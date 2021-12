Hüseyin Ekmekçi yazdı: Bu Ülkede Üretmek İçin Deli Olmak Lazım

Bir ekmek olmuş 4.5 TL. Derdini kime anlatacaksın. Fırıncıya diyorsun ki, “Yahu insaf”, diyor ki, “Bir torba un 300 TL’den 450 TL’ye çıktı. Un imalatçısına diyorsun ki, “Yahu insaf…” O da diyor ki, “Buğdayı borsadan alıyoruz, nasıl pahalı oldu, dövizi görmen?”

İnsanlar et yiyemiyor. Yiyen var, yiyemeyen var. Ne kalıyor geriye? Tavuk. Çocukların sevdiği çift kemikli kanadın fiyatı olmuş 95 TL. Hade al da bişir. Diyorsun ki, “Yahu insaf..” Tavuk üreticisi diyor ki, “E ama görmezsiniz bir ayda kaç defa yeme zam geldi…”

Bir hellimin danesi yahu… Bir paket magarınadan bahalı. Diyorsun ki, “Yahu insaf…” Dinle bakalım hayvancıyı, “Abi zarar ederik. Sütü zararına satarık. Yeme, mazota, elektriğe, işçiliğe gelen zam? Nasıl üreteceğiz…”

Bakınız, HERKES ÜRETİYOR, AMA HERKES ZARAR EDİYOR. Maalesef tablo buna döndü. Yıllarca bu ülkede piyasayı dengeleyen ve halka ucuz süt ürünleri, yem, gaz, akaryakıt satan kooperatifler vardı, onları da istihdamla, yanlış yönetimle batırdılar

Şimdi kaldık mı bir başımıza? Kim bizim yanımızda? Kendi siyasetçimiz bile seçim derdine düşmüşken, kim düşünün bir evin günlük ekmek giderinin 30 TL’ye yükseldiğini? Kim düşünür hayvancının günlük masrafının bin TL civarı olduğunu?

Ve sırada elektrik zammı. Dün basının karşısına çıkan Sunat Atun, dane dane anlattı. 98 kuruşa satılan elektrik, 2 TL’ye mal oluyor. 2 ay önce yüzde 30 zamla kurum kurtulurdu, şimdi yüzde 120 zam ile ancak başa baş üretim noktasına gelebiliyor

Ambarında malzemesi kalmamış, deposunda yakıtı kalmamış adeta talan edilmiş. Tahsilatları yapılmamış, yatırımları ertelenmiş… Bildiğiniz batmış, batmasa da dizlerinin üzerine çökmüş bir kurum. Çağdışı kalmış ama teknoloji/ enerji şirketi aslında…

Kapısına kilit vurulsa kimsenin umurunda olmayacak. Yüzde 120 zam ne demek bir hesaplayın… Her ev bin TL’den başlayan faturalar ödemek zorunda. Her sanayi işletmesi, 100 bin 100 bin fatura ödemek zorunda. Her küçük işletme 10- 20 bin TL arası fatura ödemek zorunda

E kötü yönetmişler, talan etmişler, yanlış istihdamlar yapmışlar, parasını har vurup harman savurmuşlar, birilerini zengin etmişler. Bunların tamamı şu an aktif siyasette, iş dünyasında, kurumun ta içinde karşımızda. E, bir kişiden dahi hesap sorulmayacak? Edenin yanına kalacak?

Ve, bir günde 3 ölüm daha. Yoğun bakım dolu. Yeni yoğun bakım yatağı var ama 12 hemşire bulup yoğun bakımı aktif edemediler, 2 yatak şu anda aktif. Az sayıda doktor ve hemşire ile hizmet görevlileri ile pandemi ile mücadele ettiğimizi zannediyoruz

Kimse görev kabul etmiyor, kimse acil durum hastanesinde çalışmak istemiyor. Aynı isimler döne döne sorumluluk almaya devam ediyor. Ama herkes konuşuyor, akıl veriyor. Sağlık bakanı seçimle meşgul, ne kendi uğraşıyor ne insiyatif kullanma yetkisi veriyor

Normalde, yoğun bakımın yüzde yüz, yatak kapasitesinin ise yüzde 80- 90 dolduğu bir ülkede ülke kapanır. Üretim durur. Uçaklar durur. Okullar kapanır. Ekonomi yeniden çöker. Bunun dahi farkında olup, istihdamsa istihdam, personel aktarımı ise o, neyse ne, bir karar alınır. Bizde kapı- duvar

Derdimiz, memleket, hasretimiz yaşanacak güzel günler. Oysa biz yapayalnızız, sorunlarımızı da kendimiz çözmek zorundayız. Kimseden medet ummadan, yıkılan bu düzeni doğru inşa etmek yeni partlamentonun boynunun borcudur.

09/12/2021 08:19