Hüseyin Ekmekçi yazdı: Bu ülke yönetilmiyor, sürükleniyor

Akşam uyumadan önce yeni akaryakıt zammı ile tanıştık, iyi mi… “Bu ülke yönetilmiyor, sürükleniyor” dediğimiz tam da budur. Ne döviz ne hayat pahalılığı karşısında hükümet bir şey yapabiliyor. Her şey doğalında ilerliyor, daha da fakir oluyoruz.

Peki hükümetin “kişisel kavgaları” dışında gündemi, ne? Sendikal hakları budamak, hayat pahalılığını kesmek, asgari ücretin üzerinde geliri olan emekliden vergi almak… Onca adım atılması gerekirken hükümetin yapabildiği en iyi şey bu…

Daha da fakir olmamız için başka ne yapılabilir? Hükümet bunların tamamı ile uğraşmakta. Aslında uğraşmamakta, doğal olarak oraya sürükleniyoruz. Döviz krizi ile her sabah daha fakir olan dar gelirli, dolaylı vergiler ve zam yağmuru altında artık daha fakir

Ev kirasını ödeyemeyen, banka taksitini ödeyemeyen, marketlerde yetersiz bakiye nedeniyle rezil rüsva olan o kadar çok insan var ki? Bu rezil durumdan ancak siyasetle çıkabiliriz. O siyaseti üretecek irade de maalesef şu an bu hükümette yok

Doğru planlama, adil vergi sistemi, pratik çözümlerle toplumun önü açılabilir. Yatırım yapmak isteyen insanlar türlü bürokratik engelle karşılaşıyor. Sanayiye yatırım yapmak isteyen gençlerin önü, torpillilere dağıtılan arazilerle kesiliyor

Örnekleri artırabiliriz. Ama bu bugün yaşadığımız ucube durumu ortadan kaldırmaz. Bu ülke yönetilmiyor, bu ülke kendisini sevenler tarafından yönetilmiyor, ortada tek bir politika var o da “Türkiye bize para versin…” Türkiye’nin hali de ortada

Düşünün ki, Başbakan sadece ve sadece Türkiye’den gelen aşılarla övünebiliyor, o kadar. Siz ne işe yararsınız? Siz hangi başarılı adımla bu halkın yüzüne bakarak övünecek bir icraat ortaya koydunuz? Ben tek bir tane göremedim. Yazık değil mi bu halka?

Bakanlar Kurulu dün de toplandı. Durum değerlendirmesi yapıp dağıldı. Bu ülkede yapacak o kadar şey varken, öğlen ekmeğe 50- 75 kuruş, akşam akaryakıta 45 kuruş zam. Akıl alır gibi değil. Dar gelirliyi koruyacak şifa niyetine tek bir adım?

Ve muhalefet. Halkın mağduriyetinin arkasına saklanarak, öfkeyi büyütmek ya da sokağa çağırmak, kimseye fayda sağlamaz. Görmek istediğimiz, olası bir hükümet değişiminde bu kötü gidişatın hangi icraatlarla tersine çevrileceği. Boş lafa herkesin karnı tok

9 bin test, sadece 10 vaka. 50 bin aşı geldi, 50 bin aşı daha gelecek. Aşılanan insan sayısı 200 bin bandına gelmiş olacak, ama ülke bu kadar kötü yönetiliyor. Rakamlar bu ülkeyi yönetin dese de, hükümet batmış maliye içerisinde tükenmiş durumda, yönetemiyor

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22/06/2021 08:28