Hüseyin Ekmekçi yazdı: Ala güzel siz adaysınız ama…

Hıyarın 15 TL…

Gabağin 15 TL…

Domadezin 10 TL…

Biberin 25…

Patlıcanın 18 TL’ye satıldığı bir memleket…

İyi etin kilosu 70 ile 110 TL arasında değişiyor.

Bir litre düzgün süt içecekseniz 8 TL…

Marazlandınız da bir fırt sigara çekecekseniz 20 TL pakedi…

“Olmadı, kesmez, içki lazım” derseniz şişesi en iyi ihtimalle 50- 90 TL… Daha eyisi için 150- 200 TL lazım.

Eviniz yok, kiraya girecekseniz eper, köy yerinde 500, şehirde 2 bin TL’yi gözden çıkarın…

Bir göz ev alacaksanız, 45 bin sterlinden başlar, en mütevazisi…

Lefkoşa’dan Mağusa’ya varmak için bir 50’liği gözden çıkaracaksınız…

Hanım çoluk- çocuk dışarıda bir yemek 200 TL…

Evde bir mangal yaksanız 500 TL…

Ocak ayı hemen da geride kaldı…

Seyrüseferdi, evrak yenilemeydi, emlak vergisiydi, suydu, aydınlatmaydı derken…

Kamuya ödediğiniz tüm harçlarda ciddi vergi artışları var.

Yenileri de yolda gelecek.

Eğitim hizmeti alamadığımız için özele yönelenlerin sayısı, neredeyse devletteki öğrenci sayısı ile yarışıyor.

Sağlıkta özele yaptığımız harcamalar ise bildiğiniz servet, aksi şifa yok.

Velhasıl…

Vatandaşın derdi dağ gibi.

“Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” diye bir Mahsun-i Şerif türküsü var…

Kıyısındayız.

Kimseye bir şey söyleyemeden batağa battıkça batan onurlu- gururlu insan sayısı arttıkça artıyor.

Ocak ayı bitti, halen asgari ücret belirlenemedi.

Devletin önerisi yüzde 6…

İşçi tarafı yüzde 26 artış bekliyor.

Asgari ücret yüzde 3 artsa, işçi çıkaracak onlarca işletme var.

Küçük işletmeler kapılarına ha kilit vurdu, ha vuracak.

Ülkeyi yönetenler, “Yahu bu insanlar nasıl geçinir ama?” diye bir soruya cevap arıyor mu?

Herkesin alım gücü hızla düşüyor…

Orta direk hızla daha fakir oluyor.

İşçi aileleri ise adeta sefaleti yaşıyor.

Memur aileleri ise adeta “bankalara bağlı borç içinde” geleceğinden yiyerek bugünü kurtarıyor.

Üretim de geriliyor

Tüketim için “insanımız tükeniyor” da üretimde durum nedir?

Ülkeyi yönetenlerin ne üretimden yana birinin gaylesi var, ne kaliteden.

Ne demek be arkadaşlar bir yılda süt üretimi 20 milyon litre azalacak.

Bugün açıkladı Sanayi Odası başkanı, Kıbrıs Postası Gazetesi’de manşetti…

Sen Rum tarafı ile Hellim tescili için her türlü hukuki savaşı vereceksin…

Bir noktaya kadar da geleceksin…

Pazarlama için hem içeride hem de dışarıda adeta aslanın midesinden rızkını çıkaracaksın ama…

Süt yok.

Hellim yapacaksın ama süt yok.

Sonra neden süt ürünü pahalı?

Nasıl olmasın.

2018’de 164 milyon litre süt üret…

2019’da 144 milyon litreye düşsün…

Ki o da dengesiz.

Maalesef küçükbaş hayvan üretimi yetersiz. Hellimin hellim olabilmesi için küçükbaş hayvan sütüne ihtiyacımız var. Nerde=?

Bu alana yatırım var mı?

Hayır.

Halen da büyükbaş hayvana gereğinden fazla bir teşvik var.

Elbette teşvik edilecek büyükbaş üretimi.

Ama bir yerde durmayacak mı?

Sadece sütte değil.

Narenciye bahçeleri “şöminede odun” oluyor.

Zeytin bir yıl çok, beş yıl az.

Seralar ihtiyacımız olan üretimi yapsa, Allah’ın marulunu Türkiye’den getirip tanesini insanımıza 8 TL’ye satar mıydık?

Herkese zarar

Bu akıllara zarar dengesizlik, her alanda kendisini gösteriyor.

Peki hizmet sektörleri bu şartlarda nasıl hizmet verecek?

Bu pahalılıkta restaurant hizmetleri nasıl olacak?

Oteller…

Küçük esnaf?

Gax bir bela, akaryakıt başka…

Elektrik ise bildiğiniz “sol kroşe…”

Bu sistem, bu sahipsiz sistem topyekün hepimizi alaşağı ediyor.

Yiyip bitiriyor…

Tek tek yere seriyor.

Elde var seçim?

Peki bizde durum nedir?

Seçim var.

Bu memleketi düzeltmesi gerekenler, ya bir makama aday, ya da bir makama aday olanların peşinden sürükleniyor.

Bu toplum, hiçbir şeyi kolay elde etmedi.

Şimdi, iyi olan ne varsa bir bir tarumar olmakta…

Kontrol elden gitti.

Ülke, yönetilebilir olmaktan çıktı.

Aynı anda, hem başbakan, hem de yardımcısı aday.

Demokrasilerde bu elbette var.

Ama yönetilmesi gereken bir de memleket var.

Aynı anda, hem başbakanlık, hem de adaylık yapılabilir.

Yeter ki bu ülkeyi sorunlarından arındıracak iradeniz olsun.

Gayleniz olsun.

Siz, bu ikisini aynı anda başardığınız anda, seçmenin yıldızı olursunuz.

Yok eğer…

Sadece “aday” gibi davranıp, ülke yönettiğinizi unutursanız…

Bu ülke insanına da yazık.

Ala güzel siz adaysınız ama…

Yönetilmeyi bekleyen ve giderek de yönetilebilir olmaktan çıkan bir yapı var.

Yazık etmeyin…

03/02/2020 16:14