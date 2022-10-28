Hüseyin Ekmekçi yazdı: Benzin döküp yakın da bu halkı artık…

YOLSUZLUK BOYUTUNA BAKAR MISINIZ? HERKES HER ŞEYİ BİLİYOR AMA KİMSE CEZA ALMIYOR… BENZİN DÖKÜP YAKIN DA BU HALKI ARTIK…

ELDEN ALIMLA 7 MİLYON DOLAR, "ELEKTRİKSİZ KALDIK, GÜNEYDEN ENERJİ ALDIK" DİYE 6 MİLYON EURO, YANİ 250 MİLYON TL FAZLADAN ÖDEME VAR. SAYIŞTAY RAPORUNA DA GİRDİ… HU HU? NERDESİNİZ?

Kamuda verimsizlik bir yana, son dönemlerde pervasız ve korkusuz bir şekilde ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet olayları ciddi bir mücadele gerektiriyor. Buradan geriye ne kalacak? Bu mücadele nasıl başarıya ulaşacak, açıkçası merak ediyorum.

Gelin görün ki; tüm rapor, araştırma, ifade, itiraf, belge, adına ne derseniz deyin, ortaya çıkan tüm sonuçlar, ülkeyi yönetenler tarafından hiç umursanmıyor. En kötüsü de, yolsuzluğu önlemek, toplumun her kuruşuna sahip çıkması gerekenler sahnede…

Ciddi bir hayat pahalılığı var, hızla yukarıya tırmanıyor, devletin her bir kuruşu, toplumun refah, huzur ve mutluluğu için kullanılmalı ama; son bakanlar kurulu kararlarında öne çıkan sadece kamuya sözleşmeli personel istihdamları ve atamalar oldu

Düşünün be arkadaşlar, yakıt ihalesi var… Bitiremediler… Hastane ihalesi var, bitiremediler… Yol ihaleleri var, bitiremediler… Çöplük ihalesi var, bitiremediler. Okullardaki hademeler, hastanelerdeki görevliler döküm saçım, çözüm bulamadılar

Türkiye, bir yere para verirse, o işin ihalesini Ankara’da açarsa, bu ülkede adım atılabiliyor. Bu mu istediğimiz? Bu mu kendimize layık gördüğümüz? Ülkeyi yönetmesi gerekenlerin ihaleciler peşinde koştuğu bu kadar aşikarken, kimse bir zahmet rahat uyumasın

Vasatlığın hüküm sürdüğü kamu yönetiminden, ülkenin tüm kesimleri nasibini alıyor. Ormanlarımız, sahillerimiz, çevremiz her yer istenildiği gibi işgal edilirken, geleceğe kalan sadece kaos, kavga, çökmüş bir kamu düzeni, rüşvetin esir aldığı yönetim sistemi

Haftalardır uyarıyoruz. “Bu ülkede Güney- Kuzey mafyası, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı noktasında birleşti…” Daha dün, Güney Kıbrıs’ta, bir polis, insan kaçakçılığına yardım ve yataklıktan tutuklandı. Adam sınırda görevli, “voleyi” kaçakçılıktan vurmuş…

Güneyde bir suçlu saptandıysa, e Kuzeyde de bir işbirlikçisi vardır, değil mi? Yok. Rum gazetelerinde manşetleri süsleyen bu tutuklamanın kuzeyde hiçbir adımı olmadı. Basit bir şey aslında. “Yolsuzlukla mücadele”, ismi bu, yöntemi belli, sonuçları belli

Aha, Kıb- Tek’teki son film. Hayati Özok ortada yok; yakıtı getirmedi, getiremedi. En düşük ikinci teklifi verene, “sen getir” demeleri gerekirken, bizim İçkale ve şürekâsı tedbiri aldı bile. Rusya’da bir limanda, kükürt oranı yüksek yakıt yüklendi, bekler

Ötesi, daha iki gün önce Sayıştay Başkanlığı’nın raporu “elden yakıt alımı” nedeniyle Kıb- Tek’in 7 milyon dolar, yakıtsızlık nedeniyle de güneyden mecburi alım nedeniyle fazladan ödeme ile 6 milyon Euro buharlaştı… Tam 250 milyon TL…

Halen daha, kurgu devam ediyor. 10 bin ton fazladan yakıt yüklenmiş, limanı belli, gemisi belli, sahibi belli, pay alan belli…. Bir ülke düşünün ki, bu çarka kurban edildi. İnsan olan isyan eder eme, bizim ülkemizde “yolsuzluk” adımları, “ne yapalım çaresizlik” diye ifadelendiriliyor…

Birileri servetine servet katıyor, farkında mısınız? Bu konuda isim isim sorumlular bellidir. Bakan, eski bakan, hukukçu, kurum yöneticisi… İçerdeki işbirlikçileri, dışarıdaki işbirlikçiler… Hırsızlar, yolsuzlar, pay alanlar…

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28/10/2022 08:11