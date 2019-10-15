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Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle

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15/10/2019
HK

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Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle

15/10/2019 08:41
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TAGS: hüseyin ekmekçi, haber, kıbrıs, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
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HK KIBRIS

Din Gör Sen, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Barış Pınarı Harekâtına Yönelik Sözleri Nedeniyle Eleştirdi

HK KIBRIS

Din Görevliler Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanının, seçildikten sonra tüm ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu, eylem ve söylemlerinin sadece kendisine oy verenleri değil, herkesi temsilen yapılmış kabul edildiğini belirterek, aksi bir durumun toplumun o makama saygısını ve güvenini yitirmesine, şüpheyle bakmasına yol açıp Kıbrıs Türkünün birlik ruhunu zayıflatacağını kaydetti.
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