Hüseyin Ekmekçi yazdı: Ciğeri beş para etmez insanlar güzelim ülkemi cehenneme çevirdi…

CİĞERİ BEŞ PARA ETMEZ İNSANLAR GÜZELİM ÜLKEMİ CEHENNEME ÇEVİRDİ… ASAYİŞİ SAĞLAMAK İÇİN BEKLENEN NEDİR?

MAALESEF SUÇ ÇETELERİ, ŞİDDET YANLILARI DEVLETTEN DAHA CESUR… YOKSA NEDEN BU KADAR KOLAY SUÇ İŞLENSİN?… “YETER” DİYECEK BİR BABAYİĞİT YOK MU?

Son üç günde yaşadığımız adli olaylar, suç işleme eğilimi olan, suç üzerinden para kazanan, toplumun huzurunu bozmaktan korkmayan çete ve zorbaların ne kadar cesaretli bir noktaya ulaştıklarının göstergesidir. Nerden geliyor bu cesaret? Suç işleme rahatlığı?

Öyle pervasız öyle rahat, öyle çoklar ki. Toplum huzuru inanılmaz derecede bozulurken şiddete başvurmaktan çekinmeyenlerin bu kadar rahat olmaları hepimizin canını acıtıyor. Yaşadığımız bunca olay, maalesef hiçbirmizin gelmek istemediği bir noktanın da işareti

Ülkenin huzurunu bozmaktan geri durmayan kesimler gücünü nereden alıyor? Ben size söyleyeyim: Otorite kurmakta zorlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinden. Bu kadar basittir. Ne demiş atalarımız: Ya devlet başa, ya kuzgun leşe…

Bu ülkeyi yönetenler maalesef dünya nimetlerine daldılar. Ülkede yaşananlar zerre kadar umurlarında değil. Olsaydı polis sabahtan akşama kadar bu sorunları çözmekle uğraşmazdı. Önleyici tedbirlerlerle uğraşması gereken polis, olaydan olaya koşuyor

Adamdaki cesarete bakar mısınız? Sabaha yakın bir apartman önündeki arabayı kurşunluyor, sonra uçağa binerek, hiçbir şey olmamış gibi Türkiye’ye kaçabileceğini zannediyor. Allah’tan polisimiz hızlı davrandı, uçağı havada geri döndürdü ve suçluyu yakaladı

İskele bölgesinde adamın evine girdiler. Ellerini bağladılar. Malına çöktüler, parasını çaldılar, altınlarına da el koydular. Polis, bu olayı da çözdü. Peki bir cinayet daha işlenme ihtimalinin kıyısından döndüğümüzün farkında mısınız? Lefkoşa’daki olaydan ne farkı var?

Maalesef suç işleyenler inanılmaz derecede cesaretli. Otorite umurlarında değil. Yarattıkları huzursuzluk umurlarında değil. Bu ülkede açtıkları vicdani yaralar umurlarında değil. Polis erken davrandı, olayı çözdü. Biraz gecikti mi suç işleyenler de ortadan kayboluyor

Bu kadar olaydan ders çıkarmadıysak, 2024’te işimiz çok daha zor. Burası Ukraynalı ile Rusların hesaplaşma yeri olamaz. Türkiye’de sorunlarını çözemeyen mafya bozuntuları, burada hesaplaşamaz. Afrika’nın varoşu ya da gettosu hiç değiliz…

Canımız yanıyor, insanlarımız ölüyor ya da ölümle burun buruna geliyor. Sürekli aynı yöntemlerle benzer şiddet olayları yaşanıyor. Kadınlar eziliyor, çocuklar tacize uğruyor, yaşlılar evlerinde kendini güvende hissetmiyor. Savaş çıktı da biz mi duymadık? Bu ne hal?

Bu ülkeyi yönetenler şapkalarını önüne koyup düşünmek zorundadır. Bu ülke nasıl bu hale geldi? Önce bu soruya cevap verilmesi gerekiyor. Devamında da çözüm önerileri zaten sorunun cevabında gizlidir. Eyleme geçme zamanıdır. Bu ülke sahipsiz değildir, herkes bunu bilecek

Sanki, suç işleme özgürlüğü var. Trafikte kimsenin kimseye saygısı kalmadı. Sokaktaki nezaket kayboldu. Parasız kalan bir başkasına saldırmayı meziyet sayıyor. Para kazanamayan, başkasının kazandığı paradan pay istiyor. Burası dağbaşı mı yoksa bir hukuk devleti mi?