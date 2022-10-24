Hüseyin Ekmekçi yazdı: 50 kişi adada kaçak, kayıtsız kaldığı için tutuklandı

POLİS SOKAĞA ÇIKTI. BİR GECEDE 50 KİŞİ ARAÇ KULLANIRKEN SARHOŞ TESPİT EDİLDİ. 50 KİŞİ İSE ADADA KAÇAK, KAYITSIZ KALDIĞI İÇİN TUTUKLANDI

ADAMIZ BUNCA GÜNAHI VE İNSAN HAKKI İHLALİNİ KALDIRAMAZ. RESMEN İNSAN KAÇIRILIYOR, SATILIYOR, SİSTEM BUNU SEYREDİYOR. SUÇ ORANLARI ARTARKEN, ADA YAŞANMAZ BİR HAL ALIYOR

Hafta sonu polis sokağa indi. Adanın her tarafında asayiş operasyonu yapıldı. Sadece bir gece… Ve o bir gecede ortaya 50 sarhoş araba sürücüsü çıktı. Tek tek sarhoşları arabaların dümenlerinden enseledi, polis. Tek tek…

Ama bir gerçek daha ortaya çıktı hafta sonu. Araba kullanan, arabalarda seyehat eden 50 kişi de adada kaçak. Evet yanlış duymadınız. Kaydı yok, kuydu yok, ismi yok, cismi yok ama adada yaşıyor. Hemen her gün işlenen bir suçun faili adada kaçak

İnsan kaçakçılığı, bu adada yerleşmiş bir kültüre döndü. Normal sayıyoruz. Kadınların, gece kulüplerinde pasaportları alıkonarak satılmasını, insanların denizden getirilip, kara yoluyla güneye geçirilmesini, birilerinin bu y9ollarla büyük paralar kazanmasını, içselleştirdik

Güney Kıbrıs’a her gün ortalama 80- 100 kişi Kuzey Kıbrıs’tan geçiyor. Bildiğiniz, hava ve deniz yoluyla ülkemize yasal girenler, devamında teli o tarafa geçerek sığınma talep ediyor. KKTC’ye kolay giriş, Rum tarafı için büyük bir sorun haline geldi

Güneyde, düzensiz göçmen sayısı 50 bini aştı. Şöyle ki, “Avrupalı” olma umudu ile, Afrika’nın bir çok ülkesinden adamıza gelen kişiler, Ercan’dan rahatlıkla giriş yapabiliyor. Sonra ver elini Güney Kıbrıs. Sığınma talebi o kadar çok arttı ki… Rum yönetimi ne yapacağını bilmiyor

Güneyde bir göçmen kampı var. Dolu. Şimdi iki yeni göçmen kampı daha yapmak için çalışma başlatıldı. Parası olan, bir ev kiralayıp, ya da pansiyonlara para ödeyip kalabiliyor. Parası olmayanlar ise göçmen kamplarında Avrupa hayali kurmaya devam ediyor

Avrupa’da akrabası olan, bölünmüş aileler az da olsa bu hayallerine kavuşurken, birçoğu da bu hayale kavuşmak için ömür törpülüyor. Şanslı olanlar iş bulabiliyor. Olmayanlar ise, heba olup gidiyor. Bu küçücük ada da bu talihsizliğe ev sahibi…

İşin bir de “kaçak” yolu var. Hafta sonu, devlete mal getiren bir TIR içerisinde 3 kaçak Suriyeli yakalandı. Bu insanların parasını almışlar. Daha 10 gün önce deniz yoluyla adaya girmeye çalışan Suriyelilerden biri, deniz motoruna takıldı, halen hastanede tedavi görüyor

Maalesef, KKTC’de bir göçmen politikası yok. “Sınırlarımızı ihlal etti” deyip, hapse atıyoruz. Küçücük çocukları Çağlayan Yurdu’na tıkıyoruz ama ne psikolojik destek, ne de hallerini anlamak için bir çaba ortada yok. Kısacası hayatları heba oluyor, biz seyrediyoruz

KKTC, vakit kaybetmeden Kıbrıslı Rumlarla göçmen politikası üzerinde işbirliği yapmak zorundadır. Rumlar bu iş birliği için adeta yalvarıyor, ama biz görmezden geliyoruz. Güneyde göçmen sayısı 50 bini buldu, her gün ortalama 80- 100 kişi kuzeyden geçiyor

Üstelik, bir kısmı da KKTC’ye öğrenci statüsünde sokuluyor. Kandırılıyor, paraları alınıyor. Kuzeyde adeta bir “insan kaçakçılığı” sektörü kurulmuş. İnsan kaçakçıları adeta koalisyon kurmuş, Türk, Rum, Afrikalı birlikte çalışıyor

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24/10/2022 08:30