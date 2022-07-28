Hüseyin Ekmekçi: Rum Tarafı Bizi Sağlam Soydu

Devlet Piyangosu biletlerine, EOKA’nın zaferini kutlayan katillerin resminin basılması, aslında sadece bir göstergeydi. Neyin? Devlet dediğimiz organın tüm kurumları ile birlikte gerçekten berbat yönetildiğinin. Devletin her adımda büyük zarara uğratıldığı bir gerçek. Hem maddi, hem manevi

Piyango biletlerini toplarsınız, müdürü görevden alırsınız ve olay kapanır. Ya bu halkın kötü yönetim nedeniyle ödediği bedel. Ya bu halkın kötü yöneticilere üstüne bir de oggayla maaş ödemesi. Şöyle bir cümle vardı ya: 30 bin TL üzeri maaş alanlardan yüzde 20 kesinti…

Kıb- Tek de bunun vücut bulmuş başka örneği. Hani Kıb- Tek halkındır falan diyorlar ya. İnanmayın. Kıb- Tek 3 aileye peşkeş çekilmiş, bedeli de halka ödetilmiş. Özelleştirme parasını halk ödemiş, bu üç aile de üzerinden büyük paralar kazanıyor, devamında da çalışan bu yapıya kalkan yapılıyor

Şimdi size, dudaklarınızı uçuklatacak, öfkenizi kabartacak, nefretinizi artıracak, dişlerinizi sıkacağınız, yumruğunuzu duvara vuracağınız, “lanet olsun be gavvole artık” diyeceğiniz, belki de kallavi bir küfür sallayacağınız bir olayı anlatacağım…

Kıb- Tek yakıtsız bırakıldı ya. Bilerek. Uluslararası ihalenin yapılması engellendi da, elden, daha pahalıya yakıt getirildi ya. Bunun mali bedelini hesaplayabilen var mı? Bu aslında büyük bir yıkım demek. Ağustos ayı sonunda zamlı tarifeden elektrik ödemeye hazır olun.

İlk etapta 20 bin ton yakıt getirildi ya. O yakıt miktarını, uluslararası ihale yöntemi ile alsaydık, 5 milyon dolar daha az paraya alacaktık. Öyle ya, hesap ortada. İhaleye verilen fiyatlar belli, ihale olmadığı için Kıb- Tek’in kaça alıp, kaça taşıttığı belli, aradaki fark 5 Milyon dolar

Şimdi 60 bin ton yakıt daha geldi. 60 bin ton yakıt daha gelirken, elden hızla teklifler alındı. Alınan hızla teklifler karşılığında da ihale yine, o 20 bin tonu getiren şirkete kaldı. Ben şaşırmadım. Şartlar değiştiği için, elbette fazla para ödeyerek 60 bin ton daha getireceğiz.

Yakıt yok, ihale yok, acele gemi, acele yakıt istediğimiz için, haliyle fiyat da artıyor. Geçtiğimiz uluslararası ihalede 35 dolara taşınan yakıt, bu yeni ihalede 70 dolar ton başına taşınacak şekilde yeniden uluslararası ihaleye çıkılıyor. Olmazsa olmaz olan tek şart uluslararası ihale

Şimdi, o yakıtsız kaldığımız dönemde, Rum makamlarına da “aman ha bize elektrik verin” dedik ya… Karşılığında elektrik değil, Euro üzerinden ödeme yapmak için anlaştık. İşte şimdi yazacaklarıma dişlerinizi sıkın, sinirlenin, öfkelenin, lanet okuyun

İşi kaosa saran işbilmezler, Rum tarafından ücreti karşılığı enerji istedi. Üstelik de günlük 50 megavata kadar da Rum tarafının sisteme enerji vermesi istendi. Yakıt yok, Kıb- Tek üretemiyor, AKSA’nın 130 megavat günde üretime yükselmesi de yetmiyor

Şimdi, enerji yok ya, muhtacız ya. Rum tarafı, en pahalı tarifeden sisteme enerji verdi. Tamam, muhtaç duruma düştük ama, yok da böyle fatura... O kriz ortamında, ülkeyi yakıtsız, sonra da elektriksiz bırakan halk düşmanları, Rum tarafından toplamda 15 milyon kilowat enerji aldık...

Bu 15 milyon kilowat enerjinin karşılığı ise, sıkı durun, şimdi dişlerinizi sıkın, öfkelenin, sinirlenin, lanet okuyun… Tam 6 milyon dolar. Yaklaşık 110 milyon TL. Evet, o dönemki kötü yönetimin Rum tarafınca tarafımıza faturalanmış hali 108 milyon TL

Durun, daha bitmedi. Gücü olmayan, mali gücünü yitiren Kıb- Tek, Rum tarafına sadece 2 milyon Dolar ödeme yaptı, şu anda borcumuz 4 milyon DOLAR Ödemezsek de yıllardır devam eden enterkonnekte sistemi Rum tarafınca bozulacak.

Bu bir rezalet ama, esas rezalet şimdi yazacaklarımda. Eğer AKSA 15 milyon kilowat üretim yapsaydı, kaç para ödüyoruz? Esas rezalet işte burada. Rum tarafının 6 milyon Dolara fatura ettiği elektriği AKSA 2 milyon 250 bin dolara üretip, satıyor. Rum tarafı ile tam 3 milyon 750 bin dolar fark

Kıb- Tek bugünkü şartlarda aynı enerjiyi üretse, 3 milyon dolar civarı. Güney Kıbrıs’a kötü yönetim nedeniyle ödemediğimiz ama ödemek zorunda olduğumuz fatura miktarı nerden baksanız 3 milyon dolar. Önce kötü yönettiler, sonra her türlü toplum kazıklandı

Maalesef, kalem kalem birilerinin “neden uluslararası ihaleyi bozup, bu halka bedel ödettiğinin” hesabını vermesi gerek. Yoksa, her halükarda şimdi üç aşağı beş yukarı bu bedeli ödemek zorundayız. Vebali, uluslararası ihaleyi bozup, bizi bu duruma düşürenlerde. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM… GÜNAYDIN

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28/07/2022 08:34