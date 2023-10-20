Hüseyin Ekmekçi yazdı: Devlet okullarında akademik kaygı yok

EĞİTİMDE ÖĞRETMENİN DÜŞÜRÜLMÜŞ OLDUĞU DURUM, BİNALARIN FİZİKİ HALİNDEN ÇOK DAHA ÇÜRÜKTÜR…

DEVLET OKULLARINDA AKADEMİK KAYGI YOK. AKADEMİK KALİTE HIZLA YÜKSELTİLMELİ, SADECE ÖĞRENCİ DEĞİL ÖĞRETMEN DE ÖZNE OLARAK KABUL EDİLMELİ

EĞİTİMİN SORUNLARI SADEC EĞİTİM BAKANI İLE ÇÖZÜLEMEZ. BUNU HÜKÜMET POLİTİKASI HALİNE GETİRMEDİĞİNİZ TAKDİRDE DAHA İYİSİNİ YAPMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR... BU BÜTÇE İLE ANCAK BU KADAR...

Erenköy Lisesi’ndeki görüntülere neden şaşırdık? Eğitimi “konteyner” ile geçiştirmeye çalışanlara “başarı” gözü ile bakarsak sonu böyle olur. Deprem mi oldu KKTC’de, sel mi bastı? Yooo… sadece Türkiye’de deprem sonrası, okullarımızın çürüdüğü aklımıza geldi

Bu tablo sadece “şırıl şırıl” yağan basit bir yağmur sonrasında oluştu. Eğitimi konteynere hapsetme rahatlığını çözüm kabul ettiğimiz sürece benzer görüntüler ortaya çıkmaya devam edecek. Bugün, bir çok okulun avlusunda aynı görüntü vardır.

Biri isyan eder, paylaşır… Sonra hepimizin kafası dank eder. Ben daha kötüsünden de korkuyorum. Konteyner sınıflar, alttan ve üstten yağmur suyu dolu. Peki elektrik sistemleri? Çocuklarımız kar- kış konteyner sınıfların içerisindeyken, güvenlik tamam mı?

Orada görünen bataklık aslında eğitimin sistem olarak içerisinde olduğu bataklıktır. Kurtuluş reçetesi standarttır. Hem akademik olarak okullarımıza bir standart gerek hem de alt yapı. Mevcut ortam, baştan aşağı vasat bir haldedir, çocuklarımız da bu vasat, bataklığın içerisindedir

Bütün bu çaba kimin için? Kendi genç ve çocuklarımız için mi? Yoksa hayatlarının bir döneminde ülkemizi güvenilir bir liman, para kazanılacak bir ülke olarak gören işçi ailelerinin mi? Bunca yatırım, bunca kaynak hangi amaca hizmet ediyor, önce ona bakmak gerekiyor…

Eğitim sisteminin öznesi öğrencidir. Ama biz bunu galiba bayağı yanlış anladık. Siz eğitimin içerisinden akademik standardı, akademik başarıyı sağlayacak sistemi alırsanız öğrenci özne falan olmaz. Öğrencinin sınıf geçmesi tek başarı kriteri de değildir

Ama bana göre bina ve akademik standart yoksunluğundan daha da önemlisi öğretmenin otoritesidir. Çocuğu sistemin içerisinde tutacak ve akademik olarak başarı elde etmesini sağlayacak en önemli unsur öğretmenin otoritesi, aynı zamanda huzuru ve mutluluğudur

Şu anda biz öğretmene tamamen devlet okullarında dadı muamelesi yapıyor. Öğretmenlik mesleği emin olun hiç bu kadar öğretmenlik mesleği dışında başka işlerle uğraşmamıştır. Dil bilmeyen çocuklar, girilemeyen sınıflar, laikliği tehtid eden kitaplar ve daha niceleri…

Bu tabloda tek sorunun bina olmadığını doğru anlamamız ve algılamamız gerekiyor. Sorunları doğru tespit edemezsek, çözüm üretmemiz de mümkün olmayacak. Okullarımız sadece fiziki olarak değil, psikolojik olarak da çökmüş durumdadır. Buna acil çare bulunması gerekiyor

Benim önerim nettir. Hızlı bir şekilde öğretmen arasında sorunları ortaya çıkaracak bir eğitim çalıştayı veya eğitim şurası kaçınılmazdır. Devamında hızla akademik standart yükseltilmeli. Öğretmenin görev ve sorumluluğu hızla “eski” örnek alınarak yeniden tesis edilmeli

Öğrencinin özne olduğu eğitimde, öğrencinin öğretmeni itibarsızlaştırdığı, disiplin sorunlarının öne çıktığı, ancak öğretmenin disiplini sağlamasının engellendiği bu sistem bize hiçbir şey kazandırmadı. Eğitimdeki bu alandaki yıkıntı binaların durumundan çok daha fazla çürüktür