Hüseyin Ekmekçi yazdı: Bu hatanın telafisi yok… Sağlıkta hataya yer yok

YÜZLERCE YENİ DOĞAN BEBEĞE ŞİFA VEREN ELLER, ÖNCEKİ GÜN MAMAYA ALKOL KARIŞTIRDI… SONUÇLARI ÇOK KÖTÜ OLDU… ANALAR- BABALAR AĞLADI, YÜREKLER DAĞLANDI… EVİNE GİTMESİ GEREKEN ÇOCUK, ŞİMDİ OTOPSİ MASASINDA

BU HATANIN TELAFİSİ YOK… SAĞLIKTA HATAYA YER YOK. BİR BEDELİ VAR VE BAŞTA HEMŞİRE OLMAK ÜZERE HATASI BULUNAN HERKES BU BEDELİ ÖDEYECEK… ÇÜNKÜ ÖLÜME SEBEP OLAN TIBBİ ALKOLÜN ORADA OLMASI, BİR HATALAR SİLSİLESİ…

Sözü ölçerek ve biçerek kullanmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Haklıyla haksızı, suçluyla suçsuzu bir kefeye koyup aynı anda dövdüğümüz bir son 24 saat yaşandı. Oysa adaleti sağlamak için bu ayrımı çok doğru yapmamız gerekiyor. İstifa ise vicdanla alakalı…

Yüzlerce yeni doğan bebeğe şifa veren eller, dün mamaya alkol karıştırdı. Ama demeden, fakat demeden en ağır şekilde cezalandırılmaları gerekiyor. Beş hemşire hızlı bir şekilde açığa alındı. Devamında başlayan soruşturmayla birlikte tutuklandı

Cumartesi gün öğle saatlerinde, ki kamuoyunun pazar günü haberi oldu, su şişelerinin arasında bulunan tıbbi alkol, mama kabının içerisine dökülüyor, karıştırılıyor ve devamında yedi bebeğe gıda takviyesi olarak veriliyor. Bu vahim hata çok çok acı sonuçlar doğurdu

Bir bebek yaşamını kaybetti. Türkmen bir ailenin yeni doğan bir çocuğu… Büyük umutlarla üç haftadır anne baba hastane kapısı önünde bekliyor… Bugün yarın çocuklarını alarak eve gitmeyi bekleyen aileye, maalesef “çocuğunuzu kurtaramadık” deniyor

Ailenin iddiası şu: Bize çocuğumuzun 3- 4 gün içerisinde küvezden çıkacağını ve evimize gidebileceğimizi söylediler. Bu heyecanla hazırlık yaparken, cumartesi akşamüstü çocuğunuzun öldüğü bilgisini verdiler. Otopsi yapılmasını istedik, sonra ortaya çıktı ki çocuğumuza mama yerine alkol verdiler

İddia net aslında. Aile diyor ki, “eğer biz otopsi istemeseydi bu vahim olayı ortaya çıkmayacak, çocuğumuzun ölümüne neden olan hata örtbas edilecekti…” Sağlık bakanlığı tam aksini iddia ederek, “soruşturmanın hemen başladığını” açıkladı.

Hatta, polisin hemen bilgilendirildiği ve polisin de kendilerine “hemen kamuoyu açıklama yapmayın, soruşturmanın selameti açısından bir süre bekleyin” dediğini bizzat Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek açıkladı. Ve hatta “beş tutuklamanın da bu sayede” gerçekleştiğini söyledi

Ortada cevaplanması gereken çok soru var. Mesela alkol şişesinin mamaya katılan suların yanında ne işi var? Bu ihmal hemşire eliyle yapılmış olsa da, özel korunması gereken tıbbi alkol su şişelerinde mi depolardan hastanelere sevk ediliyor? İhmal hemşireden önce başlamış…

Tedavi altında yaşama tutunmaya çalışan altı çocuğumuz daha var. Sabah saatlerinde aldığım bilgi tedavi sürecinin pozitif yönde ilerlediği şeklinde. Esas odak noktamız burası. Bir an önce çocuklar sağlıklı bir şekilde anne babalarına teslim edilmeli

Sağlık Bakanlığı’ndan beklentimiz şeffaf bir şekilde süreçle ilgili kamuoyunu aydınlatmaları. Suçu ve kusuru olan kim varsa, soruşturulmalı, suçu sabit görülenler hızla sağlık sisteminden uzaklaştırılmalı. Ama demeden, fakat demeden yaşananların hesabı sorulmalı

Kamuoyunda büyük bir öfke var. Sağlık Bakanlığı ve tüm yetkililer bu öfkeden etkilenmeden, gereğini yapmak zorundadır. Dediğim gibi istifa bir vicdan meselesidir aynı zamanda, en önemlisi sağlıkla çocuklarımızın ailelerine teslim edilmesidir.

Devamını da sorumlulardan en ağır şekilde hesap sorulmasını bekliyoruz. Bunun için hassas bir sürece ihtiyacımız var. Siyasetin yozlaşan yapısından etkilenmeden, aileleri anlayarak, sabırlı bir şekilde hesabı sorulmalı. Öyle bir hesap sorulmalı ki, aynı hata bir daha yapılmamalı…