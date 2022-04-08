Hüseyin Ekmekçi yazdı: Bu ülkede kaynak var; siyaset vergi dairesini rahat bıraksın yeter

Yaşanan tüm bu sıkıntılar bir değişimim de habercisi. 1 Nisan günü yazdıklarımı “şaka” algılayanlar, aslında yaşamamız gereken hayatı nasıl ıskaladığımızı da anlamalı. Daha refah, daha çağdaş, daha demokratik, daha adil bir yaşam mümkün



Bu adada kaynak vardır. Bu adada devleti sabah akşam soran bir “vergi cenneti” halleri vardır. Denetimsizliği “cennet” olarak algılayan onlarca işletme vergi kaçırıyor. Binlerce şahıs vergi kaçırıyor, herkes biliyor ve susuyor. Neden? Böyle geldi, böyle gidere alıştırıldık da ondan



Düşünsenize, “ben nakit çalışırım, kredi kartı kullanılmaz burada” diyen kimler kimler var? Restaurant var, klinikler var, dershaneler var. Çünkü o da biliyor ki, kredi kartı için cihaz kullansa, kayıt altına girecek, devlet kendisinden haberdar olacak



Evlerde botoks yapan, yurt dışından az süre için gelen, doktor mu uzman mı olduğu belli olmayanlar var. Dönen paralara aklınız hayaliniz yetmez. Faturasız, kayıtsız, o kadar iş var ki? Bunların tamamının deneyim altına alınması basit bir karara bakar.



KKTC’ye kayıtlı olan özel ve tüzel tüm kurumların hizmet bedelleri karşılığında ‘nakit’ veya ‘kredi kartı’ ile ödeme seçeneklerine vatandaş karar vermeli. Kurum ‘’hayır, ben sadece nakit alırım’’ diyorsa; ülkede vergi kaçırıyor demektir. Vatandaşın şikayeti üzerine bu konuda cezai işlem başlatılabilmeli



Bu ülkede yetişmiş Vergi Dairesi personeli vardır. Eğitimlidirler, sistem bilirler, bıraksanız denetim yaparlar, siyaset araya girmese, tahsilat yolunu da bilirler. Yıllardır, vergi dairesi var ama; siyasi kaygılarla görev yapması engelleniyor.



Haliyle, bu ülkede de vergi hep aynı insanlar tarafından veriliyor. İthalatçı gümrükte, perakendeci kasa başında vergiden kaçamıyor. İşini tam yapan vergisini de ödüyor, kayıt altında olandan vergi alınması geleneği devam ederken, ha bire aynı kesimlerden daha çok vergi sloganı içselleştirilmiş..



Bu ülkede kaçak olanla mücadele için var olan yasalar uygulanmalı. Devamında kredi kartı kullanmayı reddeden işletmeler, hangi kesimden olursa olsun, deneyim altına alınmalı, kullanmasını sağlayacak tüzük, ceza maddeleri geçirilmeli.



Bir başka öneri müteahhitlerden. 100 bine yakın sözleşme beyan olarak duruyor ama, henüz devir kısmına geçilmedi. Avukat büroları, noterlerden dosya taşıyor. Neden? Devlet sözleşme beyan edenlere devri zorunlu kılmalı. Bunun önündeki engelleri de kaldırmalı.



Dün bu konuyu Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’e sordum, doğruladı, defa defadır bunu önerdiklerini söyledi. Gürcafer, “Yabancıların mülk edinmesi konusunda, şu an hali hazırda tapu dairesinde bekleyen 100 milyon İngiliz sterlini civarı (2 milyar TL) tapu işlemi bekliyor” diyor



Bununla birlikte yabancı kişilere kişi başı 5 mülk edinme şansı verilmesi inşaat sektörüne ciddi bir ivme kazandıracak ve çok hızlı bir şekilde devlet gelirlerinde hissedilir bir artiş yaratabilecek. Zaten, bu alımlar yapılmakta ama sadece devirler yapılmamakta



Bu karar KKTC meclisinde yasaya ihdiyaç duyulmadan Bakanlar Kurulu kararı alınarak çok hızlı bir şekilde yürürlüğe geçebilir. Başbakan ve ekibi, “neyi nasıl ödeyeceğim” sarmalından çıkıp, memur görevi değil, lider görevi yapmak durumundadır

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08/04/2022 08:27