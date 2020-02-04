Hüseyin Ekmekçi: Topyekün batıyoruz…

KKTC’de 28 belediye var…

6 da ilçe…

3’üdü…

Sonra beş oldu…

Sonra 6…

Bu 28 belediye da, biraz sıkılsak, 40 falan olur…

Neden?

Çünkü biz, niteliğe falan bakmıyoruz.

Başka hayallerimiz var.

“10 kişi bir araya gelsin, ve siyasetten bir şey talep etsin…”

Yeterlidir.

Neden?

“O 10 oy, aileleri ile birlikte…” diye başlayan bir hesap yapar siyaset de ondan.

Yahu akıl işi mi?

Nüfus belli.

Metrekare belli.

Gelir düzeyi belli.

Gider belli.

Batacağını bile bile, ilçe da ilçe, belediye da belediye diye uğraşıp duruyoruz.

Reform dediğiniz şey, aslında bunları düzenler.

Nüfusa bakar.

İhtiyaca bakar…

Büyüme hızına bakar…

Kamu kaynağına bakar…

Kamu kaynağının, merkezi hükümetin sorumluluklarını yerine getirip, getiremeyeceğine bakar.

İskele ilçe oldu…

Neden?

“Larnaka göçmeniyiz, Larnaka ilçeydi, hakkımız…”

Güzelyurt da ilçe oldu…

Lefke bile ilçe oldu…

Neden?

Dönemin başbakanı dededen Lefkeli’ydi de ondan.

Lefkeliler’in hassasiyetlerini iyi anladı.

Kriter bu.

“Lefke ilçe olmasın” demiyorum ha.

Yanlış anlaşılmasın.

Ama, ilçe olacaksa bir bölge, bunun bazı temel ihtiyaçları olacak.

Gaşık gadar memlekette, “o da olsun, bu da olsun” üzerinden ilerlemez işler.

İhtiyaca göre ilerler.

Oldu…

E oldu da ne oldu?

Lefke’de mahkeme hakimin başına yıkılıyor.

Polis karakolunda çalışan polis sayısı daha da azaldı…

Kaymakamlık binası var ama, aracı yok.

Oysa, olacak da belliydi ya.

İskele’ye, Güzelyurt’a ne yaptıysak 20 senede, Lefke’ye de aynısı yapılacak.

Halen da iskeleliler, “İlçe olduk ama gereği yapılmadı” deyip duruyor.

Gereği da nedir bilirsiniz ya?

Onlarca yeniş memur istihdamı, onlarca yeni bine…

Zayıf merkezi hükümet bütçesinin, aktarması gereken yeni kaynaklar…

Reformdan korkuyoruz

Yönetmek aslında, gereğini yapmaktır.

İlçeysa, gereğini yapacan.

Belediyeysa gereğini yapacan.

Rum merkezi hükümeti oturmuş ve işe, belediye seçimlerini üç yıl sonraya ötelemekten başlamış.

Maliye Bakanı ve İçişleri bakanı bir araya gelerek, uzmanlarla bir çalışma tamamlamış.

30 Belediye ve 48 köyün birleştirilmesi karar altına alınmış.

30 belediye ve 48 köy birleştirilerek, sadece 17 belediyeye düşürülmesi öngörülmüş.

Düşünün.

30 belediye ve 17 köy birleşecek.

Ortaya 17 belediye çıkacak.

Bunu da “ekonomik gerekçelere” bağlıyor Rum Maliye ve içişleri bakanları.

Hatta Maliye Bakanı’nın şöyle bir ifadesi var:

“Bu reform, ekonomik olarak Kıbrıs Rum halkının çıkarlarına hizmet edecek…”

Bu arada, belediyeler reform” önerisi yapılırken…

Seçimin üç yıl ertelenmesi…

Bu reform yapılırsa, mali olarak belediyelerin hizmet kalitesinin nasıl artırılacağı…

Yaklaşık 7 milyar Euroluk bir kaynağın beledi hizmetlerde kullanılacağı falan da sıralanıyor.

Yani, bakan dedi ya, “Ekonomik çıkarlarımıza hizmet edecek….” Kalem kalem de açıklamış…

Eğitim ne kazanacak…

Sağlık ne kazanacak…

Beledi hizmet dediğimiz, yol, su çevre, park, doğa vs. ne şekilde gelişecek.

Velhasıl, bizde ne olmuştu?

“Köyleri belediyelere bağlayalım?”

Nedeni de nasıl açıklanmıştı:

“Köyler da vergi vermeye başlayacak, belediye bütçeleri rahatlayacak…”

Özür dilerim ama, “iki çıplaktan bir geyinmiş çıkmaz…”

Bizim bu mantığımızla olacak olan da, budur.

Topyekün batıyoruz…

Bizde, maalesef “oy” üzerinden uzayıp giden bir süreç var…

“Düşünme ama yapmama” da genetiğimize işledi.

Yerel yönetimlerin 28’!de 20’si bataktır.

Merkezi yönetim ile yerel yönetim işbirliği “sıfır” noktasındadır.

Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlığı ile Değirmenlik Belediyesi arasında bir işbirliği vardır.

Yeni başladı.

“Al yetkilerimi devrettim” diyor bakanlık.

Ercan güzergahı, çiçeklerle donatıldı.

Tabelaları değişiyor.

Yonca Kavşağı’na yeni bir çevre düzenlemesi yapılıyor.

Olması gereken, “kaynağı” yerele aktarıp, “reflekslerinden” yararlanmak.

Ama yerel yönetimleri de desteklemek.

Kaçı, “istihdamdan” battı…

Kaçı “başkanın kötü yönetiminden” bilen var mı?

Bunu ölçen ve değerlendiren bir sistem?

Hesabını soran bir hukuk devleti?

Hiçbiri yok.

Ne var…

Sürekli ağlaşan belediye başkanları…

Maaşını almakta zorlanan belediye çalışanları…

Belediyelerde istihdam edilmeyi bekleyen torpilliler…

Sürekli söz veren siyasetçiler…

Ama gerçek ne?

Bir bir batıyor belediyeler.

Sonra “ortak kasamızdan” büyük paralar oralara harcanıyor.

Hesap soran bir sistem yok.

Mesela; dört maaş ödeyemeyen Büyükkonuk Belediyesi’ni “birinci maaşı ödemediği” gün hesaba çekecek bir sistem de yok.

Gerçek nedir?

14 işçi dün evine yollandı.

Üstelik 4 maaş da alacakları var.

Bunca dağınıklık içerisinde de kimsenin umurunda değiller.

“Hele bir geçsin seçimler, bakarız…” modu

Başbakan da “başarısız” başkanı kutsamakla meşgul…

Yazık…

04/02/2020 13:00