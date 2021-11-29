Hüseyin Ekmekçi yazdı: Bilime İnanmayan Gericiler Hepimize Zarar Veriyor

Sağlık beklemez. Ciddi endişelerim var; gazeteci olarak tespitlerim, ama vatandaş olarak da endişelerim. Her şeyin tarumar edildiği, sorunlara zamanında önlem alınmadığı, sorunun büyüdüğü bir girdaba girildi, bedeli ağır olacak

Covid 19’u çok hafife alıyoruz. Yokmuş gibi davranıyoruz. Sadece vatandaş değil, devletin tüm kurumları da, belediyeler de. Bilime inanmıyoruz, teknolojiyi kullanmıyoruz, kendiliğinden salgının biteceğini sanıyoruz, kendi kendimize zulmediyoruz

Sinovac bizleri korudu, ama o dönem geçti. Cümle basit aslında: Çift doz Sinovac üzerinden 3 ay geçmişse, gidip 3’üncü doz aşınızı olun. Bu kadar basit. Buna inanmamak, aşının faydasını tartışmak kadar absürt bir şey olamaz, cehalet

Bu ülkede geçen yıl bu zamanlar Sinovac dışında aşı bulamazken, şimdi en etkili aşılar, başta Biontec ve Astra Zeneca olmak üzere, tamamı kapıdan pencereden taşıyor. Bu burun kıvırma şımarıklığı nedir? Daha ne kadar bu duruma seyirci kalınacak?

Aşı olma fırsatı olmasına rağmen aşı olmayanların sayısı 80 bin olarak açıklandı. Tamamı ülkede mi emin değilim ama, 5 bin kişi de fazla, 10 bin kişi de fazla. Ne demek 80 bin? Bu noktada da devlet gereğini yapacak, uymayana en ağır cezayı verecek

Öğretmen mi reddediyor? Ödeneksizin eve… polis mi aşı olmayı reddediyor, ödeneksiz eve. Doktor- hemşire mi reddediyor, sağlık sisteminin dışına, özel sektör çalışanı mı reddediyor, eve… Bu konuda yeteri kadar taviz verildi. Yeter.

Şu anda yoğun bakımda yatanların tamamına yakını ya aşısız, ya çift Sinovac, Johnson& Johnson aşılı. Defa defadır bu konuda uyarılar yapıldı. Şöyle anlatayım; 22 yoğun bakım hastasının sadece 1 tanesi 2 Sinovac, 1 Biontec ve 81 yaşında. Tablo bu

Yine yoğun bakımda 10 kişi tamamen aşısız. Daha ne olması gerekiyor anlamak için. Halen daha bilim insanları üzerine tartışmak, Pandemi doktorlarının çağrılarına kulak asmamak… Neyle dans ettiğimizi anlamak için daha kaç can gitmesi gerekiyor?

Döviz aldı başını gidiyor. Bu ülkenin kapanması ne demek? Hiç hesap ettiniz mi? Üretmemek ne demek? Maaş almamak ne demek? Gıdaya muhtaç olmak ne demek? Üstelik böyle bir tabloda, üretim halkasının bitmesi ne demek? Pandemiyi bitirmek nefes almak kadar önemli…

Aktif vaka sayısı bir haftada yaklaşık 500 kişi arttı. Taburcular aynı oranda değil. Dün akşam itibarı ile 3 bin bandının üzerindeyiz. Evler, Pandemi otelleri, hastane, yoğun bakım hepsi doldu. Şu anda 3 bin 158 aktif hasta var, bir haftada 4 kişi öldü, iki haftada 7 ölü. Farkında mısınız?

Hükümet ve muhalefet sağlığı siyasetin üzerinde tutmalı. Kaynak sıkıntısı, personel sıkıntısı bizi kemiriyor. Sadece Pandemi değil, kanser hastasıyla, MS hastası ile ilgilenmemiz gerek; herkesi uçuruma atıyoruz. Seçim olsa ne olur, olmasa ne olur? Acınacak durumdayız, utanmalıyız…

Saat 8.45’de yayındayız. Sağlığın partiler üstü ele alınarak, bu noktadan geri dönülmesi için her türlü işbirliği, toplumsal dayanışma, memleket sevgisi öne çıkmalı. Döviz krizi ile aynı anda pandeminin yaratacağı ekonomik kriz hepimizi bitirir. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum

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29/11/2021 08:40