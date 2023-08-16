Hüseyin Ekmekçi: Rüşvet ve adam kayırma siyaset üzerinden kamuyu esir aldı

ÖYLE BİR SİSTEM KURULDU Kİ; PARA KAÇIRMAK DA İNSAN KAÇAKÇILIĞI DA ÖZENDİRİLİR HALE GELDİ. HİÇBİR ALANDA NİTELİKLİ DENETİM YOK

RÜŞVET VE ADAM KAYIRMA SİYASET ÜZERİNDEN KAMUYU ESİR ALDI. HANGİ DAİRE HANGİ BAKANLIĞA BAĞLI DEĞİL. BU TABLODA İŞ YAPMAK NEREDEYSE MUCİZE

Ülkede bir yandan huzur ve güvenlik kalmazken diğer yandan da rüşvet ve torpil siyaset ile kamu yönetimini esir aldı. Bu tabloda bir de namusuyla iş yapıp kalkınmaya, istihdama, ihracata katkı yapmaya çalışanlar var. Sistem öyle bir noktaya geldi ki işini düzgün yapan herkesi cezalandırıyor

Altı ayda bir bakan değişiyor. Bakanla birlikte bürokratlar da değişiyor. Bürokratlarla birlikte uygulamalar da değişiyor. Herkes yasa ve tüzükleri yandaşlarına göre, kurultayda kendine destek verene göre değerlendirirse, zaten daha farklı bir sonuca ulaşmamız mümkün değil

Ağzını açan her bakan alt yapıyı güçlendirmekten bahsediyor. Sorsanız bürokrasi de hiçbir sorun yok. E-Devlete çoktan geçtik, işlemlerde tıkır tıkır devam ediyor. Bakınız bütün açıklamalar böyle. Vatandaş bu kadar sorunu neden yaşıyor o zaman?

Elinizde bir tomar para devlete vergi vereceksiniz, sistem çalışmıyor. Memurla karşı karşıyasınız, elinizde para, “efendim bilmem hangi daireden hangi evrakı getirmemişsiniz”… Elinizdeki parayı almıyor sizi daire daire dolaştırıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir eziyet yok

Halbuki sistem bir noktadan her yere ulaşabilmeli. Oysa bizde bakanlıkların birbirinden haberi yok. Zaten kamu yapısını koalisyonlar kendi yandaşlarına nasıl kıyak sağlayabilecekleri üzerinden hesaplar yaparak bozdular. Eskiden hangi daire hangi bakanla bağlı belliydi, asla değişmezdi…

Şimdi oda belli değil ve mantık da vatandaşın işini kolaylaştırmak değil. Bürokrasi olabildiğince hantallaşırken, siyasi yapı halen torpili, adam kayırmayı, torpille istihdamı öne çıkarıyor. Bu tabloda yatırımcının, girişimcinin, işini eksiksiz ve tam yapanın başarılı olması mümkün değil

Oysa arzulanan bürokrasi azalt, vergi ödemeyi kolaylaştır, kamuda teknolojiyi çoğalt, insanlar işlemlerini evden, bilgisayar başından yapabilirsin. Sen de vergini topla kamuda istihdamı azalt, bu kaynağı yatırma yönlendir. Çok da zor olmamalı

Hal böyle olunca, artık ülkemize kalifiye işçi de gelmiyor. Hem bürokrasi hantal, hem vergiler yüksek hem de denetim olmadığı için kaçakçılık giderek artıyor. Hem piyasa kaçak ve kayıt dışı. Mali denetimi olmadığı için devlet vergi kaybediyor, iş gücü de haliyle kaçağa dönüyor

Zaten vergi ve harçlar çok yüksek. Turizmde, eğitimde kalifiye ara eleman bulmak neredeyse imkansız. Oysa bunlar lokomotif sektörler. İnşaatta? Piyasa Pakistan ve Nijeryalı vasıfsız, yeteneksiz, iş bilmeyen kişilere kaldı. Kalifiye olanlar ya Türkiye’ye döndü, ya da güneyde çalışıyor.

Bir gerçek de insan kaçakçıları. Her tarafta ilanlar. “Size uygun eleman getirelim…” Gidiyor insanlar, insan kaçakçılarının kucağına düşüyor. Bir gelmede 23 çalışan getiren birinin, ertesi gün adamlarının Güney Kıbrıs’a kaçtığı hikayesini defa defa dinledim. Ordan da Avrupa umudu…

Peki, bu adamların gelmesi için kişi başına ödenen ücret? Sadece devlete ön izin 1200 Euro ödeniyor. Aracı şirkete komisyon, bilet parası derken? Gelenlerin bir bölümü güneye kaçtı mı? Kaçıyor işte, her gün… Kalan da kalifiye çıkmıyor… Olan dolandırılan iş insanına oluyor…

Sadece işverenler dolandırılmıyor tabi. Daha fazla maaş, daha refah bir yaşam umuduyla yola çıkan, aracılara 5- 10 bin dolar kaptıran saf insanlar da var. Sonuç? Kötü barınma koşullarında, kaçak çalıştırılan zavallılar. Her türlü kurulan sistem insanları sömürüyor

Çalışma izni ile adaya gelenlerin normalde kumarhanelere girmesi yasak. Denetim yapıldığını duydunuz mu? Sonra patronunu, iş yerini çalan çalana… İşin özü, sistem başımıza çöktü, kimsenin umurunda değil. Kendiliğinden ilerleyen bir sistem de geriye gitmeye mahkumdur

Sistem basit arkadaşlar. Bırakacaksınız, Çalışma Bakanlığı müfettişleri denetimlerini yapacak. Vergi dairesi görevini eksiksiz yapacak. Ödeme işlemleri kolaylaştırılacak, bürokrasi azalacak. Umarım…

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