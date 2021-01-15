Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs

20 bin doz aşı geldi. Bugün Cumhurbaşkanı ve Sağlık bakanı, "güveni de tesis etme" adına ilk aşıyı olacak. Ardından da 5 bin sağlık çalışanı için aşılama süreci devam edecek.

Aşıyı "bilimsel" temelde tartışmayı bırakıp, "Türkiye'den geldi. Ona da Çin'den geldi" temelli tartışanlara sadece "cahil" derim. Dünyada 3 faz tamamlanan ve onayı yüzde yüz alınan aşı varsa, bilelim.

KKTC'nin tanınmamış bir ülke olması; acil kullanım onayı verecek bir bilim kurulunun olmayışı, aşıya "devlet" olarak ulaşımının imkansız olması gerçeği ortadadır.

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15/01/2021 08:36