Hüseyin Ekmekçi yazdı: Belediye Harçlarına Yağmur Gibi Zam Yağıyor…

MECLİSTE OYBİRLİĞİ İLE YAPILAN “BELEDİYELER ZAM YASASI” ŞİMDİ HER BİR HANE VE HANE HALKINA ZAM YÜKÜ OLARAK GERİ DÖNDÜ. 15 TL HARÇ 145 TL’YE YÜKSELDİ

BELEDİYE HARÇLARINA YAĞMUR GİBİ ZAM YAĞIYOR… MECLİSTE YASAYI BİRLİKTE YAPAN PARTİLER, ŞİMDİ BELEDİYE MECLİSLERİNDE KAVGA EDİYOR. AZ ZAM, ÇOK ZAM FARKETMEZ. BERABERDİNİZ…

Kasım 2022’de, “Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasası OYBİRLİĞİ ile mecliste onaylandı. 6 Belediye ile başlayan, 12 belediye ile devam eden sözde “reform” 28 belediyenin önce 13, ardından da 18’e düşürülmesi ile sonlandı. Adına da reform dediler

Reform falan değildi aslında. Kulisi fazla yapan, hükümet üzerinde fazla baskı kuran belediyeler son anda belki de “son kez” potada kaldı, 10 belediye kapatıldı. Ancak, belediye sayılarının azaltılması, halka “reform” olarak sunuldu. Tüm partiler de mecliste oy verdi

Oysa, o gün de söyledik, bu gün de yaşıyoruz. Sadece belediye sayıları azaltılmadı. Belediyelerin gelirlerini de artıracak adımlar atıldı. Bunun adı aslında “reform yasası” değil, “zam yasasıdır” dedik, bugün de 2023’ün faturalarının gelmeye başlaması ile bunu anladık

Belediyelerin merkezi yönetimlerden beklediği bir şey yok. Sabit bir devlet katkısı var; o da biraz sosyal sigorta ihtiyat sandığına, kalanı da su parasına ancak yetiyor. Personel maaşlarının ödenmesi ve az biraz yatırım için ise tek kaynak hane halkı, yani vatandaş

Adına reform denilen “belediyeler zam yasası” ile, acı gerçekle yüzleşmeye başladık. Belediye meclisleri oturuyor, mecliste OYBİRLİĞİ ile geçen “zam yasasındaki” rakamlara göre de karar veriyor. İşin özeti budur.

Suyu Devlet Su İşleri’nden ton başına 2.5 TL’ye alıyor belediyeler. Yıllardır. Türkiye’den boruya veriliyor, baraja düşüyor. Barajdan arıtmaya pompalanıyor, arıtmadan sisteme veriliyor, sistemden de belediyelerin depolarına düşüyor. Koskoca bu işlem ton başına 2.5 TL. Şimdi 7.5 TL loldu

Örneğin Lefkoşa halkı, ton başına kaç para ödüyor suya? 15. Çok sayıda belediye 10 TL civarındaydı ton başına. 12 yapan var, 17 yapan var. Çok tüketimle katlayarak 18’e yükselten bile var. Bunca çaba, sadece belediyeler bize pahalı su satsın diye mi?

Peki belediyeler su parasını neye göre hesaplıyor? Kanalizasyon yatırımı yapan tek bir belediye gösterin, öz kaynağı ile… Tek bir tane bulamazsınız. Zaten kanalizasyona inanan belediye yok, büyükler hariç… Arıtma kuran? Hayır. Tek bir kriter var; eksilen maaşı nasıl öderiz…

Şimdi, son kavga Lefkoşa Türk Belediye Meclisi’nde yaşandı. İğneden ipliğe zam için belediye meclisi toplantıya oturdu. LTB’de maaşlar geçen ay 2-3 gün gecikmeli ödendi. Nüfusun en kalabalık olduğu, verginin en yüksek olduğu belediyelerden biri… Neden?

Nedeni belli. Şehir büyük, vergisi az. Daha ne kadar diyebilirsiniz. Ne fark eder. Yetmiyor işte. Lefkoşa’da kaynak mega projelere falan gitmiyor. Geçtim onu, yol ve kaldırım dahi olmuyor. Sadece son 8 ayda maaş artışı yüzde 110 civarı. Kısacası belediyelerin, devletten farkı yok

Ne oldu Lefkoşa’da? Hane başı alınacak sabit vergiden, salhanelerde alınacak vergiye kadar her şeye “mecliste UBP- CTP işbirliği” ile geçen belediyeler REFORMU üzerinden bir zam ayarlaması yapıldı. Bu kez CTP karşı çıkmış, “zamlar en üst limitten” diye

Yasayı yaparken o üst limitleri öngören CTP ve UBP… Belediye meclislerinde aynı partiye mensup meclis üyeleri, “3 aşağı, beş yukarı” kavga ediyor. TDP diyor ki her konuttan 486 TL alalım, CTP diyor ki 351 TL. Tüm kavga, yıllık 130 TL için… Bizim de taraf olmamız bekleniyor

Velhasıl; kamu maliyesi gibi, belediye maliyeleri de tam takır kuru bakır. Maaş ödemekle, çöp toplamak arasında bir hizmet dışında, hayatımızda belediye falan yok. Mecliste oybirliği ile geçen bir yasa için de belediye meclislerinde birbirinizi üzmeyin, halk öder

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20/03/2023 08:33