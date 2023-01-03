Hüseyin Ekmekçi yazdı: Adaya neden geldi, hedefte kim vardı? Bilmiyoruz

VATANDAŞIN PARASI HAR VURULUP HARMAN SAVRULUYOR. KAMUDA BÜYÜK BİR MÜSRİFLİK VAR. İKTİDARI RAHATSIZ ETMİYOR, AKSİNE ONLAR DA BİR UCUNDAN TUTMUŞ, NE VARSA TÜKETİYOR

BU ADADA GECE YARISI BASKIN YAPILDI, BEŞ KİŞİNİN KATİL ZANLISI SİLAHLARI VE ADAMLARI İLE YAKALANDI. ADAYA NEDEN GELDİ, HEDEFTE KİM VARDI? BİLMİYORUZ

Meclis çalışmalarından öğreniyoruz. Malum bütçe var, muhalefet de iktidarın 10 milyar TL’si eksik bütçesini didik didik ediyor. Bir çok konuşma rakamlar üzerinden değil, icraatlar üzerinden. Ama rakamlar üzerinden yapılan tartışmalar da ayrıca dikkatimi çekiyor

Örneğin CTP Lefkoşa Milletvekili “hayatı rakam” Devrim Barçın gündem getirdi. Kamu kaynağının nasıl “hesapsız kitapsız” har vurulup harman savrulduğunu öğrendik. Bakanlıklara “izaz ikram” ya da “ağırlama” adı altında harcama yetkileri veriliyor

Mesela; Başbakanın "Ağırlama Giderleri" kalemindeki 2022 bütçe ödeneği 400 Bin TL. Ancak 2022 yılı gerçekleşme rakamı ise 1 Milyon 200 Bin TL. Tam üç katı… Bu para halkın, bu kaynak halkın… Kimsenin aklına “durun yahu nedir bu 800 bin TL fazla ağırlama işi?” demek gelmiyor mu?

Ya da "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 2022 bütçe ödeneği 420 Bin TL. Ne kadar gerçekleşmiş? Tam gerçekleşme 841 Bin TL. Aynı şekilde "Temsil Giderleri" 2022 bütçe ödeneği 278 Bin TL ama gerçekleşme karşımıza 620 Bin TL olarak çıkıyor

Peki bu kalemler nasıl artırılıyor? Devletin harcama yapması gereken başka kalemlerinden buralara aktarma yapılıyor. Sonra herkes isyan ediyor. “Yol yok, su yok, köprü yarım…” Olur tabi. Pervasızca kamunun parası iktidarın çıkarları için harcanıyor

İşin kötü tarafı, aynı gün, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde örtülü ödeneğin 300 milyon TL daha artırılması isteniyor. Yine aynı gün, muhalefet milletvekilinin yazılı sorusu cevaplanıyor ve cumhurbaşkanlığındaki danışman ordusuna her ay 2 milyon TL maaş ödendiğini öğreniyoruz

Neresinden tutarsan tut, halkçı değil, içinde vatan sevgisi yok, bu topraklara sahip çıkma yok. Ne var? Korkusuzluk… Pervasızlık. Müsriflik. Dahası, iktidarı yürütme uğruna kamu kaynaklarını tarumar etme. Bu para hepimizin parası değil mi? Kimin umurunda…

Peki ya sokaklarımız? Üç örnek vereceğim size. Tetikçiler… Uyuşturucu… Trafik kazaları… Vatandaşa kalan bunlar. Tamamen terk edilen sokaklarda suç örgütleri kol geziyor. Trafikte yaşamlar sına eriyor. Uyuşturucu hayatlarımızı mahvetmeye devam ediyor

Kıyılarımızda tam 75 kilo uyuşturucu vurdu. Bir o kadar da Güney kıyılarında. 150 kilo uyuşturucu ne demek? Bu daha işin bilinen kısmı. Ya yakalanamayan uyuşturucu? Kaç hayat zehirleniyor geceden sabaha, kaç genç bu batağa sürükleniyor, sistem seyrediyor

23 Aralık’ta KKTC’de “sabaha karşı” bir operasyon düzenlendi. “Deveciler” diye bilinen bir çete lideri, Cumali İncesoy, adamları ile birlikte KKTC’de yakalandı, uçakla Türkiye’ye götürüldü. Yalnız değildi. Yanında adamları vardı. Boş değildi, silahlar, şarjörler odasında çıktı…

Sessiz sedasız bir “polis” başarısı olarak sunuldu. KKTC’de de Türkiye polisi operasyon yaptı. Hiç rahatsız değilim. Rahatsız olduğum nokta şu? Kabadayı Cumali, KKTC’de ne arıyordu? Neden gelmişti? O silahlar ne içindi? KKTC’de kimi vurmak için geldiler?

Falyalı cinayeti halen aklımızda. Halen suçlular cezalandırılmadı. Halen kavgası devam ediyor. Hal böyleyken, eli kanlı katiller, çete liderleri ülkemize nasıl giriyor bu kadar rahat? Düşünün, çete beş cinayetle suçlanıyor, nitelikli yapma da suçlar arasında. Dehşet verici gerçekten

Ve sarhoş, ve uyuşturucu etkisi altında trafiği esir alanlar halen trafikte terör saçmaya devam ediyor. İnsanlar malından, canından, yaralanarak hürriyetinden olmaya devam ediyor. Pervasızca sokaklarımızı kan gölüne çevirenler sokaklarda cirit atıyor

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03/01/2023 08:27