Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs (Canlı Yayın)

Bu adada yaşayan herkesin aşıya ulaşması önemli. Yabancılara yönelik bir çalışma var mı? Yabancı öğrencilere yönelik bir çalışma var mı?

Dilimizde tüy bitti, sağlık bakanlığı kararları bu ülkede yaşayan "yabancı dil" sahiplerine ulaşmıyor.

Aşı, ticari bir meta değil, yaşam hakkıdır. Torpil aracı değil, yaşam hakkıdır.

Türkiye 30 milyon, Güney Kıbrıs 3 milyon aşıyı garanti altına aldı. Biz de aşıya ulaşacağız. Ulaşacağız ama nasıl bilmiyoruz, beceriksizliğimizden değil...

Konuşacağız...

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21/01/2021 08:37