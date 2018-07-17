Hüseyin Ekmekçi: Sanki KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girdiğinden haberi yok

Hükümetin basın toplantısında çok şey konuşuldu.

Ekonomik anlamda topumuz tatmin olmadık.

Hükümet hayatın daha pahalı olmaması için bir takım tedbirler aldı.

Bunu defa defa açıkladılar zaten.

Dün, bunları tekrar ettiler.

Ancak, gelecekten bahsetmediler.

Bir belirsizlik var…

Gelecekle ilgili somut adımlar maalesef belli değil.

“Cek” var…

“Cak” var…

Bir de “umutsuzuk…”

Ahali, ay sonu yaşadığını bilir.

Kusura bakmasın ama, Başbakan ve bakanların da “hane halkı” olması bir şeyi değiştirmez…

Vekil maaşı ile memur maaşı…

Bakan maaşı ile asgari ücretli maaşı arasında da uçurum var.

Hükümet dün, “umut” vermedi.

Gelecekle ilgili bir yol haritası çizmedi…

“Zattürre olacaktınız ama, biz size sıtma verdik” dedi, rahatladı.

Şu kumar meselesi…

Serdar Denktaş bir ara, sözü kumarhanelere getirdi.

KKTC vatandaşları için serbest olmasını çalışacaklarını söyledi.

Kudret Özersay bunlar söylenirken şöyle bir yerinden oynadı…

Başbakan tepkisiz kaldı…

Cemal Özyiğit bize bakarak, “Bu da nereden çıktı” dedi.

Denktaş devam etti:

“Güneyde de kumarhane açıldı, KKTC vatandaşlarının güneyde kumarhaneye gitmesini nasıl engelleyeceğiz? Bir şekilde gidecekler” dedi.

Sosyal medyada buna tepkiler artınca…

Kudret Özersay orada vermediği cevabı, sosyal medya üzerinden verdi.

Biraz da ayar vererek…

“Bakanlık çalışıyor ama hükümetin bir fikri yok” dedi…

“Biz kumarhanelerden daha fazla vergi almak için çalışıyoruz” dedi.

Ama, “KKTC vatandaşları zaten kumarhanelere giriyor” diyemedi…

Neden?

Çünkü “denetleyemiyorum” diyemedi de ondan…

Kumar var, gerçekten…

Bu adada kumar var.

Kumar, turizmin bir parçası.

Önce bunu kabullenmek gerekiyor.

Sonra da, halkınızı bunun sosyal etkilerinden korumak.

Kumarhanesi olanların” barın” gibi davranmasını engellemek.

Bunun “turizmin ir parçası” olduğunu kabullenmek…

Kumarhane sahiplerinin siyasete bulaşmasını engellemek…

Bunlar elbette politikacıların işi…

Ama sayın Özersay, öyle bir davranıyor ki…

Sanki KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girdiğinden haberi yok…

Polis de işin içinde…

Polis de dahil, hiç kimse bu alanda görevini yapmıyor.

Göz yumuyor.

Yazılı olmayan bir kural devrede…

KKTC vatandaşları kumarhanelere giriyor.

Kazanıyor, kaybediyor.

Tıpkı 18 yaşından küçüklerin “bet” oynamasının yasak olmasına rağmen, oynadığı gerçeği gibi.

Okul önlerinde çocuklardan bahis toplanıp, bet ofisine yatıran “abileri” mevcut.

Kumarhanelerde polisle işbirliği var…

KKTC vatandaşları giriyor ve herkes buna göz yumuyor.

Serdar Denktaş söyleyince mi, konu akıllara geliyor.

Yarın Limasol’a otobüs kalkacak kuzeyden, kumar oynayan KKTC vatandaşları ile dolu…

Engelleyebilecek misiniz?

Hayır…

Tıpkı Rum hükümetinin kuzeye kumar oynamaya gelen Rumları engelleyemediği gibi…

“KKTC vatandaşlarına kumarhanelere giriş serbest olsun” demiyorum…

Zaten serbest…

Bunun sosyal etkilerinden halkı koruyacak;

Devletin gelir kaybını önleyecek tedbirler alınması gerekiyor.

Sosyal medya üzerinden “birbirine ayar verecek yerde”…

Hükümet üyelerinin bir araya gelerek, gerçekler üzerinden çözüm üretmesi gerekiyor…