Hüseyin Ekmekçi: Türk Lirası Pul Değil, Hurda Oldu

Bunun adı yok oluş… Kimse hesap yapamıyor, kimsenin hesabı tutmuyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti, kendi faiz ve para politikasını belirlerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adeta sürükleniyor; hayır nerede duracağını, nasıl biteceğini de bilmiyoruz

Bu gibi durumlarda KKTC olarak yapılacaklar bellidir. Bankalar Birliği ile, Ekonomik Örgütlerle seri toplantılar başladı. Bir çok alanda bürokratik engeller, teknik yetersizlikler, çağa uygun olmayan yazılımlarla verilmeye çalışılan kamu hizmetleri, hizmetleri aksatıyor

Hizmetler aksadığı sürece, kamunun özel sektörden alacağı gecikiyor, onu bırakın, iş yapabilme kapasitesi düşüyor. Düşünün, bir çok insan, tapu devri yapamadığı için bankadan kredi alamadı. Şimdi almaya gitse, sterlin 15 TL

Bu arada, Dolar 12, Euro 13, Sterlin 15… Küsuratları siz koyun, siz atın. Bu tabloda iş yapmak daha da zorlaşıyor. Herkes, tüm planlarını ertelemiş durumda. Yatırımlar durdu. Ne alan var ne satan. Bu tabloda, kimse önünü göremiyor

Akaryakıt, gaz ve ekmek zammı yapıldı. Şimdi elektrikte en az yüzde 40, ekmekte 1 TL, gazda yeniden zam gündemde. Marketlerde fiyatlar peşi sıra yükseliyor. Bu tabloda siyaset ise eli kolu bağlı bekliyor. Bunun üstesinden gelmenin yolları bellidir, zaman aleyhimize işliyor

Pandemide rakamlar 250’nin üstüne çıktı, 300’leri gördük, dün ise rakam 250 bandında. Bu bir düşüş değil, kimse kendini kandırmasın. Bu ülkede günde 100 bandında hasta bile fazlayken, şimdi sistem ciddi şekilde sıkıştı

Acil Durum Hastanesi’nde Doktor sayısı artırıldı, nöbet sayısı artırıldı, Acil Durum Hastanesi’nde tam gün doktor bulundurulacak. Toplam dört doktor vatandaşa hizmet verecek. Çocuk doktoru ile ilgili kriz ise halen devam ediyor. Çocuk doktoru yalnızca 4 saat geliyor

Yoğun Bakımda hasta sayısı 16 oldu. 16 hastanın 8 tanesi aşısız. Aşısız hastaların yaşları 41 ile 75 arasında değişiyor. Acil Durum Hastanesi’nde ise yatak kapasitesi yüzde 80 oranında dolu. Bir hastanın ortalama taburcu günü 12’ye çıktı

Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye başkanları, tekmili birden KKTC’ye çıkarma yapacak. Gara gaşımıza gara gözümüze değil tabii. Aynı oyunlar, benzer senaryolar. Günün sonunda “İki ayrı devlet” mesajı verip, gidecekler. Türkiye kamuoyuna mesaj verecekler, bize değil

Saat 8.45’de yayındayız. Olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Bir taraftan vakalarla mücadele ederken, diğer taraftan da üretip ayakta kalmak gibi bir derdimiz var. Saat 9.10 itibarı ile Mete Tümerkan da bizimle… Bekleriz

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19/11/2021 08:30