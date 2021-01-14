Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs

ALİ PİLLİ CANLI YAYINDA OLACAK:

20 bin adet Çin CORONAVAC aşısı, bu sabah saat 05.00'de, ambulans uçakla Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından KKTC Sağlık Bakanlığı'na iletilmek üzere gönderildi.

20 BİN DOZ AŞI DEVRALINDI. SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ SAAT 08.50'DEN İTİBAREN HABER KIBRIS WEB TV'DE DETAYLARI ANLATACAK...

Çin’den gelen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’ndaki 14 gün süren analizleri sona erdi. Isı takibinin yapıldığı araçlarla 81 ile nakilleri tamamlanan aşılara, TİTCK dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşılama ile ilgili, "ülkesel aşı planının" hazır olduğunu, sağlık çalışanlarından başlayarak aşılamanın start alacağını daha önce duyurmuştu. Detaylarına bakacağız.

İngiltere'de Coronavirüs ölümleri arttı. Son iki haftada ölenler arasında çok sayıda İngiltere'ye göç eden Kıbrıslı Türk de var. Mart 2020'den bu güne ölen Kıbrıslı Türk sayısı 136 oldu. Son derece dramatik.

Aşılama, bütçe ve yeni seçim yasası konusunda UBP'nin muhalefetle işbirliği yapması bekleniyor. UBP MYK da "seçim" dedi, bu konuda genel başkana tam yetki verdi.

Hükümet içerisinde DP ve YDP kurumlara atama bekliyor. Hükümet meclis başkanını bile seçememiş, UBP kanadı bunun faturasının bir kısmını da ortaklara kesti. Başbakan imzalayıp, Cumhurbaşkanına göndermiyor.

Bu kaos ortamı içerisinde biz bekliyoruz ki memleket sorunsuz olsun, pandemi kusursuz yönetilsin, ekonomik denge kurulsun. Maalesef çok ciddi endişelerimiz var. Güveni en kritik anda kaybettik.

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14/01/2021 08:44