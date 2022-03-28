Hüseyin Ekmekçi yazdı: Alt yapı tamamen çöktü. Yol, internet en kötü noktada…

Maliye Bakanı Sunat Atun, dün öğle uçağı ile apar topar Ankara’ya gitti. Biliyoruz ki, bu Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından Sunat Atun’a yapılan bir davetle gerçekleşen bir ziyaret. Başbakan davet beklerken, Maliye Bakanı uçağa binip gitti

Sunat Atun ziyaret sebebini, “Hedefimiz Güçlü Ekonomik program, Etkin Mali destek ve Kalkınma” olarak açıkladı. 2022 Ekonomik program ve mali destek anlaşması henüz imzalanmadı. İmza öncesinde maliye bakanlarının teması son derece önemli

Sunat Atun, ülkedeki durumu anlatacak, rakamlarla yaşanan sıkıntıları ortaya koyacak, atabileceğimiz adımları söyleyecek. Mali destek talep edecek. Atun, kuşkusuz Mart maaşlarının ödenmesi için hemen sıcak para talebini iletecek.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, elbette mali disiplinle ilgili, reformlarla ilgili neler yapıldığını soracaktır. Türkiye açısından ciddi olarak görülmeyen bir miktarda bizim bütçe açığımız var. Borç stoğu 9 milyar TL, açık 5 milyar TL civarında

Türkiye hali hazırda 2 ihaleye yoğunlaştı. Biri içerisinde Meclis binasının da olacağı cumhurbaşkanlığı külliyesi, diğeri de Lefkoşa’ya 500 yataklı, koğuş sistemi olmayan hastane. Devam eden Güzelyurt- Lefke yarım kalan yol, bir de biten cezaevi inşaatı

Bu tabloda Türkiye sıcak para belki güvenlik harcamaları için aktarır, ama “al da maaş öde” demiyor uzun süredir. Hatta Türkiye şube bankaları da KKTC devletine borç para vermiyor. Beklenen bir çok alanda reform. Mali disiplin. Buna da KKTC kamusu yanaşmıyor

Sorun bizim ve çok büyük. Davet bekleyen ama bir türlü sorunları masaya yatırması için ortam yaratılmayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Sunat Atun’un ardından uçağa el sallarken, rol kapmaktan da geri kalmadı: En erken zamanda ekonomik protokol imzası için Fuat Oktay ile görüşeceğim

Bu “en erken zamanın” kısa vadede oluşmasının kolay olmadığını biliyoruz. Bizim anlam veremediğimiz gerilim devam ediyor. Ama ilişkileri koparmak istemeyen Türkiye kanadı, daveti Maliye Bakanı Sunat Atun’a yapıyor. Bu bile içinde mesaj barındırıyor

Bu 5 milyar TL açık kapansa da ancak maaş ödenecek. Ülke alt yapısı tel tel dökülüyor. Elektrik yok, olsa bile çok Pahalı. Döviz çok arttı, hammadde alınamıyor. İnternet alt yapısı çok yavaş, bilişim sektörü gelişmiyor, halen 3 G kullanıyoruz, felaket

Yol alt yapısı çöktü. Adanın her tarafında yeniden bir alt yapı atağına ihtiyaç var. Yeni yol değil, mevcutların tamiri gerekiyor. Sağlık hizmetleri verilemiyor. Hastanede ilaç kalmadı, cihaz kalmadı. Yetenekli doktorların elinde imkan kalmadı. Son derece sinir bozucu

Çok konuşmuyoruz ama, 1 haftada pozitif hasta sayısı bin kişi arttı. Ölüm sayısında da artış var. Hastanede yatan hasta sayısı artmıyor ama, halen aşısız insanlar yaşamını yitiriyor. Yeni kararlara ve güçlü bir organizasyona ihtiyaç var

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28/03/2022 08:24