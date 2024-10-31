Hüseyin Ekmekçi: Tüm operasyon Üstel'in liderliğine yönelik

ÜNAL ÜSTEL BU MİLLETVEKİLLERİNE GÜVENEREK Mİ İÇ TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİRECEK? BU MİLLETVEKİLLERİNİN 26 OY VEREREK MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI SEÇECEĞİNE İNANIYOR MU? ASLINDA TÜM OPERASYON ÜSTEL’İN LİDERLİĞİNE YÖNELİK…

ÜNAL ÜSTEL 29 MİLLETVEKİLİ İLE İKTİDARIN 15 TURDA BAŞKAN SEÇEMEDİĞİNİ, SON TURDA İSE 3 ÇİFT MÜHÜR OLDUĞUNU BİLMİYOR MU? BİR KURGU VAR VE BU KURGU ÜSTEL’İN OTORİTESİNİ TEHDİT EDİYOR. BU TEHDİT ORTADAN KALKTI MI?

Cumhuriyet Meclisi’nde büyük bir kaos yaşanıyor. Şu anda bir başkan var, ancak ana muhalefetin itirazı ortada. Üç adet oy pusulasında çift mühür var. Hukukçuların tamamı bu oyların geçersiz olduğunu söylüyor. Oyların geçerli olduğunu söyleyen tek kesim, o da kısık sesle UBP’liler

Pazartesi günü kısa bir toplantı yapan milletvekilleri, toplandılar ve meclisi kapattılar. Görünürde Ziya Öztürkler meclis başkanı olarak görevine başlamış oldu. Meclisteki sürecin tamamlanabilmesi adına ana muhalefetin meclis başkan yardımcısı adayı göstermesi lazım.

Cumhuriyet Türk Partisi hiçbir koşulda aday göstermeyeceğini net olarak ortaya koyuyor. Yeniden bir başkanlık seçimi sonrasında aday göstereceğini belirtiyor. Buradaki detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. CTP aday göstermeyi reddetmiyor, yeni bir süreç istiyor

Buraya kadar her şeyi biliyoruz. Bilmediğimiz iktidarın tavrının ne olacağı. Ortada tamamlanmamış bir süreç var. Başkan seçimi şaibeli, başkan yardımcısı seçilmemiş. Meclis hızla toplanıp kapanmış, iktidar 29 milletvekili ile şu an yasa geçiremeyecek durumda

Dün itibari ile Ulusal Birlik Partisi’nin tavrı netleşmiş durumda. Meclis İç Tüzüğü değiştirilerek, tamamı UBP’li milletvekillerinden oluşacak bir Meclis Başkanlık Divanı için kolları sıvandı. Buna gerekçe olarak da, geçmişte CTP’nin de aynısını yapması örnek gösterildi

Kısacası, meclis kördüğüm oldu ya, şimdi daha da hızlı bir şekilde belirsizlik üzerine belirsizlik artarak devam edecek. 15 turda meclis başkanını seçemeyen iktidar, Kıbrıs Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir çaresizlik içerisinde debelenip duruyor…

Hem hukuk, hem kamu vicdani iktidar tarafından görmezden geliniyor. Muhalefet hukuk zemininde bir mücadele verdiğini ve bundan geri adım atmayacağını her fırsatta dile getiriyor. Toplum bu kavgayı yakından izliyor, ancak kendisine bir faydası olmadığının da farkında

Neden yaşıyoruz bu olanları? 15 turda, 4 değişik ismi iktidarın 29 milletvekili, 26 oy verip seçemedi diye… Bu yaşananları unutursak, doğru bir tartışma zemini de olmaz. İktidar içerisinde bir kalkışma var, bunun sonucunda da belirsizlik üzerine belirsizlik yaşanıyor…

Şimdi endişe ne biliyor musunuz? Başbakan, tüzüğü değişin talimatı verdi. Zorlu Töre’yi, 2 defada, 9 turda seçmeyenler… İlk turda Kutlu Evren’e oy vermeyerek seçilmesini engelleyenler… Ziya Öztürkler seçiminde iktidarla kedinin fare ile oynadığı gibi oynayanlar, meclis başkan yardımcısı mı seçecek?

İşin özü, başbakan yeni bir oyun kuruyor ama, oyunun figüranları, bir önceki sahnede kendini satanlar… Kimlere güvenerek bu yolu yürüyor, o da ayrı bir konu. Kısacası, büyük bir kumpas kuruldu, hedef ise Ünal Üstel. Dün de yazdım. Hedefin kendisi olduğunu belli ki henüz anlayamamış…

Geriye bir ihtimal kalıyor. Ünal Üstel erken seçim istiyor. Öyle ya… Sürekli olarak oyun kuranlarla hesaplaşacağı tek yer orası. Aday yapılmalarını engelleyerek, yoluna devam etmek isteyebilir. Yoksa bu kadar adımı, üstelik bayda yeyceğini, düşeceğini bile bile neden atsın?

Ülke hem ekonomik anlamda hem de demokratik anlamda çok zor günlerden geçiyor. Vatandaş uzlaşı dedikçe, siyaset daha da karmaşık bir hale bürünüyor, içinden çıkılmayacak krizlere yeni krizler ekleniyor. Dünya ne dertte, biz ne dertte…