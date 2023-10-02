Hüseyin Ekmekçi yazdı: Bu memleketten bir şey olur… Yeter ki isteyelim…

BİR NESLİN ÖMRÜ, DOĞRULARI SÖYLEYİP, YANLIŞ YAPANLARI SAVUNMAKLA GEÇTİ, YETER… BU MEMLEKETTEN BİR ŞEY OLUR… YETER Kİ İSTEYELİM…

İNSANI ZENGİN DEVLETİ FAKİR; MAHKEMESİ ADİL, SİYASETİ SEFİL BİR DÜZENDEN KİMSEYE HAYIR GELMEZ. E SEVİN BE BU MEMLEKETİ…

Ya büyük bir heyecan içindeyiz, ya da büyük bir öfke… Ya taş atan taraftayız, ya taştan kaçan… Ya yıkan taraftayız, ya bozan. Ya konuşan taraftayız, ya dinleyen. Ama “iş yapan” tarafta olamadığımız kesin. Keşke “iş yapan tarafta” da olabilsek

Bu kısır döngü, bizi başarısız yapıyor. Hayatın her alanında bireysel başarılara imza atan, bu ülkenin içinde de çok güzel başarı hikayeleri yazan Kıbrıslı Türkler, maalesef bir araya gelip, toplumsal adımları atamadığı gibi, geçmişten kalan ne varsa hepsini talan ettik

Geçmişten miras, birlik ve dirliğimiz de kalmadı. Bölündük. Kamplaştık, tükendik, tükettik. Geriye kocaman enkaz yığını bir ülke, buradan umudunu kesen gençler, mecbur olduğu için göç edemeyenler, bir de az sayıda, “bu memleketten bir şey olur” diyenler…

Kendimi hep, “bu memleketten bir şey olur” tarafında gördüm, orda durdum, orda mücadele ettim. “Bu memleketten bir şey olmaz” diyen herkese de hep aynı soruyu sordum: Senden bir şey olur? Çünkü bilirim ki, kişiler toplu halde iyiyse, o ülke de iyidir

Bireysel kurtuluş yolları hepimize, hep daha kolay geldi. Kamuda köşe tutanlar, o köşeleri, gerçek anlamda da “köşe” olmak için tepe tepe kullandı. “Üç kuruş maaşla nereye kadar” mantığı hep, “bu parayı ülkeme hizmet etmek için alıyorum” gerçeğinden önde oldu

Bu soygun düzeni şimdi de devam ediyor. Gereksiz istihdamlar da bir soygundur. Kamudan maaş alıp, hiç iş yapmamak da bir soygundur… Kamu kaynaklarını yandaşlara peşkeş çekmek de bir soygundur… İhale takipçiliği de bir soygundur.

Biriken öfke, bir türlü iktidarda icraata dönmüyor. Ali’nin yaptığı yanlışı, Veli kaldığı yerden devam ettiriyor. “Şimdi bizim sıramız” mantığı, “şimdi icraat zamanı” noktasına hiç evrilmedi. Demokrasi aslında tüm kurumlar bir araya geldiğinde ancak demokrasi oluyor

Bu memleketin ihtiyacı da tam demokrasi. Bağımsız yargı, bağımsız polis teşkilatı, Sayıştay, Başsavcılık, Ombudsman, tüm kurumları ile tam bağımsız bir ülke. Yoksa yapanın yanına kar kaldığı bu düzende, siz istediğiniz kadar gelecek hayali kurun…

Devlet Emlak Malzeme üzerinden bu ülkenin topraklarımızı, Merkezi İhale Komisyonu üzerinden paralarımızı, Orman Dairesi üzerinden yeşil alanlarımızı, Kıb- Tek üzerinden de son kalan kuruşlarımızı soymaya devam ediyorlar.

Bu konulardaki hiçbir eleştiri, ortaya çıkarılan belge, doğru olarak toplumumuza dönmüyor. Yapanın yanına kar kalıyor. Bize kalan kaos; bize kalan öfke… İşin en kötüsü de, tıkanan bu demokrasi ortamında, yol bulması gerekenler, ne yol bıraktılar, ne yordam.

Bu memleket düzelir. Bu memleketten bir akıl çıkar, ortak, bir enerji çıkar, dünya bize gıpta ile bakar. Biz bunu mu istiyoruz? Yoksa halen daha bir kısım her şeyi Türkiye’ye, diğer kısım da AB umutlarına kurban mı edecek? Arada sıkıştık, yorulduk

Düzelecekse, şimdi düzelecek. Verimli bir kamu yönetimi, adil bir vergi sistemi, çağdaş bir eğitim sistemi, çare üreten bir sağlık sistemi… Yoksa, insanı zengin, kendisi fakir, mahkemesi adil, siyaseti sefil bir ülkeden, daha iyisini beklemek artık mantıksız ve anlamsız