Hüseyin Ekmekçi yazdı: Başbakan Her İleri Adımdan Sonra Geri Adım Atıyor

Olağanüstü koşullar, olağanüstü adımlar gerektirir. Maalesef, hayatın her alanı kaosu sürüklenirken, ne yaptığını bilmeyen bir hükümet yapısı ile birlikteyiz. Bir ileri, iki geri, ama ortada somut hiçbir adım yok. Bu gerilim, hayra alamet değil

Başbakan, “elektrik fiyatları fazla” dedi. Tespit doğru. Bakanlar Kurulu’nu topladı, ortalama kilowatt saat başına 70 kuruş ile 1 TL arasında fiyatlar aşağıya çekildi. Nasıl ucuzladı elektrik? Üretim şekli mi değişti, yeni bir metod mu bulundu? Hayır. Fetva verildi…

Fetva verildiğini nereden anlıyoruz? Maliye Bakanı Sunat Atun’un açıklamalarından. “Başbakan indirim istedi, ayda 180 milyon TL kaynak bularak bunu yerine getireceğiz…” Bu saçmalık değil de nedir? Halkı kandırmak, halkı çalmak budur, saçmalıktır

Ayda 180 milyon TL sübvanse demek, kalan 10 ayda 1.8 milyar TL. Var mı? Yok. 5 milyar açığı, 6.8 milyar TL’ye çıkarmak demek. Gözle görünen indirim falan değil, zira bu halkın hayatı KIBTEK faturalarından ibaret hiç değil. Olmayan para ile sübvanse. Devrim gibi bir şey

Fiyatları ucuzlatmanın yolu, halka ait parayı başka alanlardan keserek, KıbTek’e vermek değildir. Yol yok, hastane yok, ilaç yok, yok, yok, yok… Ne var? Popülizm. Üreten sektörlere indirim yap, fakir hane halkına indirim yap ama popülizm yapma

Şimdi ne olacak? Kaynak olmadığı için, devlet KIBTEK’e oluşan bu borcu ödemeyecek. Yok çünkü, maliye bakanı diyor ki yok. Kaos büyüyecek. Kendi tükettiğini ödeyemediği için zırt- pırt kamu kurumlarının elektriği kesilen ülkede, olmayan parayla popülizm

Bu ülke böyle battı zaten. Olmayan para ile teşvik, olmayan para ile sübvanse, olmayan para ile istihdam… Haliyle borç üzerine borç, verimsiz bir yapı, yanlış alanlarda yatırımlar, sonuç ortada. Şimdi de aynısı yapılıyor. Bu kaynakla KıbTek’te yatırım yapılsa, gelecek kurtulacak

Böyle ülke yönetilmez. Başbakan, hayatın her alanında, partisi de dahil, ipin ucunu kaçırmış belli ki. Gelgelelim, doğru olan bu değil. Üç başlı bir hükümet, herkes kendi havasında, Cumhurbaşkanı ortada yok, halk ise sorunlarla boğuşuyor. Geldiğimiz tablo bu

Belediyeler Reformu adı altında yapışmak istemem, reform falan değil. Rakamsal olarak belediye sayılarının değişmesi neden reform olsun ki? Nitelik ne olacak? Hizmet kalitesi nasıl yükselecek? Sınır ayarlaması ile reform olduğu nerde görüşmüş?

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu hükümeti kurarken, “hükümette DP- YDP, mecliste ise CTP ile koalisyon kurmayı başarmalı” demiştik. Sonuç? Hiçbiri olmadı. Mecliste iki partinin uzlaşarak hayata geçireceği çok ciddi yasalar varken, dayatmalarla kaosun büyüdüğünü görüyoruz

Sonuçta yine kaos. Başbakan, bakanlarına “yürü” diyor, kendi geri adım atıyor. Belediye başkanlarına “yürü” diyor, kendi geri adım atıyor. Kendisi yürüyor, sonra geri adım atıyor. Tablo budur, yaşananlar budur. Bu kaos ortamında etrafındaki herkesin saygısını kaybeden bir Başbakanlık tarzı

Bu sabaha yakın, belediyelerle ilgili yasanın "reform" diyemiyorum çünkü, görüşülmeye devam etmesi ile ilgili bir uzlaşı yaşandı. Bu nedenle bugün planlanan eylem askıya alındı. Bu uzlaşı kültürünü geliştirmek ve toplum yararına kullanmak, iktidarın da muhalefetin de öncelikli görevidir.

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07/04/2022 08:41