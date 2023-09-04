Hüseyin Ekmekçi yazdı: Arsızlar ülkeyi esir aldı, ülkemizde cirit atıyor

KURALSIZLIK KURAL YERİNİ ALDI. UYUŞTURUCU, KARA PARA HER YERDE… DENETİM YOK, CEZA YOK… ARSIZLAR ÜLKEYİ ESİR ALDI, ÜLKEMİZDE CİRİT ATIYOR

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALAR GÜNDEME GELMELİ… ÜLKEDE ASAYİŞİ SAĞLAMAKLA GÖREVLİ OLANLAR EN AZ ARSIZLAR, YÜZSÜZLER KADAR CESUR OLMALI

“Girne'de “Sirkat” meselesi ile ilgili olarak mahkeme emri ile yapılan aramada evde kalmakta olan zanlı Funke Grace Jacob’un tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.”

“Konu evde ayrıca ülkede kaçak olarak kaldıkları tespit edilen zanlılar Patience Dooter Terlumun, Laurenne Therese Olenga ve Exaucee Ndemba Kankolongo da tutuklandı. Jacob’un yatak odasında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu…”

Haberi bak, hizaya gel… Hırsızlıktan aranıyor, evine baskın yapılıyor, evde başkaları da var… Hepsinin bu adada kaçak kaldığı ortaya çıkıyor. Üstüne evde bulunan emareler uyuşturucu satıcısı olarak da görev yaptıklarını belgeliyor. Memlekete bak, çay demle

Dahası… En iyi yerlerde kalıyorlar. En klas arabaları kullanıyorlar. En lüks gece kulüplerinde takılıyorlar… Plajlarda, barlarda günlerini gün ediyorlar. Okula gitmiyorlar. İşe gitmiyorlar… insan zehirleyip, kara para aklayıp, hırsızlık yapmaktan korkmadan günlerini gün ediyorlar

Biz bu ülkeyi nasıl bu hale getirdik? Makamlar ne işe yarıyor? Neden varlar? Dağ başı mı burası diye soracağım, “evet, ne sandın” dediğinizi duyar gibiyim. Pislik ve kokuşmuşluk hızla normalleşmiş. Suç işleme özgürlüğü bu topraklarda gelenek halini almış

Dışarıdan bakan ne görüyor acaba? Birbirleri arasında ne konuşuyor bunlar? “Hadi Kuzey Kıbrıs’a gidelim. Oturum almak için bu ahmakları rahat kandırırız… uyuşturucu da starız, hırsızlık da yaparız. Nasıl olsa ne arayan var ne de soran… çok para kazanır, keyif içinde yaşarız…”

Vicdansızlık, nezaketsizlik, şiddet, hak yeme, partizanlık, vandallık bu ülkenin genetiğine işledi. İnsanın bazen aklı almıyor. Çağdaş, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayanan, insanların birbirine saygı göstereceği bir ülke yaratmak bu kadar zor mu? Biz elimizdekini de kaybediyoruz

Yaşadığımız ortamda kuralsızlık en temel davranış biçimi haline geldi. Maalesef, herkes inanıyor ki nasıl olsa yapanın yanına kar kalıyor. Aksi takdirde hiç kimse bu kadar korkusuz, bu kadar pervasız, bu kadar kuralsız davranmaz, utanır, korkar davranamaz

Peki nasıl düzelir? Elbette denetimle. Şiddeti önlemek için, uyuşturucuyu önlemek için, trafikte kurallı yaşamı yaratmak için ciddi bir denetim, karşılığında da varolan cezaların uygulanması kaçınılmaz. Aksi takdirde hayat bu şekilde devam edecek, ama edemez, etmemeli

Benzer davranışları trafikte de görüyoruz. Saygı, nezaket kalmadı. Hep bir acele, hep bir kuralsızlık. En basit şekilde kırmızı ışıkta duran yok, kavşaklarda kendi yolunda dönen yok. Hep bir başkasının hakkını yeme çabası, hep bir kuralsızlık, hep bir düzensizlik

Oysa kimin nerede, nasıl davranacağı kurallarla belirtilmiştir. Kurallara uymayanların cezası bellidir. Geriye bir tek denetim ve denetimle birlikte ceza kalıyor. Hiç kimsenin bu cennet ülkeyi cehenneme çevirme hakkı yok. Başkasının hakkını yeme şansı olmamalı…

Birileri ısrarla burayı cehennem yapacaksa bedelini de ödemek zorundadır. Aksi durumda, ülkemizi kaybediyoruz, adanın genetiği bozuluyor, şiddet ama fiili, ama psikolojik hayatın her alanında kurallı yaşamak isteyen herkese uygulanıyor