Hüseyin Ekmekçi: Kendine güvenmeyen bir siyasi yapı, çökmeye mahkumdur, altında kalacak olan ise biziz, vatandaşlar

Korktuğumuz buydu, rakamlar 200’ü aştı. Dün 211 vaka, 174 yerel vaka. Sisteme 50 bin civarı öğrenci geldi, okullar açık diyoruz ama, pozitif vakaların büyük, ama büyük çoğunluğu 20- 45 yaş arası KKTC vatandaşları.

Bakın, sadece dün Acil Durum Hastanesi’ne yatan vakaları 50 kişisi 0- 19 yaş arası. Bu rakam, aylardır 30 bandını geçmemişti. Hastaneye başvuran 203 kişinin 138’i KKTC vatandaşı, 45’i TC vatandaşı. 18- 35 yaş arası 82, 35- 65 yaş arası da 60 kişi pozitif; vakaların yoğunluğu bu yaşlarda.

Bu rakamlar da bize gösteriyor ki, iş ve sosyal hayatın içerisinde olan KKTC vatandaşları aslında hastalığın da kaynağını oluşturuyor. Dikkat edilmesi gereken bu alan. Yedik içtik, coştuk oynadık, şimdi biraz dikkat. Kapanma olmayacak, ama bu da baş edilebilir rakam değil.

Anımsayacaksınız, 197 bandından hızla 100 bandına kadar düşmüştük pozitif hasta sayısında. O dönem ne demiştik, “Rakam arttıkça, kartopu gibi büyür, tutamazsınız. 200 bandını geçseydi, hızla daha da yukarıya tırmanacak”, şimdi tam da o noktadayız…

Acil Durum Hastanesi, Temas Takip Ekibi ile koordineli çalışıyor.

Hastalar tespit ediliyor, Temas Takip bildiriyor, devamında tedavi süreci başlıyor. Hızla acil durum hastanesine yeni doktor takviyesi şart. Özellikle de çocuk doktoru, doktorlara da yazık.

Düşünün dün tatil, tek doktor. Servise mi bakacak, sezeryana mı girecek, acil durum hastanesinde biriken çocuklara mı yetişecek? Taş olsa çatlar. Vatandaş da haklı, geliyor bakıyor doktor yok. Basit, gerekirse özelden hizmet alınacak, bu kış böyle geçecek.

İhtiyacımız olan şey aslında oto kontrol. Kimse kimseyi korumuyor ya, aslında herkes herkesi korusun istiyoruz. Marketler, cafeler, restaurantlar AdaPass denetimine ağırlık versin. Vatandaşlar kendilerini denetleyen yerlere gitsin, denetlemeyenlere gerekli cezalar kesilsin.

Dün 15 Kasım… Bizlere yine gelecek siyaset için çok önemli ipuçları verdi. Faiz Sucuoğlu’nun kurultayda almış olduğu yüzde 60.7 destek belli ki Ak Parti kanadını kesmemiş. Faiz bey, hem protokolda, hem kabullerde alıştığımızın dışında muamele gördü

Temel atma töreninde din işleri dairesi başkanı, protokolde 63’üncü sırada olan kişiyle aynı butona bastı. Fuat Oktay kendisi ile, sadece kapı aralarında el sıktı. Uçağın kapısı, protokol girişinin kapısı gibi. Başbakanla aynı arabada değil, elçi ile aynı arabada gezdi, fotoğraftan atıldı…

Ekonominin yerle bir olduğu, yeni bir hükümetin kurulduğu, naz niyaz güvenoyu aldığı, seçim tarihinin belirlendiği, kasanın tam takır olduğu bir dönemde, Başbakan ile Türkiye’nin adadaki en yetkili ismi yan yana gelemedi, bu ciddi bir sorun

Faiz Sucuoğlu’na bir uyarım da yakınları ile ilgili. İş takipçileri devrede, yasal süreçleri devam edenler ise ya odasında, ya arabasında, ya masasında. PM’ye atadıkları arasında bugün- yarın tutuklu yargılanacaklar olanlar var. Belli ki yüzde 60 desteği algılayamamış, adalet duygusu da eksik, ya da yok.

Hükümet yıkıldı, meclis toplanamadı, kurultay bitti, hükümet kuruldu, törenler de bitti. Bu sabah yine sorunlarla baş başayız. Bugün ne yapıyoruz? Hükümetin alması gereken acil tedbirler var. Kıb- Tek büyük sorun, üretim girdileri arttı, üretime dair ekonomi politikası yok.

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16/11/2021 07:54