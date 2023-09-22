Hüseyin Ekmekçi yazdı: 60 milyon TL’lik soygunda tutuklamalar başladı

60 MİLYON TL’LİK SOYGUNDA TUTUKLAMALAR BAŞLADI. ŞİMDİ HIZLA ADALET SAĞLANMALI, İŞÇİNİN EMEKÇİNİN PARASI YERİNE GERİ KONMALI

VATANDAŞ DA BİLMEK İSTİYOR Kİ ÇALANIN YANINA KALMASIN. BU NEDENLE SİYASETİN TAVRI ÇOK ÖNEMLİ . BAKAN VE BAŞBAKAN BU OLAYDA İYİ BİR SINAV VERDİ

Siyaset kurumu isterse bu ülkede çözemeyeceği yolsuzluk olayı yoktur. Reçete yolsuzluğu, kısa sürede; ilk belirlemelere göre 60 milyon TL tutarında bir soygun aslında. Sistem basit. Organize suç örgütü kurulmuş, az sayıda doktor ve eczacı işbirliği yapmış

Kamu doktorları bu işin herhangi bir noktasında yok. Zaten sistem serbest çalışan hekimler, ve eczacılara, vatandaşlara kolaylık sağlansın diye kurulmuş. Sağlık bakanlığı kendi bütçesi ile ayrı bir ilaç ihalesi yapıyor, sosyal Sigortalar kendi bütçesini yaratıyor

Dün, uzunca bir süredir sorulan, “neden tutuklama olmuyor?“ sorusu yanıt buldu. Polis genel müdürlüğü içerisinde kurulan Özel Soruşturma birimi dün öğleden sonra düğmeye bastı. Zaten reçete yazan doktor belli, ilacı veren eczacı belli, ilacı alan vatandaş belli

Bu sistemde soygun yapmak akıl işi değil. Bir eczanenin ortalama her ay 80-100 civarında reçete ile ilaç vermesi normal. Ama olayı o kadar abartmışlar ki, günde yüzlerce reçete yazıp, adanın farklı eczanelerinde bunları işleme sokuyorlar.

En kötüsü ne biliyor musunuz? Hipokrat yemini etmiş doktor da, aynı zeminde görev yapan eczacı da yaptıklarının yanlış olduğunu biliyor. Ama kolay yoldan para kazanma hırsı o kadar gözlerini bürümüş ki, bir gün sistemin kendilerini ele verecegine inanmamışlar

Şimdi polis, Çalışma Bakanlığından gönderilen dosyaları incelemekle meşgul. Dün önce bir doktor ve eczacı tutuklandı. Akşam saatlerinde bir eczacı daha. Derken bir doktor daha, peşisıra iki eczacı daha. Yani çorap söküğü gibi soruşturma devam ediyor

Ancak, kamuoyunun bilmesi gereken bir nokta var. O kadar çok iktidara yakın, hemde çok yakın doktor ve eczacı bu vurgunun içerisinde ki, birileri devreye girerek soruşturmayı ötelemek veya içerisinden bazı doktor ve eczacıları dışında bırakmak için girişim yaptı

Neden dün düğmeye basıldı? Burada çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte son 48 saatte büyük bir mesai harcadılar. Hatta Gardiyanoğlu soruşturmaya müdahale edilecekse istifa tehdidinde bulundu

Konunun fazla uzadığına inanan Başbakan, polis genel müdürlüğüyle konuşarak harejeten geçilmesini istedi. Dediğim gibi sistemin açığını kullanarak para kazanmaya çalışanlar aslında belli. Geriye bir tek siyasi irade ve polisin adımı kalıyordu. Nitekim tutuklamalar dün başladı

Günün sonunda, dün akşamdan bu sabaha çok şey değişti. Herkes isimler üzerinden bir merak içerisinde. Her olayda olduğu gibi, bu olayda da zanlılar mahkemeye çıkınca, isimleri de öğreneceğiz. Tekrar ediyorum, böylesi büyük bir soygun ağında isimlerden önce sistemi çökertmen en önemlisiydi