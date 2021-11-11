Hüseyin Ekmekçi yazdı: Çok üzgünüm; bakanlık peşini bırakmamalı… 8 yaşında ya…

Dün akşam saatlerinde Covid- 19 nedeniyle 8 yaşında bir kuzumuzu kaybettik. Hem de tüm çabalara rağmen. Üstelik ilk andan itibaren doktorlar kan değerleri üzerinden başlayan şüphelerini sürdürdüler; eve göndermediler

8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma, çok sayıda doktorun hastaneye akın etmesine neden oldu. Yaklaşık 3 saat hayata tutunması için büyük bir çaba vardı. “X oldu” dendiğinde ağlayan doktorlar, hemşireler…

Uzun uzyn yazmaya gerek yok. Detayları programda anlatacağız. Bazen, bir olay yaşarsınız ve her şey anlamını yitirir. Dikkatli olmamız gereken, birbirimizi korumamız ve sahip çıkmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.

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11/11/2021 08:06