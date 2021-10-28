Hüseyin Ekmekçi: Kendi dertlerimizle baş başayız... Daha ne yaşamamız gerekiyor anlamak için

Bu arada tüpe zam, akaryakıta zam, hem de ogggalı... Beş parmak açık, tokat var ya... Öyle bir zam. Şabbadanak yedik yüzümüzün içine. 1 TL akaryakıta, 23 TL 10 kiloluk tüpgaza... Gerisini hayal edin...

Bu zam aynı zamanda iğneden ipliğe her şeyi daha pahalı yapacak, hayat pahalılığı marjını yükseltecek, kamu belki kaşıkla kazanacak ama kepçeyle verecek.

Şu ana kadar bütçe açığı 1 milyar TL'yi aştı. Sadece bu ay maaş ödemesi için 30 milyon TL daha borçlanıldı. "En iyi parayı biz alırız" politikaları çöktü. Para alan da yok, veren de...

2021 için imzalanan protokolde gerçekleşen oran yüzde 40 civarı, sene bitti. Türkiye kendi yaralarını mı saracak, bizim saçmalıklarımızla mı? Arda kalan zamanda da seçim yapıyoruz zaten.

Konsantrasyonunu kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye verecek, doğru bir plan ve programla adımlar atacak bir yola ihtiyaç var. Anlamsız tartışmalardan bıkmadık mı?

UBP kurultay kavgaları artık mide bulandırıyor. Bu kadar bel altı bir kurultaydan istikrarlı bir parti üst yönetimi çıkar mı? Bu beklenti içerisinde olmak saflık değil mi?

Bugün yine mahkeme var. Ersan Saner ısrarla Faiz Sucuoğlu'nu hedef göstermeye devam ediyor. "Gir ifade ver, kurultay sonrasını bekleme, dokunulmazlık zırhına sarılma" diyor.

Faiz Sucuoğlu ise, "isterse ifade" vereceği bir dokunulmazlık zırhına sahip. "Kurultaydan sonra, makul bir zaman içinde" ifade vereceğini söylüyor. Olanı biteni sadece adalet çözecek

UBP içerisinde bu kriz, "tartışmaların dışında olan" Hasan Taçoy'a bir yönelme başlattı. Son 48 saat çok şeye gebe. Bunca sorun arasında, oturduk UBP'nin sorun çözüp yara sarmasını bekliyoruz

Bu arada Cumhurbaşkanı "bir elinde cımbız bir elinde ayna" siyasetine devam ediyor. "Bu ülke umurunda değil..." Bunu söylemeye ısrarla devam edeceğim. Ta ki aksini kendisi ıspat edene kadar. Yazık. Kamunun paralarını bu zor dönemde Anadolu'da eziyor...

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28/10/2021 08:18