Sitede
Google'da
x
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
SAĞLIK
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE DÜNYASI
SOSYAL MEDYA
TATİL
SPOR
VİDEO
FOTO
GURME
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
OTOMOBİL
CELEBRITY
EĞLENCE
SOSYAL MEDYA
OTELLER
FIRSATLAR
HABER KIBRIS
Erişim
Mobil Sitemiz
Facebook
Twitter
Arşiv
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam Ver
Reklam Alanları
Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs (Canlı Yayın)
11/12/2019
11/12/2019 09:49
Bu habere tepkiniz:
TAGS:
Hüseyin Ekmekçi
,
Günaydın Haber Kıbrıs
MANŞETLER
Creditwest Ekonomi Gündemi 11 Aralık 2019
HK EKONOMİ
Dövizde son durum (11 Aralık 2019)
HK EKONOMİ
Sürücülerin Dikkatine! Aşırı Yağış Var!
HK KIBRIS
ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı saldırı: 6 ölü
HK DÜNYA
KKTC Gazete Manşetleri (11 Aralık 2019)
HK KIBRIS
KKTC Gazete Manşetleri
Kundaklama zanlıları 30 ay hapse mahkûm oldu
HK KIBRIS
Sucuoğlu: En geç 2022 Yılı sonuna bu işi bitireceğiz
HK KIBRIS
Manavoğlu'ndan Meclis'te önemli açıklamalar
HK KIBRIS
Arıklı'dan Hükümete uyarı!
HK KIBRIS
Erhürman: Temel Derdimiz Kıbrıs Türk Halkının Kimliğini,Geleceğe Taşıma Gailesidir
HK KIBRIS
HK KIBRIS
Sürücülerin Dikkatine! Aşırı Yağış Var!
HK KIBRIS
KKTC Gazete Manşetleri (11 Aralık 2019)
HK KIBRIS
Kundaklama zanlıları 30 ay hapse mahkûm oldu
HK KIBRIS
Başbakan Tatar, Rus Medyasına değerlendirmelerde bulundu
HK KIBRIS
Sucuoğlu: En geç 2022 Yılı sonuna bu işi bitireceğiz
HK KIBRIS
Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisi Bütçesi Meclis’ten geçti
HK KIBRIS
Manavoğlu'ndan Meclis'te önemli açıklamalar
HK KIBRIS
Arıklı'dan Hükümete uyarı!
HK KIBRIS
Savaşan:Yeni bir insan hakkı mefhumuna ihtiyaç var!
HK KIBRIS
Erhürman: Temel Derdimiz Kıbrıs Türk Halkının Kimliğini,Geleceğe Taşıma Gailesidir
HK KIBRIS
Taçoy:Paylaşmayı ve hakka saygı duymayı öğreneceksiniz
HK KIBRIS
Mehmet Arkın Biray görevden alındı
HK KIBRIS
Doğayı katlediyoruz!
HK KIBRIS
Uyuşturucu zanlısının dosyası kabarık!
HK KIBRIS
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan İnsan Hakları Günü mesajı
HK KIBRIS
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı.
Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantıda ele alındı
HK KIBRIS
EZKOOP Uluslararasi Türkiye Kooperatifler Fuari’na Katıldı
HK KIBRIS
Merkez Bankası’ndan YTL uyarısı
HK KIBRIS
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’dan Şemiler’le İlgili Paylaşım
HK KIBRIS
Lefke ve çevresine yarın elektrik verilemeyecek
HK KIBRIS
Lefke ve çevresine, trafo bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yarın elektrik verilemeyecek
Bu Habere DİKKAT!
HK KIBRIS
Bakan Sucuoğlu 10 Aralık İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
HK KIBRIS
Öğrenci yurduna uyuşturucu baskını
HK KIBRIS
BASIN-SEN, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
HK KIBRIS
Üniversite Ve Yerel Yönetim İlişkileri, GAÜ’de Masaya Yatırıldı
HK KIBRIS
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi’nin düzenlediği, “Şehirlerin Sürdürülebilirliğinde Yükseköğretimin Önemi- Girne Bölgesi” konulu panel , GAÜ Milenyum Senato Kongre Salonunda gerçekleşti
TKP-YG Lefkoşa İlçe Başkanlığına Ayşe Buran Seçildi
HK KIBRIS
Ülkede ne yaptığı araştırılacak
HK KIBRIS
“Şiddete Karşı Biz De Varız” bilgilendirme toplantıları başlatıldı
HK KIBRIS
LTB "İnsan Haklarının Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü" Çalıştayı Düzenliyor
HK KIBRIS
İki kişi aranıyor
HK KIBRIS
Polisler beraat etti
HK KIBRIS
KTÖS, Arif Hasan Tahsin’i Anma Etkinliği Düzenliyor
HK KIBRIS
Rum kesiminin ticari denge açığında artış
HK KIBRIS
Sucuoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu 1. Bakanlar Toplantısı’nda Konuştu
HK KIBRIS
Larnaka’da bıçaklı saldırı
HK KIBRIS
Larnaka’da dün sabaha karşı, 38 yaşındaki bir Rum’un bıçaklı saldırıya uğradığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi
Maronit topluluğu temsilcisi: Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz
HK KIBRIS
HP Genel Seketeri Senin: Halkın Partisi halkın içinden çıkmıştır
HK KIBRIS
Rum Yüksek Mahkemesi Kıbrıslı Türklerin Temyiz Başvurusunu Reddetti
HK KIBRIS
Acil kan aranıyor
HK KIBRIS
Rum siyasi partilerden Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar
HK KIBRIS
Rum siyasi parti liderlerinin, Rum Meclisi’nde konuşma yaparak, Kıbrıs sorunundaki görüşlerini dile getirdikleri bildirildi
Lakkotripis Afrodit yatağı konusunda açıklama yaptı
HK KIBRIS
Baybars: Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı sürecinin sonuna gelindi
HK KIBRIS
Oğuzhan Hasipoğlu: Akıncı, dört boyutlu siyaset sözünü tutmadı
HK KIBRIS
Anastasiadis: Rica ederim ses tonları düşürülsün
HK KIBRIS
Erhan Arıklı: Akıncı’nın federasyon düşüncesi tarihte kalmalı
HK KIBRIS
Trafik ışıkları çalışmıyor, Lefkoşa'da trafik kilit!
HK KIBRIS
Cumhurbaşkanı, koruyucu hekimliğin öneminin altını çizdi
HK KIBRIS
En Çok Yağışı Esentepe Aldı
HK KIBRIS
Turizm Bakanı Üstel’den Çağrı
HK KIBRIS
Akıncı, ortak yayına katılacak
HK KIBRIS
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın akşam saat 20:00'de, BRT, Kıbrıs Genç TV ve Kanal Sim’de yayınlanacak “Berlin ve Ötesi” özel ortak yayınına katılacak.
KKTC ve Türkiye arasında "Genel Sağlık Sigortası Mutabakatı" imzalandı
HK KIBRIS
Bağımsızlık Yolu Hükümeti Sağlığa Yetersiz Bütçe Ayırdığı Gerekçesiyle Protesto Etti
HK KIBRIS
Doğukan Albulut: Ülkeye turist dua etmekle gelmez
HK KIBRIS
Elektrik kesintisi!
HK KIBRIS
Kıbrıs’ta 18 bölge mayından temizlendi
HK KIBRIS
Bu modeller artık WhatsApp kullanamayacak! 31 Aralık 2019 son gün…
Beyin yakan bir soru! 3 dakikadan önce bulan pek yok…
Fransa'da belediye başkanı haftasonu ve tatillerde ölmeyi yasakladı
Çin'de 500 yıllık yumurtalar kırılmamış halde bulundu
Rus bilim insanları temel parçacıkların yeni modelini geliştirdi
Sermaye Kolombiya’da Yine Gururumuz Oldu
Ünlü rapçinin ölüm nedeni belli oldu
Ay'a astronot götürecek roketin ana kısmı tamamlandı
Nedenlerini açıkladı! 'Kapatıyoruz'
Yılın Son Dolunayı Gerçekleşiyor
WhatsApp o telefonların fişini çekiyor
2019'da 71 yeni canlı türü keşfedildi
Beethoven'in eserini yapay zeka tamamlıyor
Bu robot astronotların duygularını algılayacak
Haftalık Burç Yorumları: 9-15 Aralık Haftası Burç Yorumları
Yıllar sonra ekrana döndü
77'nci Altın Küre adayları açıklanıyor
Can-Ser LTD Personel Arıyor
Ekmeğin küflü kısmını kesip gerisini yemek doğru mu?
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsat Ürünü
120 bin dolarlık muzu yiyince ortalık karıştı!
Müge Boz: Kızımı bakıcı değil, kendim büyüteceğim
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
Nusret dünyaca ünlü dövüşçülere meydan okudu
Öpme eyleminin bilimsel bir nedeni ortaya çıktı
Sıla'dan yeni şarkı müjdesi
Çin Tesla'yı devlet teşviği listesine ekledi
Instagram'a 13 yaş sınırı!
Bir yılda 35 kilo verdi
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsatı
Aleyna Tilki: Sürpriz var
Justin Timberlake: O gece çok sarhoştum
O hesapların hepsi kapatılacak
Kerimcan Durmaz'ın cezası belli oldu!
Tarkan'ın acı günü!
Ömer Anbarcıoğlu için kan aranıyor
Europe Direct Gün Dolayısıyla Film Gösterimi Gerçekleştirecek
ABD’li oyuncu Robert Davi'den İstanbul Havalimanı'na övgü
Ömrü uzatmanın sıra dışı faktörü keşfedildi
Google kurucuları Page ve Brin CEO'luğu bırakıyor
Kahve posasından gözlük ürettiler
Ilıcalı: FOX TV hırsızlık yaptı, uzlaşmak için de avukatıma para teklif etti
Özge Ulusoy ‘sihirli güçler’ini açıkladı
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsat Ürünü
Selin Ciğerci sosyal medyada içini döktü
Gülse Birsel: Artık makyaj fayda etmiyor
Creditwest, Avrupa’nın Alanında En Büyük İnsan Yönetimi Kongresine katıldı
Ece Seçkin: Boy esprileri hoşuma gidiyor
AnadoluJet'ten yüzde 40 indirimli bilet kampanyası
Karaya vuran balinanın karnından 100 kilogram çöp çıktı
Netflix'ten beklenen adım! PIN kodu geliyor!
Çin’de cep telefonu kullanıcıları yüz taramasından geçecek
Hazar Ergüçlü’nün yer aldığı BBC dizisinden ilk kare yayınlandı
Lefkoşa'da, anaokulunda çalışacak temizlik personeli aranıyor
Açık Artırma İle Satış
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsat Ürünü
Bir yıl saklanabileceği iddia edilen elma satışa sunuldu
Can Yılmaz sonunda isyan etti
Tesla Cybertruck trafiğe çıktı
John Lennon’ın güneş gözlükleri açık artırmada
Güney Koreli pop yıldızlarına toplu tecavüzden hapis
Sabahları yorgun hissetmenin nedenleri
Aslı Enver'den iddialara yalanlama
Madonna konserlerini iptal etti
The Simpsons'ın yapımcısı dizinin final yapacağı iddialarını yalanladı
SOS Çocuk Köyü Yeni Yılda Yardımlar Bekliyor
Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Kasım 2019
Facebook çöktü mü?
Putin: Hayatımı ve düşünce yapımı değiştiren spora ailem karşı çıkıyordu
Japonya'da tepki çeken uygulama!
'Apple, 2020'de en büyük iPhone modelini çıkaracak'
Rus bilim insanları proteinlerle kuantum noktaları birleştirerek güneş pilini geliştirdi
Uzayda tuvalet krizi!
Twitter'dan sürpriz karar
Bilim dünyası şokta!
Deniz Seki: Keşke zaman burada dursa
Japonya’da ilginç uygulama
Bilim insanları ömrü uzatmanın etkili bir yöntemini duyurdu
Kıbrıs’ı coşturacak
15 yaşındaki oyuncuya servet!
İsim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakledildi
Mariah Carey 3 Guinness rekoru kırdı
Alışveriş çılgınlığı yeni iş kolu doğurdu: ABD'li çift Kara Cuma boyunca sırada bekliyor
PlayStation 5'in 'paylaş' özelliğiyle ilgili detaylar ortaya çıktı
İşte yapay zekanın 2030’a kadar yok edeceği meslekler!
Japonlar bunu da yaptı!
Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor: Son tarih 11 Aralık
Ünlü model çekim sırasında öldü
Derviş Zaim ''Flaşbellek'' Filminin Çekimlerine Başladı
Eldeki balık kokusu nasıl geçer?
Kıbrıslı Genç Yetenek Türkiye ve İngiltere Müzik Piyasasında Başarılara İmza Atıyor
Boston Dynamics'in robotları polis oldu
Thrones Club’ta Ozan Doğulu’dan Muhteşem Şov
Hande Ünsal Kimdir
Audi 9500 kişiyi işten çıkaracak
Bill Cosby’den hapishanede ilk röportaj
Meteorlarda şeker molekülleri tespit edildi
İngiltere'de sinema zincirleri Blue Story filminin gösterimini durdurdu
Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Kasım 2019
Esin Terzioğlu’ndan gururlandıran başarı
Görkemli açılış…
Kurşun dizisi için şoke eden karar
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
Apple, 'müşteri yorumlarını' kaldırdı
Uzaydan fotoğraf çekebilen uygulama geliştirildi
Victoria’s Secret şovu bu yıl resmen iptal edildi
Game of Thrones'a gizli bir alternatif son çekildiği ortaya çıktı
Köpeklerin ‘insan yaşını’ hesaplamak için’ yeni formül
Koç ve psikolog arasındaki fark iyi ayırt edilmeli
Nöroloji uzmanları:Beyninin yarısı alınan insanlar normal yaşamını sürdürüyor
Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'
Ünlü girişimciden çarpıcı açıklama: WhatsApp’ı hemen silin!
Haşlanmış yumurta suyunun bilinmeyen faydaları
Poşet çayın farklı kullanım alanları
WhatsApp artık o telefonlarda kullanılamayacak
Apple, ilk büyük filminin festival prömiyerini son dakikada iptal etti
SpaceX roketi Starship, test sırasında patladı
Türkkan: Köpeğim ihmalden öldü!
Uluslararası Af Örgütü: Google ve Facebook insan haklarını ihlal ediyor
Wikipedia'nın ortağından Facebook'a rakip platform
Acun Ilıcalı'dan korkutan paylaşım!
Marilyn Monroe'nun güzellik sırrı vazelinmiş
Hadise zayıflamak için 30 bin TL'yi gözden çıkardı
Aleyna Tilki: Bu kariyere çok şey borçluyum
Kopya Mona Lisa'ya 600 bin dolar
Büyük ikramiye sahibine kavuştu
Adolf Hitler'in doğduğu ev için karar verildi
Çalışanlara iş yerinde uyku izni verilmeli mi?
Annesi, denize düşen yavru kedinin başından ayrılmadı
Azra Akın televizyona geri dönüyor!
Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu
ABD'den Huawei'ye 90 günlük yeni ek süre
Doğum Günü Süsleri
Düşes küçük prensle müzik dersinde
Apple elektronik sigara uygulamalarını kaldırdı
Yavru timsahlara doğum günü partisi
Usta tiyatrocu Jale Birsel hayatını kaybetti
WhatsApp için karanlık dönem başlıyor!
ÖSYM 2020 sınav takvimini yayınladı
Girne Ada Lions Kulübü’nden “Söyle Kıbrısım” Etkinliği
Nissan, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı geri çağırıyor
Niyazi Gülbay Thrones Club’a Gelenleri Coşturdu
Savaşçı dizisinden duygusal sahneler!
Sarımsağın mucizevi etkileri
Yıldız Kenter yoğun bakıma kaldırıldı
İklim değişikliği ölümcül virüs yayıyor
NASA duyurdu!
Çin'de maymun, bakıcısının telefonundan sipariş verdi!
Siyanür nedir? Siyanür zehirlenmesi nasıl olur
Facebook milyarlarca hesabı birkaç dakikada sildi
Tayvan'da Huawei telefonlarının 3 modeline satış yasağı
Instagram, Türkiye'de beğeni gizleme testlerine başladı
Ricky Martin’den Super Bowl Sürprizi
2 astronot en karmaşık görevde
Bataryaların ömrünü uzatan çipli sistem
3.5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı
Cem Yılmaz'dan Haluk Levent açıklaması
Huawei telefonlarının 3 modeline satış yasağı geldi
Teknolojide kesenin ağzı 'yapay zeka' için açıldı
SpaceX, Crew Dragon kapsülünün kaçış motorlarını test etti
Eski First Lady ile yeni Düşes gizlice buluştu
Doğa Yürüyüşü: Tek Başına Doğa Gezisi ve Kamp İçin Güvenlik
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsat Ürünü
Netflix yeni Türk dizisini duyurdu
YouTube'da çocuklara yönelik videolara düzenleme getiriliyor
Uyku problemi yaşayan kişiler için geliştirildi
Pink müziğe ara veriyor
Sahnede fenalaştı, oyun iptal edildi
Uranüs’ün en net fotoğrafı yakalandı
Doğal antibiyotik olduğu ortaya çıktı!
20 yıl boyunca burnundaki dişle yaşadı!
Arda Turan ikinci kez baba oluyor
Johnny Depp hayranları Amber Heard’ün kovulması için kampanya başlattı
Kraliyet çiftinden Kraliçe’yi incitecek karar
Tuğba Özerk Hakim Karşısına Çıkacak
Bebek ömür boyu kulübe ücretsiz girecek
Kemal Saraçoğlu Vakfı Korineum’a Teşekkür Plaketi Takdim Etti
Apple'dan cep telefonundaki sistem hatasını bildiren öğrenciye teşekkür
Tesla Avrupa'daki ilk fabrikasını Berlin’de kuruyor
“Google milyonlarca kişinin sağlık verilerini topluyor”
Komplo teorilerine inananların ortak profili çıkarıldı
Çin, bilgisayar oyunu oynamaya sınırlamalar getiriyor
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama
Bu belirtilerden biri bile varsa...
Yapay zeka, bir yıl içinde hayatını kaybedecek insanları tespit etti
Facebook'tan yeni ödeme sistemi: Facebook Pay
Vücuttaki iltihabı kurutan besinler
Tüm bebeklere sebzeyi sevdiren lezzet
Pınar Süer ve Heijan Kimdir
Top oynayan beyaz balinayı 'Rus ajanı' sandılar
Shakira depresyon günlerini anlattı
9 yıl önce ABD'den denize bırakılan mektuba Fransa'dan yanıt
Nokia yeniden televizyon üretecek
'Türkiye, Rusya ve Kazakistan, uzay konusunda üçlü anlaşma yapabilir'
Doğa’da kış hazırlığı!
Ünlü oyuncu Cemal Hünal karakolluk oldu! Çekiçle ev bastı
Mağusalı Mert, O Ses Türkiye'yi salladı
Sorulardan kaçtı
Dünya tarihinin en sıcak sonbaharı yaşanıyor
1.5 yıl içinde 114 kilo verdi, Son halini görenler inanamadı
Popüler Haber
Polisler beraat etti
Nöbetçi Eczaneler (10 Aralık 2019)
Sermaye Kolombiya’da Yine Gururumuz Oldu
Bu Habere DİKKAT!
Mehmet Arkın Biray görevden alındı
Yılın Son Dolunayı Gerçekleşiyor
İki kişi aranıyor
Kundaklama zanlıları 30 ay hapse mahkûm oldu
Uyuşturucu zanlısının dosyası kabarık!
İzmir'de silahlı saldırı!
Ana sayfa
Künye
İletişim
Reklam Ver
Gizlilik ve Kullanım Koşulları
Mobile Sitemiz
Arşiv
Facebook
Twitter
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
KADIN
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
SAĞLIK
TATİL
GURME
VİDEOLAR
ACAPULCO
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.