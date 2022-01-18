Hüseyin Ekmekçi: Memleket kap karanlık. Sadece ortam değil, gelecek de karanlık

Seçime kısa bir süre kala, siyasetçinin seçmene goygoyu devam ediyor. En çok da UBP’nin. “En iyi biz yaparız” dışında belki de tarihte ilk kez UBP seçmene bir şey vaat etmeden seçime gidiyor. Tabandan aldığı güçle, “Zaten bir şey söylememe gerek yok” tarzı bir propaganda

CTP de tarihinin en kötü propaganda sürecini geçiriyor. Propaganda anlamında söylüyorum. Ne slogan belli, ne görseller belli, ne kimin ne dediği belli. Tufan Erhürman'ın karizması ve performansı dışında, ortada bir reklam, propaganda başarısı yok

CTP’nin kendisine sorması gereken tek soru şu: UBP 3 yılda bunca kötü şey yarattı, ben neden tek başına iktidar diyemiyorum? Sloganı ne CTP’nin. Okuyan anlayan var mı? Yaptık yine yaparız ile başladık, buraya kadar ile devam ediyoruz, tuhaf değil mi?

Düşünsenize… UBP 3 yılda neler yaşattı? UBP- HP hükümetinden sonra, kurultay kavgaları, kişisel kavgalar, istifalar, tehditler, hükümette kilitlenmeler. Hükümet bozmalar, kurmalar… Ekonomik anlamda tek bir iyileştirme, yasa, tüzük yok ama, halen “tek başına” diyen tek parti UBP

Seçmeni suçlamak en kolayı. Bir de şu var: Biz ne eyi çocuklarık, bize oy vermez. Başına geleni çeksin seçmen… Buna farklı bakmak gerekiyor. Sen ne vaat ettin? Sen umut olabildin mi? Sen doğruları söyleyerek oy kaybetmeyi göze aldın mı?

Sözüm hem UBP hem CTP’ye… Tablo ortada ve iki büyük parti hükümeti kurabilecek güce sandıkta ulaşma şansına sahip. Öyle “tek başına UBP” falan da olmayacak, belli. Halka ne vaat ediyorsunuz? Bu tabloda, hangi radikal adımları atacaksınız...

Kıb- Tek’in son 48 saatte yaşattıkları dram. 40 megavat günlük açık var. 20 megavat güneyden alınıyor, 20 megavat için de ada genelinde dönüşümlü kesinti yapılıyor. Bazı bölgelerde ise yatırım yapılmadığı için, çata pat elektrikler kesiliyor, Gönyeli Yenikent gibi

Şu anda, Kıb- Tek’te başa baş noktası için sadece var olan faturalara yapılması gereken zam yüzde 320. Hemen, bugün. Konuşan var mı? Dün, 2 milyon dolar borçlanılsın da 1 aylık akaryakıt alınsın diye kavga vardı, bilen var mı?

Kıb- Tek, günde 5 ile 8 milyon TL arası zarar ediyor. Borç 840 milyon TL. AKSA’nın alacağı 500 milyon TL, onlar da bir bir jeneratör kapatıyor. Ortaya çıkan açığın nedeni bu. “Arıza” demişler adına ama, parasını alamadığı enerjiyi sisteme neden versin AKSA. KKTC Babasından miras mı Cemil Kazancı’nın?

Kıb- Tek’in tahsilatı, yakıt almaya ve maaşa ancak yetiyor. Bu ay yüzde 37.26 zamlı olacak Kıb- Tek’te maaşlar. K değeri dediğimiz yapı da elektriğe zam olmamasına rağmen yüzde 37.26 zamlanacak. Peki vatandaş karşılığında hangi hizmeti alacak?

Söyle söyle dilimizde tüy bitti. Bakkal emanet edemeyeceğiniz adamlar “dürüst” denilerek, yönetime yığıldı. Bence de “dürüst…” E? Ne yapayım ben dürüst adamı, yeteneği yoksa. Liyakatlı ve dürüst bilim insanlarının köküne kıran mı girdi? İkisi bir arada olmuyor mu?

Kıb- Tek, KKTC kamusunun da aynası. Üretime dayalı, verime dayalı bir yapı yok. “Al” üzerinden kurulan bir yapı. Türkiye’ye “ver” diye yalvaran bir yapı. Daha ilk aydan maaş açığı 2 milyar TL, geçen yıl 1 milyar TL sadece maaş ödemek için borçlanılmış… Ucube bir yapı, ucube

Bugün konuğumuz Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, biz 8.45’de başlayacağız, Kudret Özersay 9.15’den itibaren stüdyomuzda olacak. Seçim sürecini de sonrasını da sorgulayacağız, sorgulamaya devam edeceğiz

8.45’de yayındayız. Memlekete dair ne varsa konuşacağız. Bu düzensizlik ve garabet, 1 hafta daha devam edecek. Sonra, bugün seçim meydanlarında bayrak sallayan vatandaşlar, iktidara kim gelirse gelsin, peşi sıra gelen zamlar nedeniyle siyasetçiye sallayacak. Görüşmek üzere, yorumlarınızı bekliyorum

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18/01/2022 08:22