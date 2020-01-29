Sitede
Google'da
x
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
SAĞLIK
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE DÜNYASI
SOSYAL MEDYA
TATİL
SPOR
VİDEO
FOTO
GURME
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
OTOMOBİL
CELEBRITY
EĞLENCE
SOSYAL MEDYA
OTELLER
FIRSATLAR
HABER KIBRIS
Erişim
Mobil Sitemiz
Facebook
Twitter
Arşiv
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam Ver
Reklam Alanları
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
29/01/2020
HK
29/01/2020 09:20
Bu habere tepkiniz:
TAGS:
hüseyin ekmekçi
,
haber
,
kıbrıs
,
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
MANŞETLER
“Yerel Yönetimlerde Finansal Öz Değerlendirme Çalışması”nın sonuçları paylaşıldı
HK KIBRIS
ABD Başkanı Trump tek taraflı 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı
HK DÜNYA
Yörüngedeki iki uydu çarpışabilir
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Küba'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi..
HK DÜNYA
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
HK KIBRIS
Döviz kurları 29 Ocak 2020
HK EKONOMİ
Gazete Manşetleri (29 Ocak 2020)
HK KIBRIS
Feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı
HK KIBRIS
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Yine kaza bir kişi ağır yaralandı
HK KIBRIS
HK KIBRIS
“Yerel Yönetimlerde Finansal Öz Değerlendirme Çalışması”nın sonuçları paylaşıldı
HK KIBRIS
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs - Tıkla İzle
HK KIBRIS
Gazete Manşetleri (29 Ocak 2020)
HK KIBRIS
Feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı
HK KIBRIS
Yine kaza bir kişi ağır yaralandı
HK KIBRIS
Güzelyurt’ta büyük kaza!
HK KIBRIS
Sütlüce'de ani ölüm!
HK KIBRIS
Devlet Piyangosu çekildi!
HK KIBRIS
2 kaçak 8 gün daha tutuklu kalacak!
HK KIBRIS
Sahte evrak zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak
HK KIBRIS
2 zanlı 3 gün daha tutuklu kalacak
HK KIBRIS
Ekmekçi: “Yeni bir şey yok” derken kastım da o...
HK KIBRIS
Sürücüler dikkat!
HK KIBRIS
Özersay’ın Londra temasları devam ediyor
HK KIBRIS
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
HK KIBRIS
Akıncı ile Lute telefonda görüştü
HK KIBRIS
Yol trafiğe açıldı
HK KIBRIS
Akdeniz'de korkutan deprem
HK KIBRIS
Taçoy: Ucuz enerji sağlamak için elimden gelen herşeyi yapmaktayım!
HK KIBRIS
Uyuşturucu satan Rum cezaevine gönderildi
HK KIBRIS
Erhürman’ın köy ziyaretleri devam ediyor
HK KIBRIS
Suçlamaları kabul etmedi
HK KIBRIS
Ali Akçam, hakkındaki karar açıklandı
HK KIBRIS
Bakanlar Kurulu toplandı
HK KIBRIS
Polis: Cep telefonu zanlının üzerinde bulundu
HK KIBRIS
Lefkoşa’da meydana gelen Sirkat ve İkamet izinsiz suçlarından methaldar olan zanlı Sümeyra Ahu Akpınar tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
DP heyeti, KTAMS’ı ziyaret etti
HK KIBRIS
Tatar, Değirmenlik’te halkla buluştu
HK KIBRIS
Cezaevinde Uyuşturucu Partisi Olayında Bir Mahkum Daha Mahkemeye Çıkarıldı
HK KIBRIS
Boğazköy - Pınarbaşı Anayolu'nda KAZA!
HK KIBRIS
Lefkoşa'ya yeni kadın sığınma evi
HK KIBRIS
Şiddete Karşı Yan Yana Projesi (Güven Projesi – Trust and Secure Project) çerçevesinde yeni bir kadın sığınma evi yapımı için sözleşme imzalandı.
Lefkoşa’ya Perşembe gününe kadar su verilemeyecek!
HK KIBRIS
Rum Merkezi Cezaevi’nde yabancı uyruklu şahıs öldü
HK KIBRIS
Final Üniversitesi’nde Yargıtay Rüzgarı
HK KIBRIS
Güney Kıbrıs’a giden kaçak mülteci oranında,yüzde 325 oranında artış
HK KIBRIS
Güney Kıbrıs'ta, Corona virüsüne karşı tedbir alınıyor
HK KIBRIS
Larnaka Havalimanı’nda dün tüm müdahil tarafların katıldığı bir toplantı yapıldı
Polis: Hapların analiz sonuçları bekleniyor
HK KIBRIS
Yedidalga’da tadil edilen balıkçı barınağı yarın hizmete açılıyor
HK KIBRIS
Kıbrıs genelinde ikinci kalp nakli gerçekleşti
HK KIBRIS
Süt ve süt ürünlerine zam
HK KIBRIS
Baybars: Sosyal Konut projeleriyle ilgili adım atma aşamasındayız
HK KIBRIS
Meclis Genel Kurulu’nun toplantısında, güncel konuşmalar devam ediyor
Tabipler Birliği Tamiflu İlacı Konusunda Uyardı
HK KIBRIS
Atakan: Mevcut pist güvenli
HK KIBRIS
Ad-Hoc Komite Başkanlığına Sunat Atun atandı
HK KIBRIS
Polisten sürücülere uyarı!
HK KIBRIS
Yaşar Halim vefat etti
HK KIBRIS
İngiltere’nin ‘ilk’ Türk pastane ve süpermarketlerinden olan ve kendi adını taşıyan işletmeleri ile tanınan Yaşar Halim bu sabah The Whittington Hospital’da vefat etti.
Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacak
HK KIBRIS
Tatar, AMATEM'in inşa edileceği yerde incelemelerde bulundu
HK KIBRIS
Rum Futbolunda Şike İddiaları Büyüyor
HK KIBRIS
YDP’de 325 kişilik seçim komitesi oluşturuldu
HK KIBRIS
Dikkatsizlik kaza getirdi!
HK KIBRIS
Değirmenlik çemberinde (Erülkü çemberi) saat 11:00 civarında kaza meydana geldi.
Pilli: Termal kamera ve izolasyon odası kuruldu
HK KIBRIS
Özersay: Kıbrıs Türkü'nün sesini duyurmak için çalışmaya devam
HK KIBRIS
Ufuk Tomson hayatını kaybetti
HK KIBRIS
KTÖS, Elazığ depreminden etkilenenler için dayanışma kampanyası başlattı
HK KIBRIS
Lefkoşa'da korkutan kaza!
HK KIBRIS
20 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla Lefkoşa Girne Kapısı’ndaki demir korkuluklara çarptı.
Apple'ın ucuz iPhone planına koronavirüs darbesi
WhatsApp bazı telefonların fişini çekiyor
Yeni 'Huysuz Kedi' Tayvan'dan çıktı
‘Denizci kedi’ sosyal medya fenomeni oldu
Teoman: Tükenmişlik yaşıyorum
İnsanların Konuşmalarına Göre 'Akıl Sağlıklarını' Tespit Eden Yapay Zekâ
Avustralya'da 60 yaşındaki kadın kek yeme yarışmasında öldü
Narsist insanlara karşı ne yapılabilir?
Bruce Willis-Emma Heming çifti malikaneden zarar ettiler
Hadise saçını boyatmak için Belçika’ya gidiyor
Son şampiyon Djokovic çeyrek finalde
Tinder'a panik butonu geliyor
Lady Gaga’nın yeni şarkısı internete sızdırıldı
Brad Pitt'ten yıllar sonra gelen Matrix itirafı: Kırmızı hapı seçtim
Google, bugüne kadarki en kapsamlı beyin taramasını yayınladı
Apple'dan şarj aleti uyarısı
3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
Kim Kardashian kendi firmasında staj yapacak
Rekorlar kitabına girmek için 25 metre yükseklikte fıçıda yaşıyor
Facebook Libra'da yaprak dökümü sürüyor
Maydanozun sapını sakın çöpe atmayın!
En çok indirilen 5 uygulamanın 4'ünde "Facebook imzası"
Celine Dion'un annesi hayatını kaybetti
Telegram’ın kurucusu Durov: iCloud artık resmi bir 'izleme silahı'
En çok indirilen 5 uygulamadan 4'ü Facebook'un
Instagram'da yeni çılgınlık!
Facebook 1000 kişiyi işe alacak
Thrones Club Dj’lerle Coştu
Japonya, 6G için çalışmalara başladı
'Dünya Sandviçi' yaptılar
Hollanda başkentinden 'yeni bir başlangıç' fırsatı
Kilosu fazla olan insanlar daha geç yaşlanıyor
Didem Soydan domuz gribi oldu
Domuza bungee jumping yaptırılması tepki çekti
Birçok internet sitesine erişilemiyor
Gönül Yazar'ın evlilik açıklaması şaşkına çevirdi
6 yaşındaki çocuk, kilden koalalarla Avustralya yangınları için yaklaşık 100 bin dolar topladı
Deve katliamını durdurmak için imza kampanyası
SpaceX'in acil durum testi: Falcon 9 infilak ettirildi, astronot kapsülü okyanusa indi
'Bakışları tuhaf' diye terk edilen köpeğe 2 yıl sonra yeni ev
Okyanuslar şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklara ulaştı
Prens Harry 'ayrılık' sonrası ilk kez konuştu: Başka seçenek yoktu
Ulaşım sorunu yaşanıyor...
Aşırı yeme huyundan vazgeçiren 10 yöntem
Tarkan: 10 yıl sonra 6 kardeş bir araya geldik
Partneriniz tarafından kullanıldığınızı gösteren 12 işaret
Canlı yayında görünmez kaza!
Cem Yılmaz'ın yeni filmi için boykot kampanyası
Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdırdı
Kayıp elmas yüzüğü köpeğinin midesinde buldu
Oscar partisinde vegan menü
Defne Samyeli'den şaşırtan hamle
Balık keyfini evinize getiren marka: Mezzemarin
Yangından sağ kurtulan koala ölen arkadaşının başında 'yas tuttu
Rusya’da ‘doğaüstü güçleri olan’ bir kedi satışa çıkarıldı
Türk bilim insanı Betül Kaçar'dan büyük başarı
Google'ın sahibi Alphabetin değeri bir trilyon dolara ulaştı
Ziynet Sali-Erkan Erzurumlu çiftinden güzel haber
Işın Karaca'dan olay yaratacak açıklamalar
Robotların çalıştığı restoranlar bir bir batıyor
Kediler insan eti yiyebilirler
Çin uzaya saniyede 10 gigabayt veri transfer edecek uydu gönderdi
Helyum gazı olmadan uçan balon yapma yöntemleri
Instagram, photoshop yapılmış kareleri tespit edip gizleyebilecek
YouTuber'dan tepki çeken video!
Rusların üçte biri yılbaşı tatilinden bıktı: Tatil fazla uzun
'Proxima b' ile aynı yıldız etrafında dönen bir öte gezegen daha keşfedildi
Acil kan aranıyor
102 yaşındaki ABD'li adam sonunda emeklilik kararı aldı
Dorsey'nin son kararı: Tweet düzenleme butonu olmayacak
Ender Saraç'tan Dr. Öz'e yanıt
73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis cezası verildi
Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı
Instagram'ın web sürümüne beklenen özellik geldi
Tchibo Black´n White, marketlerde
Ozan KAHYA ve Benkar 'dan yeni single
'Büyük Bölünme'nin gizemi çözüldü
NSA, Windows 10'da güvenlik açığı tespit etti
Dünyanın en eski maddesi bulundu
Apple iPhone'larda USB-C'ye geçmek zorunda kalabilir
NASA'dan Avustralya uyarısı: Dumanlar tüm dünyayı sarabilir!
Kıbrıs uçağında olay çıkaran kadın yaptıklarını hatırlamadı
Becerikli çocuk yetiştirmenin püf noktaları
Herkesin bilmesi gereken 9 ilişki sırrı
Korku evinde 'son duanı et' deyip evlenme teklifi etti
Işın Karaca hayranlarına dert yandı!
İlk Ay turistinin garip ilanı: Yolculuk için 'sevgili' arıyor
Kedilerde karın ağrısı oluşuyor
Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı
Aybike Yektaoğlu yazdı: Cumhuriyetin Başı-III
Yeni tasarım geliyor...
Online alışverişte dolandırılmamak için bunlara dikkat edin!
Bilim insanları kanserin bir saniyeden daha kısa sürede nasıl tedavi edilebileceğini açıkladı
Hayatı 10 yıl uzatmanın yolu açıklandı
Kraliyet ailesinde ayrılık: Meghan Markle, Kanada'ya döndü
Hamsi Festivali yapılıyor
Aleyna Tilki’den havaalanında yaşananlar hakkında ilk açıklama
Hülya Koçyiğit: Bana iftira atıldı
Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı
Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya itirafı
Esra Uluçaylı yazdı: Uyanmak lazım
Justin Bieber: Birçok insan anlayamadı bile
Papa Francis kendisini öpmek isteyen rahibeye: Söz ver ısırmayacaksın
Avustralya'daki deve katliamına atlar da dahil edildi
FBI ile Apple arasında yeni şifre kırma tartışması
TikTok’ta 1.5 milyar kişiyi etkileyebilecek güvenlik açığı tespit edildi
Meghan Markle ve Prens Harry İngiltere kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildi
Dünyanın en güçlü pasaportları listelendi
Google Asistan haberleri 42 farklı dilde okuyabilecek
Dünya çevresindeki gizemli uğultunun sırrı çözüldü
Dişlerinin arasına patlamış mısır tanesi sıkıştı, açık kalp ameliyatı geçirdi
Facebook Türkiye genelinde 8 ilde ofis açıyor
Avusturya siber saldırı altında
Ajda Pekkan'dan rekor kazanç
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi
Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı ile Mobilya Fuarı 23 Ocak’ta Açılıyor
20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diye yaktı
Norveç'in başkenti Oslo'da 2019'da sadece 1 kişi trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi
Tuğba Özay: Büyük ikramiye 80 milyon liraymış, ben olsam herkese 1'er milyon dağıtırdım
Acer TravelMate P6: Sık Seyahat Eden Profesyoneller İçin
Eral Tüzün'den yeni single
Aleyna Tilki kazandığını kıyafete yatırıyor
Hadise, giydiği kıyafetle ilgili yapılan eleştirilere fena patladı!
Enes Batur çok değişti
Adam Sandler'ın Twitter hesabı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi
City Mall AVM Yeni Yıl Çekilişi Yapıldı
Billie Eilish'ten çevreci adım
77. Altın Küre'de vegan menüsü
Kraliçeye çalışmak kolay değil
Barınağa giden kedi yavru köpekleri evlat edindi
Sık kullanılan 5 aldatma bahanesi
Final Üniversitesi’nden 317 öğrenciye daha iş garantisi
Arkın Palm Beach Hotel'de Rober Hatemo ile Yeni Yıl Coşkusu
Seni seviyorum demeden sevgiyi göstermenin 12 yolu
Uyurken cep telefonunu şarj ederseniz ne olur?
Yedi yaşındaki çocuk Airpods yuttu
İşte 12 psikolojik tüyo
Kanseri doktorlardan daha iyi teşhis etti!
Thrones Club’ta Muhteşem Yeni Yıl Kutlaması
Sigara İçenler, Bıraktıktan Sonra Bile Sigara İçmeyenlere Kıyasla Daha Fazla Ağrı Hissediyor
Antalya'da 'Baba Parası' Filminin Galası Yapıldı
Esmen Group’un yeni sürprizi
Kıbrıs'ta konser veren Sibel Can sahneden düştü!
Online dolandırıcılık türlerine karşı dikkat
Elon Musk: Starship'i 2-3 ay içinde fırlatabiliriz
Kerem Bürsin: Yeni yıla dua ederek giriyorum
Yalnız olmanın 7 acı nedeni
Ersin Korkut sosyal medya fenomeni oldu
Girne’de Yeni Yıl Ertan Derya Konseriyle Karşılanacak
MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık oldu
Hadise yine çok cesur!
Aleyna Tilki'den 'canım ben' pozu
Döveç Group Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı
CITY MALL AVM Christmass Bazaar Bugün Açildi!
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti
Akol Grup ailesi, yeni yıl yemeğinde buluştu
KKTC yeni yıla yıldızlarla giriş yapacak
Ünlüler Acun Ilıcalı'nın partisine akın etti
Noel günü evde tek kalan 'öfkeli' kaplumbağa yangın çıkardı
Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, Güney Kıbrıs’ta telefonlarını rahatça kullanabiliyor
Wikipedia kurucusundan Türkiye'ye: Yeniden hoşgeldiniz
Acil kan aranıyor!
57 yıl sonra ilginç yasak kalkıyor
General Motors, otomobillerden direksiyonu kaldırıyor
Singapur'da Star Wars Filmine Sansür
Cem Yılmaz hastanelik oldu, gösterisi ertelendi
Japonya'da 12 yıl sonra ilk kez bir yabancı idam edildi
Yapay zeka şimdi de kimin işe alınacağına karar veriyor
Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu'ndan ilk fotoğraf
Hamile hamamböceği ameliyat edildi
Bilim insanlarından geleceği değiştirecek adım
Cep telefonları ortalığa saçıldı!
Miley Cyrus ve Liam Hemsworth boşandı
Avrupa Yakası'nın Volkan'ı Jet Sosyete'de
ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor
Noel hazırlığı: Uçakla kasabaya kutsal su serptiler
San Francisco, iPhone kullanımını yanlışlıkla yasakladı
ABD'li Noel Baba: Çaldığı paraları 'Mutlu Noeller' diye bağırarak havaya saçtı
Sayar Turizm yeni yıl yemeğinde bir araya geldi
Yeni yıla yeni saç!
Şempanzelerle ilgili ezber bozacak araştırma
KTAMS “Sağlıklı Ebeveyn Çocuk İlişkisi” Konulu Seminer Düzenleyecek
Hadise kırmızı elbisesiyle takipçilerini büyüledi
Alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor
Google CEO'sunun maaşı açıklandı
Northernland Group Yeni Yıl Yemeğinde Bir Araya Geldi
İşte domatesin farklı kullanım alanı
ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı
İstasyonu kaçırdı, Dünya’ya dönecek
Emrah Karaduman Apple’a dava açtı
Dünyaca ünlü rapçi Mağusa'da sahne aldı
88 Bin Twitter Hesabı Kapatıldı
'İklim Değişikliği ve Kadın' Konulu Seminer Düzenleniyor
Google rekabet ihlalleri nedeniyle milyar avroluk ceza ödedi
Döveç Group Ailesi Kanatsız Melekleri Unutmadı
Doğum günü hediyesi helikopter aldı
Mesut Özil, PES oyunlarının Çin'deki sürümlerinden çıkarılıyor
SpaceX, 'Ka-bant' internet uydusunu fırlattı
Popüler Haber
Feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı
Güzelyurt’ta büyük kaza!
11 Soruda ‘Coronavirüs Hastalığı’
Yaşar Halim vefat etti
Yine kaza bir kişi ağır yaralandı
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Akdeniz'de korkutan deprem
Ufuk Tomson hayatını kaybetti
Boğazköy - Pınarbaşı Anayolu'nda KAZA!
Polis: Cep telefonu zanlının üzerinde bulundu
Ana sayfa
Künye
İletişim
Reklam Ver
Gizlilik ve Kullanım Koşulları
Mobile Sitemiz
Arşiv
Facebook
Twitter
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
KADIN
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
SAĞLIK
TATİL
GURME
VİDEOLAR
ACAPULCO
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.