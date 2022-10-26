Hüseyin Ekmekçi yazdı: Bu ankete bakarak utanmalıyız…

BU ANKETE BAKARAK UTANMALIYIZ. VATANDAŞ YARGI VE POLİSTEN FAZLA SOSYAL MEDYAYA GÜVENİYOR

YOLSUZLUK ALGISI KAFALARA YERLEŞTİ… RÜŞVET VERMEDEN İŞ YAPILDIĞINA KİMSE İNANMIYOR; TOPLUMUN KALELERİ BİR BİR DÜŞÜYOR

Uluslararası kabul gören yöntemle hazırlanan ve dünyaca kabul gören bir yöntemle oluşturulan güvenilirlik algısı ile yürütülen “Yolsuzluk Algısı” raporu, suratımıza bir tokat gibi patladı. Bu ülke yolsuzluklar ülkesi, bu ülkede rüşvet olmadan iş olmuyor

İşinsanlarının yüzde 54'üne göre geçen yıla göre yolsuzluk arttı. Her 10 işinsanından 4'ü rüşvet verildiğine inanıyor. Hükümetin ise yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmediği raporun ortaya çıkardığı bir başka gerçek. Akademisyenler Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan, bakanlık bakanlık gezerek bu raporu anlatmalı... Ellerine sağlık

Ben demiyorum, rapor diyor. Ben demiyorum, ankete katılan iş dünyası bu görüşte. Hele hele son dönemlerdeki şaibeli ihaleler, Rekabet Kurulu’ndan dönen ihale süreçleri, mahkemelerden dönen yasalar derken, ölmüşüz yahu, ağlayanımız yok

Rapor en ince detayına kadar, hükümet edenler tarafından incelenmeli. Veri yoksa, yönetim de yoktur. Verilere güvenmezseniz, siyaset üretemezsiniz. Verileri görmezden gelirseniz, zaten orada yozlaşma başlar, kokuşmuşluk yayılır, rüşvet alır başını gider

Bu ülkeye yazık, yapmayın. Bu ülkeye günah, eylemeyin. Bu ülkeye inanç azalıyor, kimse kamu düzeni başta olmak üzere, yargıya, polise, anayasal kurumlara güvenmiyor. Başımızı taşlara vuralım. Bu ülkede değişim ve dönüşüm şimdi başlamayacaksa, ne zaman?

“Dünya genelinde, yolsuzlukta yaşanan artış, toplumların refahı ve iyi yönetişim için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kamu kaynaklarının rant olarak dağıtılması ve yıllar içinde oluşan rüşvet verme geleneği dünyadaki birçok ülkede yolsuzlukla mücadeleyi zorlaştırmaktadır”

Yukarıdaki cümleler, raporun giriş cümleleri. Gerisine bakmasanız da olur. Bir ülkede insanlar yoksullaşırken, üretim çarkları durma aşamasına gelirken, halen kamu hizmet vermez, veremez noktadaysa, herkes rüşvet ve yolsuzluğun alıp- yürüdüğünü görüyorsa, oturup ağlayın

Bizim ülkemizde ağlayan yok. Ama gelin görün ki, ülkenin geleceğinden yana umutlar yerle bir olmakta. İktidarlar değişse de, ülkede bir şeyin değişmeyeceğine inanların sayısı o kadar fazla ki? Değişim ve dönüşüm şimdi sağlanmazsa, bu ülkeye dair umutlar ne zaman yeşerecek?

Ankete katılan iş insanları rüşvet olduğunu söylüyor. Her aşamada yolsuzluk olduğundan emin olanların oranı yüzde 96. Yolsuzluk algısının yerleştiği ülkemizde, dünya sıralamasında da diplerdeyiz. Demokrasi yerleşmeyen, askeri diktaların hüküm sürdüğü ülkelerde aynı sıralardayız

Şu cümleye dikkat; “Ankete katılan iş insanlarının %96’sı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) rüşvet ve yolsuzluk olduğunu düşünmektedir. Dahası, %76’sı yolsuzluğun ‘çok ciddi bir sorun’ olduğu kanaatindedir. Yolsuzluk kamu kaynaklarının kullanılmasında hakim”

Raporun her satırı, makus talihimizi anlatıyor. Bir ülke düşünün ki, iş insanları yargının, polisin, Sayıştay’ın, savcılığın yolsuzluk sorunlarını önlemede yetersiz olduğunu, yolsuzlukların en güçlü sosyal medyadaki tepkilerle önlenebileceğini düşünüyor

Ogga ogga maaş alan herkes, “yahu biz bu ülkeyi nasıl bu duruma düşürdük” demesi, sorgulaması, ağlayıp, toplumdan özür dilemesi gerekmez mi? Gerekir belki ama, bu KKTC yapısı dünyanın geri kalmış ülkeleri ile aynı kategoride. Gerçekten sorgulamayacak mıyız?

Kamu kaynakları siyasiler ve yandaşlar tarafından sömürülüyor, algı bu… iş dünyası buna inanıyor. Her gün kamuda iş yapan, ihale kovalayan, vergi ödeyen, kamu çalışanı ve siyasetçi ile yüz yüze olan kesim, böyle düşünüyor. Aman tanrım, gerçekten.

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26/10/2022 08:06