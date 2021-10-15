Hüseyin Ekmekçi yazdı: Daha sözleşme; daha istihdam kavgası; utanmalısınız

Hükümet iki Gün önce istifa etti. Dün Kooperatif merkez Bankası’na ait Binboğa Yem Fabrikası’nda 5 kişinin istihdam edilmesi için Demokrat Parti’nin sendikayla ve Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana ile kavgası vardı; ısrarla bu beş DP’linin istihdamını istediler.

Hükümet iki gün önce istifa etti. Dün yayınlanan Resmi Gazete’de Başbakanlık’a sözleşmeli danışman, bilmem neredeki kamu arazisinin uzun süre kiralanması kararları yayımlandı. Şaka yapmıyorum, abartmıyorum, yalan sıkmıyorum. Halen daha anlayış bu.

Muhalefetin, “tarihi belirler belirlemez seçim yasakları da başlasın” ısrarının neden doğru olduğunu bu adımlarla anlıyorsunuz. Hani bir lf vardı ya; “Horoz ölür ama gözü çöplükte kalır…” O hesap. Halen daha istihdam, arazi, kredi kavgası yapıyoruz ve bunu doğalında sürdürüyoruz.

İnsan onurunun yeniden ve yeniden ayaklar altına alındığı günlerden geçiyoruz. Bu UBP ne tuhaf parti? Kendi parti içi demokrasisi için “insan yığınları” salonlara koşarken, “insan yığınlarından” oy isteyenler, “insan yığınlarının refahı” için icraat yapamıyor; tuhaf değil mi?

Demokrat Parti, kabine içerisinde sorumluluk aldığı Turizm bakanlığına bağlı daireler ve bağımsız kurumlarda tek bir amaçla çalıştı; o da “seçimde barajı geçecek tabanı yaratma”, bir de “oy getirecek kişilerin makamlara getirilmesi…” Bu saptamayı defa defa yapmıştık

Dün; Binboğa Yem Fabrikası’nda yaşananlar da bunun devamıdır. DP kanadı; 7 Eylül tarihinde bu kurumda grev yapıldığını bilmiyor mu? Sendikanın “Batırdınız be batırdınız, yeter” çığlığının bir anlaşma ile son bulduğunu bilmiyor mu?

Anlaşma neydi? 15 Ekim’de bir personel alınabilir… Devamında da bir engelli istihdamı… Aralık ayında da bir gaz teknisyeni. Bu uzlaşı ile kalktı grev. O zaman nereden çıktı dün yeniden 5 istihdam kararı. Hükümet gitmişken üstelik… Ve sendikanın, Kemal Deniz Dana’nın seyredeceğini düşünmek?

Bu istihdamların olmayacağı Binboğa’nın DP’li yönetim kuruluna iletildi. Bu kez devreye DP Genel Başkanı, Turizm bakanı Fikri Ataoğlu girdi. Tamamen partizanca istihdam talebi. Kim ödeyecek? Binboğa. Nasıl olsa “babalarının” şirketi değil. Hoş, babaları patron olsa, hepsini işten atardı.

Ne olur 5 istihdam daha olsa? Bu ayda en az 75 bin TL Binboğa yem Fabrikası’na ek yük demek. Kısacası yeme zam demek, kurumun borçlanması demek; yıllık 1 milyon TL’lik ek maaş yükü demek. Devamında zam demek, zincirleme hem de. Önce yeme, sonra ete, süte. E utanın…

Ülke şu anda hükümetsiz. Tek bir yol var; mevcut hükümetle seçime gitmek. Doğalında. Aralık ayının son yarısı seçim için ideal. Ocak başına hükümet kurulur, aynı ay içerisinde bütçesini meclisten geçirir ve yoluna devam eder. Aksi, yeni bir soygun ortamıdır; yapmayın.

Bu seçim yasası ile yeniden sandığa gitmek, “kaosa oy vermektir…” Bir seçmen olarak aynı ucube yasayla sandığa gidip oy vermek istemiyorum. Zira, “refaha” değil, “kaosa” oy veriyoruz. Sevdiğimiz bir iki arkadaş seçilecek de sevineceğiz diye oy vermeye değer mi?

Bu ülke için huzur istiyoruz. Yıkıcı sorunlar dağ gibi birikti.

Elektrikten akaryakıta, gaza kadar ertelenen zamlar var. Gelen hükümetin hem bu zamları yapma, hem de alım gücünü yükseltmek gibi bir politika uygulaması kaçınılmaz. Bu ülkeyi sevenlere ihtiyacımız var; partisini, kendisini değil…

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15/10/2021 08:25