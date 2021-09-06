Hüseyin Ekmekçi: Ülke insanı yalnız bırakıldı

Hükümet partileri kendi aralarında da kendi içlerinde de sorunlara çare üretemedi. Biz de ısrarla, kendi sorunlarını çözmekten aciz partilerden ve siyasetçilerden ülke sorunlarını çözmelerini bekliyoruz

Ülkenin hiçbir temel sorununa çare üretilemiyor. Vatandaş sorunları ile baş başa. Hayatın hiçbir alanı adil değil, devletin vatandaşına harcayacak tek kuruşu yok. Sadece kamu maaşı ve benzeri ödemeler dışında, ortada bir devlet yok

Siyasetin ve siyasetçinin böylesi dönemlere çaresizliğini anlarım da, bürokrasinin bu kadar kötü olmasına en demeli? Partizanlık ve üçlü kararnamelerle geldiğimiz nokta bu. Liyakat öldü, beceri kapmadı, adaletin olmadığı kamu kurumları bir bir çöktü. Böyle anlayışa böyle kamu

Pandemi merkezinde bugün oldu halen yeterli doktor yok. Eylül ayında Nöbete girecek doktor sayısı çok az. Az sayıda doktorun fedakarlığı ile bu günlere geldik. Onlar da yalnız bırakıldı. Önümüz kış ve hastalık yüksek seyrediyor.

2 bin 120 olan aktif hata sayısı 2 bin 241’e yükseldi. Bir haftada. Geçtiğimiz hafta 11 kez acil durum hastanesinden ölüm haberi geldi. Haftaya başlarken sevindirici haber aynı anda üç kişi yoğun bakımdan çıktı, hastanede yatak kapasitesi yüzde 80’lerden yüzde 50’ye geriledi

200’lü rakamlardan 130-140 bandına gerilemek hastaneyi rahatlatsa da, bulaş son hız devam ediyor. Özellikle 0-10 yaş arasında ir haftada 90 vaka. Okullar açılacak; çok dikkatli olmalıyız.

Öğretmen sendikaları, okullardaki eksiklikleri sıraladı. Bu hükümetten mükemmel bir alt yapı hazırlamalarını beklemiyoruz zaten. Ancak beklenti şu; öğretmen daha titiz, denetleyici ve kucaklayıcı olmalı. Bu dönemde en çok ihtiyacımız olan bu. Okul yönetimleri ve öğretmenlerin fedakarlığı

Başbakan da Başbakan yardımcısı da yaptıkları işlerin ne kadar doğru olduğunu anlatmakla meşgul. Hep karşı taraf suçlu, eleştiren suçlu. Tamam da, nerde icraat, nerde düzelme, hangi alanda gelişme? Var da biz mi göremedik?

Bakanlar Kurulu aylardır iki noktaya odaklanmış. Kıb- Tek’i nasıl el birliği ile batırırız? Kaç yeni vatandaş daha yaparız? Bunun dışında istikrarlı hiçbir karar yok. Bu iki konuda her kurul toplantısında bir skandal

Kıb- Tek yine ihalesiz, adrese teslim işler yapıyor. AKSA ise kurtarıcı gibi sunuluyor. Oysa ortada bir başarısızlık var. Adrese teslim ihalelerden sonuç alamayanlar, kurumu yakıtsız bıraktılar. Kurumun borcu artıyor, bataklığa sürükleniyor

Kıb- Tek halkındır diyenler seyrediyor. Burada en büyük suçlu UBP. Tamamen seyrediyor. Erhan Arıklı bu kavgada haklıysa, UBP omuz vermiyor. Haksız ise, o zaman neden seyrediyor? Halkın gözü önünde defa defa ihaleler iptal ediliyor, tam bir karmaşa.

Devlet ve laboratuvarlar uzlaştı. Testler yapılmaya başlanacak. Bu arada Test kitleri eczanelerde satılmaya başlandı, alıp evde yapabilirsiniz. 30 TL. Kurtarıcı test değil, aşı, maske, mesafe… halen aşı olmayan ciddi bir kitle var. Net rakamları bilemiyoruz

Bu adada tek beklentimiz adil bir düzen, kendini değil, ülke insanını düşünen siyasetçiler… Fazlasında gözümüz yok…

Bu habere tepkiniz:



06/09/2021 08:21