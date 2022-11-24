Hüseyin Ekmekçi: Kurumda bilim değil, zulüm hakim

KIB- TEK’TE SORUN SİSTEMDİR. BU SİSTEM SADECE KURUMUN KAYNAKLARINI DEĞİL, TOPLUMUN BİRİKİMİNİ VE ÜRETİM GÜCÜNÜ DE ÇALIYOR. SİYASET BİLEREK HATA YAPIYOR

KURUMDA BİLİM DEĞİL; ZULÜM HAKİM. İŞİN EHLİ OLMAYANLAR YÜZÜNDEN KURUM BU HALDE… AMA YÖNETİMDE OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPANLAR VAR? NEDEN?

“Elektrik kurumuna hala konuyla ilgili olmayan, yetkin olmayan kişiler atanıyor. Bunu söylerken kurumda çalışanları tenzih ediyorum. Siyasetten bahsediyorum. Sistemden bahsediyorum. Bu sistemin içerisinde benim gibi siyasetçiler var ve ben diyorum ki yanlış yapıyoruz”

Bu cümlelerin sahibi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu. Bu bir özeleştiri, itiraf aslında. Kıb- TEK’in neden bu durumda olduğunun özeti de bu cümlelerde gizli. Koskoca kurum, yollardır akılla, bilimle, mühendislik zekasıyla değil, maalesef anlık siyasi kaygılarla yönetiliyor

Düşünsenize, kurum yönetimini siyasette dahi başarılı olacak zekayı gösteremeyen, seçim kaybetme şampiyonalarına terk ettiler. Kurum yönetim kurulu başkanı, Değirmenlik’te yeni takım elbise ve gömleğiyle oy kovalıyor. Yakıtı ise AKSA karadan tankerle gönderiyor

Olgun Amcaoğlu, formülü söyledi. Bağımsız bir enerji üst kurulu, devamında burada alınacak doğru kararları yürütecek bir enerji dairesi… Kıb- Tek ise, asli görevine dönecek. Enerji üretecek, vatandaşa dağıtacak, doğru zamanda tahsilatını yaparak görevini tamamlayacak

Şu anda ihale takipçilerinin sarıp sarmaladığı kurumda, yakıt işini TPIC’e terk etmek bir başarı olarak görülüyor. Bu bir başarı değil, başarısızlık sonrası yüze göze bulaşan sürecin bir süre son bulması için alınan bir tedbirdir. Türkiye’nin bir kurumu, ila nihaye sizin arkanızı temizleyecek değildir

Sistem basit aslında. Kullanılan yakıt türünü, dünyanın neresinden olursa olsun, en ucuza al, taşı, ucuz elektrik üret. Kurulan TPIC sistemi de, yakıtı borsa fiyatından, yani en üst fiyattan almaya dayalı. Ne anladık bu işten? Taşıma ücreti ödememişiz. Ne gerek var?

Yakıta ton başı 550 ile 600 dolar arası bir fiyat ödüyoruz. Kükürt oranı yüzde 1. Özellikli bir yakıt. Bu esvapta bir yakıt türü, 300 dolara da bulunabilir. Yani, sistem yeniden çok para kazanma üzerine kuruluyor. TPIC de sonuçta para kazanan bir kuruluş

Keşke ihale yasasında yapışacak değişiklikle, Kıb- Tek’e kendi yakıtını getirme şansı verilse. Ne ihale, ne bir şey… Kurum içerisinde kurulacak uzman bir ekip, bu işi yapabilir. Ama yıllarca en büyük rüşvet ve rant bu yakıt ihale sistemi üzerinden çevrilmiş, ne hayatlar yaşanmış…

Kıb- Tek, doğru organize edilerek uzman ellere teslim edilmeli. Vakit kaybetmeden Enerji Üst Kurulu kurulmalı. Vakit kaybetmeden kurumun hizmet alanındaki eksikliklerini giderecek zeka, kurum yönetiminde söz sahibi olmalı. Aksi benzer yalan dolan ve talan devam edecek

Kuruma sessiz sarasın 40 dolarlık sayaçları 90 dolara sattılar. Vatandaş evine taktığı her saatte bu vurgunun bedelini ödedi. Kıb- Tek üzerine karını da ekleyerek eldeki saatleri sattı. Kurumun her hizmeti çok pahalı. Çok pahalıya hizmet verip, üstüne de enerji satmak… güzel iş

Sonuç, halen kurumda saat yok. 3 çocuklu bir ailenin isyanını dinledim dün. Anne babaları ile bir evde, kiraladıkları başka bir eve geçmek için bekliyorlar. Sonuç? Sayaç yok. 4-5 güne gelmesi bekleniyor. Onda da antin kuntin iş çeviriyorlar.. Siyaset de seyrediyor

Ülkede kötü yönetilen her kurum ve alan, bizlere büyük bir zulüm, pahalılık ve dolandırıcılık hikayeleri ile geri dönüyor. Kendi kurumlarına liyakat sahibi atama yapmaktan aciz siyaset; sadece kurumları değil, halkın alım gücünü ve moralini, memleket sevgisini de yerle bir ediyor. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

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24/11/2022 07:26