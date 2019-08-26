Sitede
Google'da
x
HABER KIBRIS
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
SAĞLIK
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE DÜNYASI
SOSYAL MEDYA
TATİL
SPOR
VİDEO
FOTO
GURME
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
OTOMOBİL
CELEBRITY
EĞLENCE
SOSYAL MEDYA
OTELLER
FIRSATLAR
HABER KIBRIS
Erişim
Mobil Sitemiz
Facebook
Twitter
Arşiv
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam Ver
Reklam Alanları
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
26/08/2019
Bu habere tepkiniz:
TAGS:
hüseyin ekmekçi
,
haber
,
kıbrıs
,
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
MANŞETLER
Evsizler, Lefkoşa Surlariçi'ni Mesken Tuttu
HK KIBRIS
ABD-Çin ticaret savaşında olan Türk Lirası'na oldu
HK EKONOMİ
Nesli tükenmekte olan deniz canlılarına uluslararası koruma
HK DÜNYA
Falcao: Kararımı verdim, beni bırakın
HK SPOR
Cenk Uzunoğlu yazdı: Rum ve diğer batı dünyası bunu hazmedebilir mi?
HK KIBRIS
Haber Kıbrıs yazarı Cenk Uzunoğlu'nun kaleminden...
Başbakan Ersin Tatar Türkiye’de temaslarını sürdürüyor
HK KIBRIS
İspanya'da uçak ve helikopter havada çarpıştı
HK DÜNYA
G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu!
HK DÜNYA
Bu hafta hava nasıl olacak?
HK KIBRIS
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
HK YAŞAM - FIRSATLAR
HK KIBRIS
Başbakan Ersin Tatar Muş'ta
HK KIBRIS
Evsizler, Lefkoşa Surlariçi'ni Mesken Tuttu
HK KIBRIS
Başbakan Tatar Mevlana Müzesi'ni Ziyaret Etti
HK KIBRIS
Pulya Festivali Etkinlikleri Kapsamında “Çocuk Etkinlikleri Gecesi” Düzenlendi
HK KIBRIS
Cenk Uzunoğlu yazdı: Rum ve diğer batı dünyası bunu hazmedebilir mi?
HK KIBRIS
Haber Kıbrıs yazarı Cenk Uzunoğlu'nun kaleminden...
Başbakan Ersin Tatar Türkiye’de temaslarını sürdürüyor
HK KIBRIS
Bu hafta hava nasıl olacak?
HK KIBRIS
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
HK KIBRIS
KKTC Gazete Manşetleri 26 Ağustos 2019
HK KIBRIS
Başbakan Tatar: Kimse bizi küçümsemesin
HK KIBRIS
İnönü kavşağında yine kaza!
HK KIBRIS
YDÜ Dekan yardımcısı Serdar Susever hayatını kaybetti
HK KIBRIS
Özersay, Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayı değerlendirdi
HK KIBRIS
“Ek derslikler ile ilgili gelişme istiyoruz!"
HK KIBRIS
Tarım Bakanı Dursun Oğuz, üreticilerle bir araya geldi
HK KIBRIS
32. Kitap Fuarı yarın başlıyor
HK KIBRIS
Üçlü görüşme tarihi kesinleşti!
HK KIBRIS
Tatar: Haklarımızı korumak için olağan üstü çaba içerisindeyiz
HK KIBRIS
Tatar Konya’da temaslarda bulunuyor
HK KIBRIS
Zorlu Töre, Denizli’ye gidiyor
HK KIBRIS
Mallıdağ’da Tohum Takas Şenliği gerçekleştirildi
HK KIBRIS
Göçmenler bugün mahkemeye çıkarılacak
HK KIBRIS
Buzullar erirse bir tek Lefkoşa batmayacak!
HK KIBRIS
Pulya Festivali, Haluk Levent konseriyle sona eriyor
HK KIBRIS
Öztürk’ün organları başka hayatlara umut olacak
HK KIBRIS
Celal Öztürk, hayatını kaybetti!
HK KIBRIS
1 kaçak daha yakalandı!
HK KIBRIS
Çok sayıda ağaç ve balya kül oldu!
HK KIBRIS
Dedektörle plajı gezen 2 kişi tutuklandı
HK KIBRIS
Kiracı olduğu evdeki aletleri hurdacıya sattı!
HK KIBRIS
1 kişi tutuklandı!
HK KIBRIS
Oktay: KKTC'de bir kamp yapabiliriz…
HK KIBRIS
Beslenme Danışmanı ve Diyetisyen Gizem Baloğlu’ndan önemli uyarı!
HK KIBRIS
Evren: Hesabını veremeyeceğim hiçbir konu ve işle uğraşmadım
HK KIBRIS
Dikkat o yol trafiğe kapatıldı!
HK KIBRIS
Erdoğan: KKTC'deki kardeşlerimizin haklarını müdafaa etmenin mücadelesini veriyoruz
HK KIBRIS
Gazete Manşetleri (25 Ağustos 2019)
HK KIBRIS
Yeşilköy’de bir arazide 5 sığınmacı tespit edildi
HK KIBRIS
Lefkoşa Mağusa anayolundaki tamirat çalışması bitti
HK KIBRIS
Nergisli kavşağındaki trafik kazası
HK KIBRIS
Kaza sonucu 25 yaşındaki Aslıhan Köksal ağır yaralandı.
Festival Haluk Levent konseriyle sona erecek
HK KIBRIS
Celal Öztürk’ün beyin ölümü gerçekleşti!
HK KIBRIS
Yeni Erenköy sahilinde terk edilmiş sürat teknesi bulundu
HK KIBRIS
Girne Belediyesi’nden Çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
HK KIBRIS
Tatar Konya’da Konferans Verecek
HK KIBRIS
Nami: KKTC'nin TC yerine ödediği rakamlar KKTC'ye iade edilecek mi?
HK KIBRIS
Dikkatsizlik kaza getirdi
HK KIBRIS
Celal Öztürk’ün beyin ölümü gerçekleşti!
HK KIBRIS
Güney Kıbrıs, İnsan Özgürlüğü Konusunda Dünya Ülkeleri Sıralamasında 30’uncu Sırada
HK KIBRIS
Güney Kıbrıs’ta Bir Batı Nil Virüsü Vakası Daha Tespit Edildi
HK KIBRIS
Güney Kıbrıs’ta, Batı Nil Virüsünden ötürü, ikisi yoğun bakımda ikisi de patoloji servisinde olmak üzere dört kişinin tedavisinin sürdüğü haber verildi.
Kayıp Sanat Eserleri İçin İnternet Sitesi Kuruldu
HK KIBRIS
Doğal Gaz Altyapılarını Uluslararası Bir Şirketler Grubu Üstleniyor
HK KIBRIS
Oktay: Mevzuata uygun hareket edilmiyor
HK KIBRIS
Denetimler Sürüyor
HK KIBRIS
Rum Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm!
HK KIBRIS
Rum Meteoroloji Dairesi, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle bugün için sarı alarm verdi.
Tuba Büyüküstün Paris'ten ev aldı
Tarkan otele yerleşiyor
Aradığınız Doktor Önlüğü Modelleri
Ebru Gündeş'e 3,5 milyonluk piyango!
Girne Kültür Sanat Günleri sürüyor
Girne’de Kıbrıs Gecesi Düzenlendi
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Haluk Levent Konseriyle Sona Erecek
Ferrari, Klasik Otomobil Kavramını Yeniden Tanımlıyor
Mangal kömürünün farklı kullanım alanları
Yapay zeka yorumları okuyup gıdalardaki bakterileri tespit edebilecek
Sanal gerçeklik gözlükleri doğum sancısını unutturacak
İzin kullanmak sigarayı bırakmak kadar faydalı
Madonna Ajda Pekkan'a hayran kaldı
Huawei'den ABD'ye rest
Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta otel açıyor!
Serenay Sarıkaya’dan cool kız modası
Babalarını uykusunda öldürdüler! 300 bin Rus tahliyelerini istiyor
Akdeniz'de mültecileri kurtaran Alman kaptan, Paris'in verdiği ödülü reddetti
Adriana Lima'dan orman yangınları için çağrı
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
Maestro Pratik Lezzetler
Robo-not Fedor uzaya çıktı
Örümcek Adam Marvel’e veda ediyor
15 Adımda Harçlık Eğitimi
iPhone kullanıcılarına kötü haber
Mehmet Ali Erbil aylar sonra ayağa kalktı
Şeyma Subaşı kitap hevesinden vazgeçti
Youtube fenomeni Reynmen'e telif darbesi
Dr. Fazıl Küçük Vakfı Maddi İmkânları Yetersiz Üniversite Öğrencilerine Burs Verecek
İşte Kadın Fotoğraf Yarışmasına Başvurular 2 Eylül’e Kadar
Acil kan aranıyor
Negatif enerjiden kurtulmanın yöntemleri
Youtube'da bir dönem sona eriyor!
Youtube'tan aileleri sevindirecek karar
Whatsapp'tan para transferi özelliği
“Kendimle Dans” İsimli Kitabın Tanıtım ve İmza Günü Etkinliği Yapıldı
Işık Kitabevi’nin “Vazgeçme” Temalı Kitap Fuarı Başlıyor
Mallıdağ Tohum Takas Şenliği yapılıyor
Elon Musk'tan göktaşı uyarısı
Buzdolabı düzeninde uyulması gereken kurallar
Google hepsini sildi: Telefonunuzda yüklüyse acilen kaldırın!
Çin’in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğdu
Aleyna Tilki: Ezikler!
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sürüyor
Şeyma Subaşı’nda hamilelik açıklaması
Facebook'un Libra'sına rakip mi geliyor?
Acil kan aranıyor
Thrones Club'da eğlence bitmiyor!
Çizgi film He-Man Netflix dizisi oluyor
Şeyma Subaşı hamile mi?
Onur Saylak televizyon ekranlarına geri dönüyor
Takipçileri çözemedi! Nusret hangi dili konuştu?
Çocuklarınızı bu videodan koruyun
City Mall Avm Tavla Turnuvasına Ev Sahipliği Yaptı
Toplumlar Arası Çocuk Korosu Başvuru Kabul Ediyor
Çizgi film He-Man dizi oluyor
Girne’de Yaz Tatili Çocuk Ve Gençlik Atölyeleri Devam Ediyor
Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alıyor…
Survivor’da başlayan Türk-Yunan aşkı
Arka Sokaklar’da bir ayrılık daha
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin Tanıtım Kokteyli Yapılacak
Roscosmos, hayalet uydu teknolojisi geliştirdi
Tarkan'dan Kaz Dağları için şarkı
Şeyma Subaşı takipçi mi satın alıyor?
Aleyna Tilki'nin puanı tutmadı! Amerika'ya gidiyor...
Gökyüzü aydınlandı…
Katy Perry'ye ikinci taciz suçlaması
Doktorlar bile şaşkına döndü
İşte Işıl'ın sırrı!
İstanbul yalan oldu
Tuvalet Ve Banyolar İçin Siamp Servisi
Marilyn Monroe'nun kıyafetleri açık arttırmada
Instagram’dan yeni özellik!
Diva'dan Sır Böreğine Tam Puan
Ünlü oyuncu Peter Fonda hayatını kaybetti
Dev teknoloji şirketleri kullanıcılarını dinliyor
Genç Yapı Marketten Günün Fırsatı
Ünlü oyuncu Seda Bakan anne oldu
Bu paketi yanınızdan ayıramayacaksınız
Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?
ABD'de Epstein'in otopsi raporu basına sızdı
Amazon satılmayan ürünleri bağışlayacak
Google ve Facebook porno izleyenleri 'özel yazılımla takip ediyor'
City Mall AVM’de Bayram Coşkusu Bir Başka Güzel
Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor
Katy Perry’ye taciz suçlaması
Uzmanlardan kritik uyarı!
Serenay Sarıkaya'nın sırrı
Whatsapp da parmak izine geçiyor
Yeniboğaziçi Pulya Festivali Başlıyor
Aleyna Tilki artık koruma ordusuyla geziyor
Londra Yardım Melekleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 2 Bin 165 Sterlin Bağışladı
İrem Derici’den ‘Niteliksiz’ paylaşımı
Karıncalardan kurtulmada bilinmeyen yöntem
Ülkelerde zararlı bulunan yiyecekler
Birbirinden muhteşem pratik çözümler
Facebook, Messenger aramalarını dinlediğini kabul etti
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı mı?
Genç Yapı Marketten Günün Fırsat Ürünü
Transparan Gülşen! Kıyafeti olay oldu
Bülent Ersoy'dan Hadise yorumu: Kalçaları çok hoşuma gitti
20 milyon dolara satılacak
Mr.Brown Fransa'ya Uçuruyor!
Gülşen, Arkın Palm Beach Hotel'i Salladı
Mağusa’nın İncisi İnciraltı Meze Restorant’ta Alihan İle Bayram Coşkusu
Jennifer Lopez Antalya konseri için 1 milyon dolar aldı
Yeni yaşına lüks yatta girdi
Nuri Alço sevgilisiyle Bodrum’da!
Twitch'ten özür...
Bület Ersoy sahnede çıldırdı: Aptal bunlar!
Bensu Soral sosyal medyayı salladı
Murat Dalkılıç aşka geldi
Bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görülecek!
Serenay Sarıkaya’nın bikinili pozuna beğeni yağdı
Simge: Evim bile yok
Eskrim dersi almaya başladı
Serdar Ortaç ve Chloe'nin boşanmasının nedeni bebek mi?
Mehmet Ali Erbil dede oluyor!
Yıldız Tilbe'den tepki çeken hareket
WhatsApp’ta güvenlik açığı
6. Verigo Festivali Eylül’de
Kutuplardaki son manyetik alan yer değişimi 22 bin yıl sürmüş
Reynmen albüm çıkarıyor!
Huawei yeni işletim sistemini tanıttı
Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerle konuşma hediye
"Lefke Şenlikleri" başlıyor
Yeni işletim sistemini tanıttı
'2 bin liralık güldürmüyorum' demişti ama, biletler 2 bin TL
Kutsal haç çalındı
Elinize bulaşan balık kokusu için 3 yöntem
Sakal modası 8 milyar dolar zarara yol açtı
1 milyon kullanıcının bilgileri satıldı
Baraka ve Bağımsızlık Yolu Panel Düzenliyor
Microsoft taşeronlarının bazı Skype görüşmelerini 'dinlediği' ortaya çıktı
19 milyon yıllık papağan fosili
Karpuz mu yoksa kavun mu tercih edilmeli?
Serdar Ortaç ve Chloe boşanıyor!
Hangi renk hangi ruh halini yansıtıyor?
Galaxy Note 10 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Raziye Nevzat: Kıbrıs’ta veri bilimi bilen çok az insan var
Google, üretimde geri dönüştürülmüş maddeleri kullanacak
Tam 60 kilo verdi görenleri şoke etti! İşte inanılmaz değişim
Netflix'ten çiftler için sözleşme!
WhatsApp ve Instagram’ın adları değişiyor!
Evrendeki en yaşlı yıldızlardan biri keşfedildi
Bir dev daha kripto para çıkarıyor
Japonya’da uçan otomobil deneme uçuşu yaptı
Facebook'tan insan aklını okuyup metne döken yapay zeka
Ata Demirer’den çukur paylaşımı
Merve Özbey'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!
Uzmanlar uyardı!
Emily Ratajkowski güzellik sırlarını açıkladı!
Ağır metallerden oluşan bir öte gezegen keşfedildi
Honor 9X ilk gün ne kadar sattı?
Göçer: Rap’çiler bize örnek olmalı
Jennifer Lopez deveye bindi!
Youtube mobil internetin lideri
Spotify'ın ücretli abone sayısı 108 milyonu aştı
Geleneksel Kostüm Yarışması Düzenlendi
Demet Akalın’dan Hira açıklaması
GAÜ BESYO 'Özel Yetenek Sınavları' Başlıyor
Araştırma: Uçakların havada bıraktığı beyaz çizgiler sanıldığından daha zararlı
Nusret'te evlilik teklifi: Etin üzerinde tektaş!
Aleyna Tilki: Hoşgörü ve anlayış kaldı mı?
Cengiz Sezici hayatını kaybetti
Reynmen’den Buse Varol’a gönderme…
Dünya'yı teğet geçecek!
Snowden: Facebook sizi gizlice gözetliyor
Enis Arıkan’ın annesi kaza yaptı
İşte beyinle ilgili hayali gerçekler!
Uzaylılarla iletişime geçmek için etkili bir yöntem keşfedildi
Dünya çekirdeği 2,5 milyar yıldır yeryüzüne sızıntı yapıyor
Katy Perry'nin 6 milyondan fazla satan şarkısı çalıntı çıktı
WhatsApp kullanıcılarını bekleyen yeni tehlike
DAÜ Fizik Bölümü’nden Astronomi Kursu
Mustafa Sandal eski sevgilisi Tuba Ünsal’a gözlerine bakarak söyledi
Güliz Ayla’dan direk dansı performansı
59. Mehmetçik Üzüm Festivali Başlıyor
Progress MS 12 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı
LG G8S ThinQ Türkiye'de! Avucunuzun içini tarayan telefon
Galaxy Watch Active 2 işte böyle görünüyor
Dünya'dan 6 kat büyük yaşama uygun gezegen keşfedildi
Şimdi de TikTok marka akıllı telefon geliyor!
Beyin gücüyle bilgisayar oyunu oynamak mümkün
Tuba Büyüküstün imaj değiştirdi
Ünlü sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti
ASAP Rocky 2 sene hapis cezası alabilir
Aleyna Tilki saç, kirpik ve gözlerini seçti
Bilim insanları dürbün lens yaptı
WhatsApp'tan büyük müjde! Beklenen güncelleme geliyor
Kötü giden evlilik sağlığa zarar veriyor
Beyarmudu Belediyesi 6. Uluslararası Halk Dansları Festivali Başladı
PlayStation 5'in satış fiyatı sızdırıldı
Facebook ve instagram’a alkol ve sigara kısıtlaması
Huawei'nin yılın ilk yarısında gelirleri yüzde 23,2 arttı
Boğulma vakalarında hayat kurtaran öneriler
Dünya'dan 22,5 ışık yılı uzaklıkta...
106 milyon kişinin verileri çalındı
Murat Boz’dan Duygusal Paylaşım
3 yeni iPhone geliyor!
Popüler Haber
İnönü kavşağında yine kaza!
Evren: Hesabını veremeyeceğim hiçbir konu ve işle uğraşmadım
Öztürk’ün organları başka hayatlara umut olacak
YDÜ Dekan yardımcısı Serdar Susever hayatını kaybetti
Canan Karatay uyardı!
Buzullar erirse bir tek Lefkoşa batmayacak!
Dedektörle plajı gezen 2 kişi tutuklandı
NASA soruşturma başlattı
Çok sayıda ağaç ve balya kül oldu!
Kiracı olduğu evdeki aletleri hurdacıya sattı!
Ana sayfa
Künye
İletişim
Reklam Ver
Gizlilik ve Kullanım Koşulları
Mobile Sitemiz
Arşiv
Facebook
Twitter
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
KADIN
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
SAĞLIK
TATİL
GURME
VİDEOLAR
FOTO GALERİ
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.