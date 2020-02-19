Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs (Canlı Yayın)

Hüseyin Ekmekçi gündemi yorumluyor

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19/02/2020

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Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs (Canlı Yayın)

DAÜ'de yeniden bir kavga... İktidar kavgası ha, başka değil. Rektöre yakın olanlara göre, 140 milyon Tl para var kasada, bunu yeycekler  

VYK Başkanına göre, DAÜ'yü kötü yönetirler, müdahale etmesi lazım...
Kimin malının üzerinden hangi iktidar kavgalarının yapıldığına bir bak ey insanoğlu...
Her terfi, her istihdam, her adım şaibelidir artık DAÜ'de.
Yanarım yanarım, bu kayıt döneminde, ülkenin lokomotif üniversitesinin siyasetin elinde oyuncak olmasına yanarım...
Yazık...

19/02/2020 09:43
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TAGS: Hüseyin Ekmekçi
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