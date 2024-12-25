Hüseyin Ekmekçi yazdı: Derin bir nefes alın. Umutsuzluğa yer yok

DERİN BİR NEFES ALIN. UMUTSUZLUĞA YER YOK. MÜCADELE TAM DA BURADAN, DAYANIŞMANIN ZİRVESİNDEN DEVAM EDECEK.

İSİAS Otel Davası’nda bir perde daha kapandı. 11 sanıktan 6’sı ceza aldı, 5’beraat etti. Mahkeme, bilinçli taksirden ceza verdi; cezalar 7 ile 17 yıl arasında değişti. Peki, bu karar vicdanları ne kadar tatmin etti? Dün akşam gördüğümüz tablo vicdanların halen yaralı olduğu…

Ceza alan isimler şunlar:

İşte kararlar:

Ahmet Bozkurt: 17 yıl 17 ay 7 gün hapis

Mehmet Fatih Bozkurt: 15 yıl 28 ay 28 gün hapis

Erdem Yıldız: 17 yıl 17 ay 7 gün hapis

Halil Bağcı (mühendis): 7 yıl 16 ay hapis

Hasan Aslan: 15 yıl 16 ay 20 gün hapis

Mehmet Göncüoğlu: 7 yıl 16 ay hapis

Beraat Eden Sanıklar ise şöyle…

Efe Bozkurt: Beraat etti ve tazminat hakkı kazandı.

Bilge Açık: Beraat

Ulviye Bozkurt: Beraat

Şule Özbek: Beraat

Seda Zeren: Beraat

Ahmet Bozkurt’un “Allahın işi” diyerek yaptığı savunmayı bilir kişi raporları çürüttü, hakim dinlemedi.. 17 yıl 17 ay 7 gün hapis… Kurtarmaya çalıştığı oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ise 15 yıl aldı. Binanın statiğinden mühendisine kadar birçok isim ceza aldı.

Hakimlerin kısa kararı belli: Bilinçli Taksir… Olası kast neden yok? Efe Bozkurt neden beraat etti? Ceza indirimleri hangi gerekçelerle yapıldı? Sorularımızın yanıtını gerekçeli kararda arayacağız. Gerekçeli karar aynınıza anda yeni bir mücadelenin başlangıcı olacak

Bu süreçte Bozkurt ailesi de istinaf yoluna gidecek elbette… “Cezalar yüksek” diyecekler. Biz ise adaletin peşinde daha güçlü bir mücadeleyle yola devam edeceğiz. Bize düşen, moralimizi yüksek tutmak ve bu süreci dayanışma ile yürütmek.

Unutmayalım: Sıfır noktasında değiliz. Mahkeme sanıklara suç isnat etti. Ceza verdi. Dört büyük üniversitenin raporları binadaki kusurları ortaya koydu. Bu mücadeleye emek veren herkes için bu karar bir adımdır. İleri bir adımdır. Halen içerdedirler…

Ama eksik… Çok eksik. Bilinçli taksir, vicdanları tatmin etmiyor. Çünkü biz biliyoruz ki bu bir “kaza” değil; öngörülen bir felaketin sorumluluğuydu. Mücadelemiz, işte bu bilinci topluma yerleştirmek için sürecek. Ailelerimiz yalnız kalmadan, devam edecek…

Ruşen Karakaya’nın dediği gibi: “Burada bitmedi.” Bitmeyecek. Her nefesimiz, bu davanın karanlığını aydınlatmak için harcanacak. Her sesimiz, adaletin yankısı olacak. Hasan Esendağlı’nın dediği gibi, “suçlular halen içeride, bu mücadele için iyi bit başlangıç…”

Bugün bardak tamamen dolu değil, ama tamamen boş da değil. Elimizde mücadeleyi büyütmek için bir temel var. Derin bir nefes alın. Umutsuzluğa yer yok. Mücadele tam da buradan, dayanışmanın zirvesinden devam edecek.

Şimdi yeni bir süreç başlıyor. İlk etapda kısa karar açıklayan hakim heyetinin en geç bir ay içerisinde gerekçeli kararlarını yazmalarını bekleyeceğiz. Bakalım; neden olası kast değil de bilinçli taksir? Bakalım, neden 21 yıl, 17 yıla düşürüldü. Neden Efe Bozkurt beraat etti?

Kendimize söyleyelim: Direncimizi kırmaya gerek yok. Başbakan da söyledi, Hasan Esendağlı da, koca yürekli anne Ruşen Karakaya da… “Burada bitmedi…” Bize düşen, bu süreyi iyi değerlendirmek ve mücadeleye kaldığı yerden devam etmek. Pes etmek yok, safları daraltmak yok…

Tekrar ederim… Sıfır noktasında değiliz elbette, bardak da tamamen boş değil. Mahkeme İSİAS katillerine ceza verdi. Şimdi, derin bir nefes alarak, direnci yükseltme, yeniden dayanışma ve mücadeleye kaldığımız yerden devam etme zamanı. Yılgınlık yok, umutsuzluk yok, dayanılma aynen devam edecek…