Sitede
Google'da
x
HABER KIBRIS
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
SAĞLIK
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE DÜNYASI
SOSYAL MEDYA
TATİL
SPOR
VİDEO
FOTO
GURME
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
OTOMOBİL
CELEBRITY
EĞLENCE
SOSYAL MEDYA
OTELLER
FIRSATLAR
HABER KIBRIS
Erişim
Mobil Sitemiz
Facebook
Twitter
Arşiv
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam Ver
Reklam Alanları
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
09/10/2019
HK
09/10/2019 08:33
Bu habere tepkiniz:
TAGS:
hüseyin ekmekçi
,
haber
,
kıbrıs
,
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
MANŞETLER
BM Güvenlik Konseyi'nde bugün KKTC’nin Maraş'ı açma planı görüşülecek
HK KIBRIS
Gözler Suriye Sınırında
HK TÜRKİYE
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
HK KIBRIS
Altun: Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemeli
HK TÜRKİYE
Dövizde son durum? (9 Ekim 2019 )
HK EKONOMİ
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
HK YAŞAM
BM 'en kötü' bütçe kriziyle karşı karşıya
HK DÜNYA
KKTC Gazete Manşetleri (9 Ekim 2019)
HK KIBRIS
Hollanda'da 'iklim değişikliği'ne karşı işgal eylemleri
HK DÜNYA
Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim 2019
HK SAĞLIK
Hangi bölgede hangi eczane nöbetçi? Tıkla Öğren
HK KIBRIS
BM Güvenlik Konseyi'nde bugün KKTC’nin Maraş'ı açma planı görüşülecek
HK KIBRIS
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
HK KIBRIS
KKTC Gazete Manşetleri (9 Ekim 2019)
HK KIBRIS
9 yaşındaki Süleyman Cengiz Eminoğlu hayatını kaybetti!
HK KIBRIS
Atakan: Yorulsak da yapacak çok işimiz var
HK KIBRIS
Haber Kıbrıs’a özel açıklama yapan Atakan, var olan zorlukları aşmak için enerjisinin var olduğunu belirterek, “yoruldum” kelimesinin yanlış anlaşılmamasını istedi
Erhürman: Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kararımı Ekim ayı sonunda netleşecek
HK KIBRIS
Atakan’dan çarpıcı açıklamalar…
HK KIBRIS
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
HK KIBRIS
Kabine bu hafta Güzelyurt’ta olacak
HK KIBRIS
Güngördü, Zeytin Festivali için gelen heyetleri kabul etti
HK KIBRIS
Talat, adaylık için “yokum” dedi
HK KIBRIS
Rum hırsızlar para cezasına çarptırıldı
HK KIBRIS
Polis azmettiricinin peşinde
HK KIBRIS
Kocadal’ın ifadesi ile Cem Derviş Doğu da tutuklandı
HK KIBRIS
Özbek ve Uğursöz’ün davaları 17 Ekim’de görüşülecek
HK KIBRIS
Bahadır Sağır cezaevine gönderildi
HK KIBRIS
Seri hırsız Ercan Yılmaz cezaevine gönderildi!
HK KIBRIS
Başbakan Tatar: Dürüst, Şeffaf Ve Memleket Aşkı İle Hareket Ediyorum
HK KIBRIS
İlayda Amasyalı yoğun bakımdan çıktı
HK KIBRIS
Kıbrıs'ta deprem!
HK KIBRIS
Deprem ada genelinde hissedildi
Belde Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları Güzelyurt’ta Devam Edecek
HK KIBRIS
KKTC İnsan Hakları Derneği’nden Protesto
HK KIBRIS
Saner: Tüm halkı ve UBP tabanını resepsiyona davet etti
HK KIBRIS
Bakanlar Kurulu toplandı
HK KIBRIS
Şahiner:Tarım sektörünün hayati önemi var
HK KIBRIS
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşmalarıyla sürüyor.
Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Burslarıyla Tüm Çocuklar İngilizce Öğrensin
HK KIBRIS
Mağusalı taksiciler Yahya Amasyalı’yı andı sorunlarını dile getirdi
HK KIBRIS
Kooperatif’te Dana rahatsızlığı
HK KIBRIS
Meclis'te toplu taşımacılık tartışıldı
HK KIBRIS
Vatandaş yüksek sese ve trafiğin sıkışmasına isyan etti
HK KIBRIS
13 öğrenci 2 gün tutuklu kalacak
HK KIBRIS
Uyuşturucu ile yakalandı 2 ay hapis yatacak!
HK KIBRIS
Yoldashova 3 gün tutuklu kalacak!
HK KIBRIS
İgor Yusin 8 gün daha tutuklu kalacak
HK KIBRIS
Mağusa Genel İş Sendikası 3 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı
HK KIBRIS
Gazimağusa Belediyesi’nde Mağusa Genel İş Sendikası 3 saatlik uyarı grevi yaptı
Çavuşoğlu: 'Ben DAÜ kurumunun yanındayım'
HK KIBRIS
Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu 5. Dönem Eğitim Çalışmalarına Başladı
HK KIBRIS
YDP 3. Kuruluş yıldönümünü kutladı
HK KIBRIS
Pascucci’de barista eğitimi başladı!
HK KIBRIS
Hasipoğlu: Rum tarafının, Doğrudan Ticaret Tüzüğünü engellemeye çalışması anlaşma isteyen bir mantığın ürünü olamaz
HK KIBRIS
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yazılı açıklama yaptı.
Rum Yönetimi-Yunanistan ortak faaliyet kararı aldı
HK KIBRIS
KTÖS’ten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan’a Eleştiri
HK KIBRIS
Anastasiadis denizcilik toplantısında konuştu
HK KIBRIS
Miçotakis: Türk söylemleri aşırı ve verimsiz
HK KIBRIS
Eroğlu: Her parti kendi yöntemi ile aday belirler
HK KIBRIS
Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs konusunda ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Akıncı, Girne Ve Ürdünlü Belediye Başkanlarını Kabul Etti
HK KIBRIS
Baybars: Nüfus politikalarına yönelik temel bir hedef olmalı
HK KIBRIS
Sol Hareket Ve TİP, Kıbrıs Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenliyor
HK KIBRIS
Akıncı, Erhürman’ı tebrik etti
HK KIBRIS
Telefon borçları için son tarih 18 Ekim
HK KIBRIS
Telekomünikasyon Dairesi'nden abonelere duyuru!
Bakan Atakan da devrede
HK KIBRIS
Zeytin toplarken düşüp ağır yaralandı
HK KIBRIS
KTAMS gardiyanlar gününü kutladı
HK KIBRIS
5 projeye 7 milyon 864 bin TL’lik kaynak
HK KIBRIS
Talat: O defter kapanmıştır
HK KIBRIS
Talat katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşlerini paylaştı.
'7. Koğuştaki Mucize' 11 Ekim'de vizyona girecek
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Gazimağusa Şubesi Açıldı
Yemeğinden saç çıktı diye eşinin saçlarını zorla kazıdı
Instagram’dan ‘stalk’ yapanları ilgilendiren güncelleme
Şempanze Congo'nun 55 resmi satılacak
Angelina Jolie kızlarıyla galada poz verdi
Çin ayı büyüklüğünde "süper domuz" yetiştiriyor
Hailey Bieber gelinliğini ilk kez gösterdi
70 bin caretta caretta mavi sularla buluştu
Facebook 5 milyar barajını geçti!
WhatsApp'ın 'karanlık mod'u göründü
Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel
Cem Yılmaz'dan spor hocasına uzaylı rolü
Edward Norton'dan yıllar sonra Brad Pitt itirafı
Depremde hayatta kalma yöntemleri!
Taner Ölmez'in bölüm başına aldığı ücret ortaya çıktı
Gucci'nin yeni ayakkabısı tepki çekti
Cem Yılmaz'dan Hamidi'ye uzaylı rolü
Bilim insanları: 'Dırdırcılık' kadın sağlığına yararlı
Bilim insanları, orman yangınlarını önleyebilecek sprey geliştirdi
Bilim insanları evrendeki ilk suyun oluşumu hakkında ilginç bir teori sundu
Çocukları Sakinleştirmek İçin Dahiyane Çözüm
Bülent Ersoy'un 20 kiloluk elbisesinde 10 bin taş kullanıldı
Samanyolu Galaksisi'nin Merkezinde 3.5 Milyon Yıl Önce Patlama Olmuş
2019 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
Kişisel gelişim eğitimi gerçekleşti
Midesinden 104 plastik parçası çıktı
Kraliyet Üyeleri İlk Kez Bir Reklam Filminde Buluştu
Amsterdam Belediyesi ‘araçsız şehir’ hedefi kapsamında alacağı önlemleri açıkladı
Victoria Beckham'ın YouTube başarısızlığı
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Dünya Görme Günü’nde “Black” Film Gösterimi
Felçli bir hasta düşünceleriyle yönlendirdiği yapay iskeletle yürümeyi başardı
Avustralya'da soyu tükenmekte olan Langur cinsi bir kızıl maymun doğdu
Prens Harry, 3 gazeteyi dava etti
Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı
Apple, iKinema şirketini satın aldı
'Seksenler'in yayın tarihi belli oldu
Apple telefon sayısını artırıyor
Çalınan altın klozetin geri gelmesini sağlayana 124 bin dolar ödül
ABD'li Aktör Robert De Niro'ya 12 Milyon Dolarlık Taciz Davası
New York polisi, aslan inine girip dans eden kadını arıyor
Dış iskelet yardımıyla 4 yıl sonra yeniden yürüdü
Afrika'nın En Yaşlı Kaplumbağası 344 Yaşında Öldü
Greta, Putin'in eleştirisiyle biyografisini güncelledi
Arhan'ın web sitesi büyük beğeni topladı
Dünya’nın En Güzel Adası İzlanda’da
Miss FashionTV Model Award heycanı
Bilim insanları, yaşamın başlangıcını açıklayabilecek bir kara delik çarpışması keşfetti
Hayvanları Koruma Günü nedir? 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü
ALES sonuçları açıklandı
Şeyma Subaşı’nda ikinci çocuk sinyali
Mars’ta güçlü depremler meydana geldi
Gökçe Bahadır hem boks hem yoga yapıyor
Whatsapp'ta GIF kullananlar aman dikkat!
Senaryo kriteri ayağa kalkmak
Tesla, araç teslimatında rekor kırdı
Instagram'da kullanıcıları bekleyen büyük tehlike!
Pınar Altuğ: Allah akıl fikir versin
Yeni saçlarıyla ilk kez görüntülendi
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “Hüzün Ana ve Çocukları” Oyunuyla Sona Erdi
Metin Kavaz ve Positrone sezonu açıyor
'Zehirli ateş mercanı' ilk kez Avustralya’da görüldü
GIF'lere gizlenmiş WhatsApp açığı bulundu
Hyundai, 'uçan araba' geliştirecek
Disneyland'in ilk müşterisi, 64 yıldır aynı ücretsiz bileti kullanıyor
Otobanda Kazaya Yol Açan Zebra Vurularak Öldürüldü
Çocuklarda idrar kaçırma hastalık habercisi olabilir
Kişisel gelişim eğitimi veriliyor
Mumyalarda günümüze ait hastalıklar tespit edildi
Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık veri ihlali cezası
Neden bu kadar öfkeliyiz?
Seksenler dönüyor!
Aile kurmak istiyor
Başbakan, modele 16 milyon dolar göndermiş
Twitter'dan teknik sorun açıklaması
Rus Bilim İnsanları Akıllı Spor Ayakkabı Geliştirdi
İngiltere'de ilk kez kullanıldı
'Hareket Sekiz' filminin galası İstanbul'da yapıldı
Evlilik teklifi alan kardeşini çalı kılığına girerek izledi
Twitter dünya genelinde yaşanan kesintiyle ilgili açıklama yaptı
Cinnet filmindeki balta 200 bin dolara satıldı
Insight, Kızıl Gezegen'de 100'den Fazla Sesi Kayıt Altına Aldı
NASA yetkilisi: Dünya, Mars'ta yaşam olup olmadığını öğrenmeye hazır değil
Kraliyet çifti harekete geçti: Annemi kaybettim ve şimdi karımın kurban oluşunu izliyorum
Dünya Oto'da KDV indirimi fırsatını kaçırmayın
‘‘Dünya, Mars'ta yaşam olup olmadığını öğrenmeye hazır değil’’
Rahimdeki bebeklerin ellerinde kertenkelemsi kaslar oluştuğu bulundu
'Miss Bumbum' yarışmasının kazananı belli oldu
WhatsApp mesajlaşmalarında yeni dönem
Küçük yıldızın yörüngesinde dev gezegen keşfedildi
Uganda'da kırmızı bere takanlara 5 yıl hapis cezası
'Tanık' sıfatıyla papağana gözaltı
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
Stephen King korku dizisi önerdi
'Akdeniz fokunun yatak odasına girmeyin' çağrısı
Yaşlı Adamın Öldüğü 8 Yıl Sonra Anlaşıldı
Son 50 yılın en büyüğü: Antarktika'da 315 milyar tonluk buz kütlesi ana karadan koptu
Çiğ soğan ve sarımsağın faydası!
Dağıstan düğününden iki Guinness rekoru çıktı
Bal, Propolis, Polen ve Arı Sütü Faydaları? Bal İle Hazırlanan Şifalı İlaçlar
Bir kara delik nasıl davranır?
Sona erebilir...
Gökyüzündeki gizemli halka şoke etti
Survivor yarışmacısı Mucize Doktor'un kadrosuna dahil oldu
İrlandalı Robin Hood dolandırıcıdan aldı, yardım vakfına verdi
Acun Ilıcalı'dan 'Gel Konuşalım'a bomba transfer!
Bira içen İspanyol askerler Katalonya'yı 'karıştırdı'
Çin mutfağının karşı konuşmaz lezzetleri City Mall’da
Prens Harry National Geographic'e konuk sosyal medya editörü oluyor
The Walking Dead karakterleri PUBG Mobile'a geliyor!
7. KAV Parkeoloji Çocuk Etkinliği Yapıldı
Makyaj ile uyumamanın nedenleri
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak 'Starship'i tanıttı
Tarkan 7 konserden 9 milyon TL kazandı
Aleyna Tilki dudaklarını şişirdi
İngilizce Öğretmeni, aranıyor
Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Mahsun Kırmızıgül, ara verdiği müzik çalışmalarına yeniden başlıyor
Aslıhan Doğan Turan 4 çocuk daha istiyor
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı
Facebook beğeni sayısını gizlemeye hazırlanıyor
Rio Ferdinand ile Kate Wright evleniyor
Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
Hakan Altun “Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi”nde
Çanakkale'de 1700 yıllık Bizans altınları bulundu
Joker filmini gösterecek sinema salonlarında maske yasaklandı
Hollanda'da restoran, kafe ve barlardaki sigara içme bölümleri de yasaklandı
“Mekanın Sahibi” Norm Ender Thrones Club’ı Salladı
Japonlar uçakta bebeklerden uzakta oturabilme seçeneği geliştirdi
Instagram’dan sonra Facebook da ‘like’ları gizleyecek
THY'den bedava bilet uyarısı
Usal Kardeşler Bu Gece Sahne Alacak
Celine Dion Dünya Turnesi Kapsamına Güney Kıbrıs’a da Uğrayacak
Acil 0 Rh (+) pozitif kan aranıyor
Tayland'da Mister North Cyprus Rüzgarı
Miley Cyrus'un sapığı yakalandı
Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi nişanlandı
Yapay zeka 75 ülkede aktif olarak insanları izliyor
Facebook zihin okuma çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Siyasetin İnsan Sağlığına Etkisi Araştırıldı
Final Üniversitesi “Dünya Turizm Günü”nü kutluyor
Labradoodle cinsi melez köpeği yaratan adam pişman
Yolcu, Uçak Havalanmak Üzereyken Acil Çıkış Kapısını Açtı
Yapay Zeka 75 Ülkede Aktif Olarak İnsanları İzliyor
İşte cildi sıkılaştıran meyve ve sebzeler
iPhone sahipleri çıldırdı
Kıyafetlerden domates lekesi nasıl çıkar?
27 Yaş Fark Aşklarına Engel Olmadı
Yüzyılın Sonunda Gıda Kıtlığı Yaşanacak
Venüs'te 2-3 milyar yıl yaşam koşulları var olmuş olabilir
Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı
Kanada’da ilginç görüntü
Çatıdan kurtarılan panter hayvanat bahçesinden çalındı
'Batman katliamı' ailelerinden Joker filmine protesto
İnsan beyni hacklenebilir mi?
Uçakta rahatsızlanan Meryem Uzerli korkuttu
Dünya, Çernobil'den daha ağır bir felaketin eşiğinden döndü
Şeyma Subaşı ve sevgilisi DJ Guido Senia ayrıldı mı
Evkaf Sokak Hayvanları İçin İki Toplumlu Tango Etkinliği Düzenliyor
Meghan Markle ve Prens Harry’nin bebeğine geleneksel Afrikalı ismi verildi
Bilim insanları beynin rüyaları nasıl ‘sildiğini’ açıkladı
“Doğanın Evrimi” Kitabı Okullara Dağıtılmaya Başlandı
AB Komisyonu'nun Starbucks'a yönelik 30 milyon euroluk vergi cezası iptal edildi
Uçakta 'tehlikeye sebep olan' 4 yolcuya para cezası
RIKAYA Thrones Club'a Gelenleri Coşturdu
Madonna Sağlıklı Yaşam Detoksu İçin Antalya'ya Gidiyor
Kediler de sahipleriyle duygusal bağ kuruyor olabilir
Keşfedenler Bir Bir Ölmüştü!
Antioksidanların müthiş yararları
Jet Sosyete'den Çukur dizisine gönderme
Paris Hilton’a miras şoku
Kilosu 5 bin liraya kabak çekirdeği
En kapsamlı 'uzaylı' araştırması sonuçlandı
BAE’nin İlk Astronotu Yarın Uzay Yolculuğuna Başlıyor
Ankara Kanalizasyon Temizleme Hizmetleri
Çukur dizisi, hayatını kaybeden Neslican Tay’ı unutmadı
David Morrell,Adının ‘Son Kan’ Filmiyle Anılmasından Mahçup
Kargo Paketinden 500 Euroluk Ecstasy Çıktı
Fatma Nine,3 Padişah,12 Cumhurbaşkanı,33 Başbakan Gördü
Thrones Club Ahmet Evan’la Coştu
Pubg oyuncularının başı iOS 13 güncellemesi ile büyük dertte!
İyilik Gönüllüler Samanbahçe’de dans ediyor
Kalaşnikoftan Müzik Aleti Yaptı
Model, 'deli gömleği' tasarımını podyumda protesto etti
Israil Ordusunun Yayınladığı ‘Friends’ Videosu Tepki Çekti
Yemeye başlayan duramıyor... Kalorisine dikkat!
LBO’dan 80’ler Konseri
YDÜ’de İki Sergi Açılıyor
Alsancak’a yeni soluk: Bar Monte
Aleyna Tilki'nin çantasındaki mesaj
Apple doğruladı: iOS 13'te güvenlik açığı var
Adriana Lima'dan tuvalet pozu
Acun Ilıcalı: Özlem gideriyorum
Malatya'da pozisyon çok kazanan yok
Ajda Pekkan'ın zirve sırları
Jennifer Lopez 19 sene sonra benzer bir elbise giydi
Youtube'ta o kural değişiyor!
Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu
Popüler Haber
Kıbrıs'ta deprem!
9 yaşındaki Süleyman Cengiz Eminoğlu hayatını kaybetti!
Bakan Atakan da devrede
İlayda Amasyalı yoğun bakımdan çıktı
Hepsi de öğrenci
3 yaşındaki çocuğa araba çarptı!
Özgürgün: Dokunulmazlık kalktı. Eşim endişeli
13 öğrenci 2 gün tutuklu kalacak
Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim 2019
Trafiğe Kapalı Alanda Yayaya Çarptı
Ana sayfa
Künye
İletişim
Reklam Ver
Gizlilik ve Kullanım Koşulları
Mobile Sitemiz
Arşiv
Facebook
Twitter
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
KADIN
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
SAĞLIK
TATİL
GURME
VİDEOLAR
ACAPULCO
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.