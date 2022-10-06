Hüseyin Ekmekçi yazdı: Bu yazıyı ibretle okuyun

Şu memlekette olanı biteni anlamak zor. Bilerek mi yaparlar, iş bilmezler mi her yanı sardı, siz ne dersiniz? Dün, peşi, sıra “seçim yasakları gelmeden” yapılan madrabazlıkları izledik, bu 1-2 gün daha devam edecek. Gene hayrın bir iş olmayacak

Görevden almalar vardı dün. Dediğim gibi seçim yasakları girmeden, tüm bakanlar belli ki aklılarındaki temizliği yapmak için düğmeye bastı. Mecliste, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı’nda peşi sıra görevden alma ve atamalar yaşandı

UBP’nin altın çocuğu, Meclis Özel kalem Müdürü Mustafa Çaluda, “yerleşkeye” karşı çıkanlara yönelik çok sert bir bildiri kaleme almıştı ya… Sonrasında da bir çok gazetede Türkiye Cumhurbaşkanına yönelik “aşağılayıcı” sözleri manşet oldu. 48 saatte çocuğu havada götürdüler. Mağrur, takım elbiseli çocuk düştü

Tabi, bunla da bitmedi. Bir anda Şeker Sigorta’ya yönelik “müdür değişimi” de gündeme geldi. Hükümetin Demokrat Parti kanadına “bağışlanan” Şeker Sigorta aynı zamanda bir Kooperatif Merkez bankası iştiraki. Hepimizin yani

Bu kurumun geçmişte nasıl soyulduğunu sizlere anlatmıştım, belge belge… Sterlinin 5 TL olduğu dönemde, sahte suhte faturalarla Şeker Sigorta’nın 2 milyon TL’si çalınmıştı. O zamanki para ile 400 bin sterlin. Bir hayal edin soygunu

O dönem, neler neler vardı, hepsini bu toplum biliyor. Dosya polisten Başsavcılığa iletildi. Şimdi başsavcılığın, o dönemin “talancıları” için dava açması bekleniyor, savcılık sallanıyor, oyalıyor. Belli ki o soygundan Demokrat Parti ders çıkarmamış

Geçen sürede, emin ellere teslim edilen Şeker Sigorta, kar oranını 10 milyon TL’ye kadar çıkardı. En güvenilir sigorta şirketi oldu, vergi listesinde zirveye yerleşti. Peki hiç mi kıymeti yok bu başarının, hiç mi önemi yok?

Hadi şimdiki genel müdürü görevden alacaksınız, alın. Bana ne… Yerine getirilmeye çalışılan isim kim biliyor musunuz? Geçmişte o kurumu soyanlardan biri. DP’lidir diye, Şeker Sigorta’ya olan borcunu ödemeyen, Alayköy’e uyduruk bir reklam tabelası dikerek, Şeker Sigorta’dan yüklü ödeme alan biri

Burada sözüm, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık’a… Göreve geleli daha bir hafta… DP kurultayında verilen “istihdam- makam” sözlerini onaylamak için mi mukayyit oldu yoksa kooperatifçiliğin gelişmesi için mi? Yeni Halis Üresin olma yolunda hızla ilerliyor

Dün bir ihale daha sonuçlandı. Lütfen burayı “ağlayarak” okuyun. Yeni Girne Hastanesi ihalesi. 206 milyon TL üzerinden çıkılan bir ihale. Bir firma 155 milyon TL teklif verdi. “Ben burayı 153 milyon TL’ye bitirir, kar eder, teslim ederim” diyor

206 milyon dedik ya… Diğer üç firmanın ihaleye başvurma bedellerine dikkat… 203 milyon TL, 204 milyon TL, 205 milyon TL… Elenen kim? 153 milyon TL veren. Sordum, evrak eksiği varmış. E 50 milyon TL daha düşük verdi, en az

İhaleden elenen firma da, memleketin en güvenilir, en çok iş yapan, yaptığı işleri zamanında teslim eden ender firmalardan biri. Yayında açıklayacağım. Yahu, hiç mi yüreğiniz sızlamaz, vicdanınız rahatsız olmaz. 50 milyon TL, dip dibe teklif veren üç firma…

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06/10/2022 08:05