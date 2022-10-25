Hüseyin Ekmekçi: Sistemin vasatlığına baksana...

SİSTEMİN VASATLIĞINA BAKSANA… ÇOCUK KATİLLERİ İLKOKULLARDA İSTİHDAM EDİLEBİLİYOR. İŞ ORALARA KADAR VARDI

PARTİZANLIK, YANDAŞ DESTEKÇİLİĞİ, İHALE TAKİPÇİLİĞİ DERKEN… BÖYLESİ SONUÇLAR KAÇINILMAZ OLUYOR İŞTE. OTURUN DÜŞÜNÜN: BU ÜLKE NASIL BU HALE GELDİ?

Mustafa Diker cinayeti, hepimizin hafızasında derin izler bıraktı. İsmi, Lefkoşa’da bir sokakta yaşayan küçük Mustafa, babası tarafından canice katledildi. Üvey anne ise, günlerce süren bu cinayet girişimini sonuna kadar izledi, hatta gömülmesine de yardımcı oldu

Polis, her yerde Mustafa Diker’i ararken, yalan söyledi, yalandan ağladı, yanlış yönlendirme yaptı. Normal bir insan değil belli ki. Adını anmak dahi istemediğim o baba, Mustafa’ya olmadık eziyetlerde bulundu. Özlem Diker ise sadece seyretti, caniliğe ortak oldu

5 yıl hapse mahkum oldu. Ne yazık ki, bu caninin şartlı tahliye talebi “olumlu” yanıt buldu. Cezaevinde 3 yıl, 4 ay kaldı, sonra serbest bırakıldı. Cezaevine girerken de az ceza aldığı için üzülmüştük, şartlı tahliye olurken de, bunun adaletli olmadığını savunmuştuk

Nerden girdik bu çirkin mevzuya? Mustafa Diker’i unutmadık ama, o iğrenç baba ve işbirlikçisi iğrenç anneyi hafızalarımızdan silmiştik. Dün, bomba gibi hayatınıza düştü yine o anne. Bir okulda, hem de ilkokulda ha, hademe olarak işe alınmış… Delirdik…

Oysa esas deli olan sistem… Vasatlık kamunun her alanına işlemiş. Bin bir torpille özel bir şirkete, adrese teslim hademe yetkisi verirsen, o da seni bu duruma düşürür işte. Bir tarafta sokakta hak arayan hademeler, diğer yanda torpille ihale yapan MİK, ve sonuç… Bir katil ilkokulda…

İlgili taşeron firma, çocuk katili işbirlikçisini 7.45’de okula gönderdi. Okul yönetimi, 8 gibi fark etti. 8.15’de ise okuldan gönderildi. Ancak, bu olay yüzümüze bir tokat gibi vurdu. Sistem o kadar sakat ki, bu istihdam yapılabiliyor, böylesi bir olay yaşanabiliyor

Elbette, her mahkum, ikinci bir şansı hak eder. Islah sürecini tamamlar, topluma kazandırılır. Ancak, bu olayda ne üvey anne, ne de halen hapiste olan baba, kamu vicdanında ikinci bir şansı hak etmiyor. Ne yer, ne içer, nasıl geçinir, onu da kendilerini yetiştiren aileleri düşünsün

Ancak, nasıl bir sistem ama? Vasatlar tarafından yönetilen bir ülkede, hangi köşe başında, karşımıza ne çıkacağı gerçekten belli değil. Bir çocuk katilinin, işbirlikçinin bir ilkokula istihdamı hiç bir şekilde kabul edilemez. İhaleyi alan şirketin Sözleşme iptali de dahil… Cezasız kalmamalı

Ha; bizim ülkede bir şey olmaz o ayrı.. “Bak yahu ne iş yaptılar?” tepkisinden öteye gitmeyecek bir süreç. Ancak, şu taşeron ihalelerindeki partizanlık ve saçmalık bir tarafa, talebimi bir kez daha yineliyorum: “Hastane ve okullarda mali yönden güçlü şirketler ihalelere katılsın” Anlatacağım

Yerel seçimler için tarih de belli, belediye sayısı da. 18 belediye ile seçime gidilecek. CTP, tüm adaylarını belirledi, bir bir açıkladı. UBP’de ise aday açıklanmayan belediyelere, çok sayıda talip var. Genel merkezin açıklayacağı her adayın karşısına, bağımsız adaylar da çıkacak

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25/10/2022 08:39