerini bozar

Ülkemizde onlarca araçlık otobüs, minibüs filosu olan işletmeler var. Vardiyalı çalıştıkları için 80,100 kişi istihdam eden taşımacılık şirketleri var. İstihdam yapan, vergi ödeyen bu işletmeler elbette devletin teşvikini hak ediyorlar. Buna itirazım yok

Ama, tamamen ülkemizde on yıllardır oluşan taşımacılık sektörünü berhava eden, işini doğru yapan kişileri yoksayan, daha önce almış oldukları izinleri satmasına rağmen yeni izin verilen, adaletsiz izin dağıtmak kimsenin haddine değildir

Ne münasebet? Hısım akrabaya partiliye, müdüre gelişigüzel devletin ülke gelişsin diye kullanması gereken yetkiyi, şahsi çıkarlarınız için kullanacaksınız. Devletin elindeki imtiyazlar artık gelişigüzel dağıtlamaz. Ekonomik anlamda bu ülke bir doyuma ulaştı

Otel yapmak isteyen de, inşaat yapmak isteyen de, taşımacılık sektörüne giriş yapmak isteyen de, hatta tarım alanında büyümek isteyenler de yatırım anlamında gerekli ödemeleri yapacak. Olay bu kadar basittir. Bu fakir devlet kaynaklarını daha fazla peşkeş çekemez

Bugün, Ercan devlet havaalanında, Bafra oteller bölgesinde, Alsancak oteller bölgesinde taksi izni bulunan bir şahıs, aynı zamanda ortalama 250- 300 bin sterlinin sahibidir. Ve siz bu izni bedava vereceksiniz öyle mi? Bunun akıl alır bir yanı yoktur

Gerçek şu ki, yeni taşıma izinleri ciddi bir ihtiyaçtır. Hak eden şahıslara verilmesinde bir engel görmüyorum. Ama kriterler belirlenmelidir. Birilerini zengin etmek yerine, devlet de ciddi bir gelir elde etmelidir. Bedavadan kamu kaynaklarını dağıtma dönemi son bulmalıdır