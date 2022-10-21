Hüseyin Ekmekçi yazdı: Devleti yönetenler, maaş ödeme dışında başka bir motivasyona sahip değil

ALIM GÜCÜ DÜŞEN KIBRISLI TÜRKLER HÜKÜMETİN UMURUNDA BİLE DEĞİL. DEVLETİ YÖNETENLER, MAAŞ ÖDEME DIŞINDA BAŞKA BİR MOTİVASYONA SAHİP DEĞİL. HİZMET KALİTESİ ARTMASA DA OLUR

SON BAKANLAR KURULUNDA 125 VATANDAŞLIK VERİLDİ. ÜLKE, ULUS, GEÇMİŞ, MÜCADELE, KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL. SADECE SEÇİLMEYE ODAKLI BİR SİYASİ GÜRUH, NE VARSA TARUMAR EDİYOR

Galeri sahibi birine soruyorsunuz, diyor ki; “Yabancı alımları olmasa, belirli bir rakamın üzerine çıkamıyoruz. Bu ülkede galeri piyasasını ciddi anlamda yabancılar ayakta tutuyor…” Denklemin içinde zengin Kıbrıslı Türkler dışında kimse yok

Marka satan butik sahiplerine soruyorsunuz, diyor ki, “Şu anda satışlarımızın ortalama yüzde 75- 80’i yabancılar. Afrikalılar en başta. Son dönemlerde ciddi Rus sayısı da alış- veriş sürecine dahil oldu. Kıbrıslı Türklerin alış- veriş oranı son dönemde ciddi oranda düştü…

Restaurant sahipleri, menülerdeki pahalı yemeklerin genelde Kıbrıslı Rumlar tarafından tüketildiğini anlatıyor. Cirolarının önemli bir bölümünü de Rumların yaptığı harcamalar tutuyor. Girne’deki mekanları ayakta tutan da yabancılar…

Ev kiralayan KKTC vatandaşları, özellikle yabancıları tercih ediyor. Neden? Döviz kira alıyor. Yerli vatandaşın 6 bin TL’den başlayan en fazla 2 oda bir mutfak- salon, daracık balkonlu bir evi kiralaması mucize gibi. Yok ki 55- 60 bin sterlin verip satın alacak…

Lefkoşa- Mağusa ve Gine’de özellikle yol üzerinde bulunan marketlerin cirosunun önemli bir bölümü Rumlar… Marketlerdeki en pahalı sepetlerin sahibi yine Rumlar… Yerli halkın önemli bir bölümü ise, “gündelik ihtiyaç” dışında harcama yapamıyor

Bu tespitler bana ait değil. Piyasa böyle. İşin özeti, Kıbrıslı Türklerin önemli bir bölümü artık günü geçirme dışında harcama yapmaktan kaçınıyor, ya da yapamıyor. Bu memleket 10- 15 zengin aileden ibaret değil derken, anlatmak istediklerimiz de buydu aslında

Hükümet, gelirine bakıyor. Rum alış- veriş yapıyor, Rus alış- veriş yapıyor, kaynağı belli olmayan bir zenginleşme var ve Afrikalıların bir bölümü de ciddi alış- verişler yapıyor. KDV, stopaj gelirine bakan devlet, kendi halinden memnun. Ya vatandaş? Kimsenin umurunda değil

Bu kimsenin umurunda değil lafını da bilerek söylüyorum. Tek bir fiyat denetimi yok. Alım gücü artsın diye en ufak bir adım yok. Zamlar rutin bir şekilde yağarken, dar gelirliye yönelik en ufak bir devlet politikası yok. Var da ben mi göremiyorum?

İşin özü… Para kazananlar, yabancılar üzerinden bir sistem kurdu. Devletin gelirleri de döviz arttığı için arttı. Ama denklem içerisinde Kıbrıslı Türklerin refahı yok. Birinin umurunda değil. Artık, maaşlı hayat pahalılığı kapsamında korunan memur kesimi de fakirlik sarmalının içinde…

Bunun için ciddi devlet politikaları şart. Bir kere piyasayı denetleyeceksin. Alım gücünü artıracak hamleler yapacaksın. Barınma hakkına sahip çıkacaksın. Ucuz konut yapmak zorundasın. Sosyal devlet anlayışını getireceksin.

Yapılması gerekenler bellidir. Sorun şu ki, kim yapacak? Böyle bir gayle yok. Maalesef üçlü hükümet tek ayaklı bir ördek… İki küçük ortak, her aşamada tehdit ve şantajla UBP’yi kafa- kola almış durumda. İstediklerini yaptırıyorlar ama paylaşıma yönelik…

Kamu işlevini yitirmiş durumda… Hizmet veremiyor. Partizanlar, iş yapması gereken iktidarları esir almış durumda, bakanların tek derdi seçim. Sendikalar da üretime ya da gelişime yönelik bir mekanizmasının çok dışında. Üyesi dışında isterse dünya yansın… Haliyle vatandaş da bu durumda

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21/10/2022 08:13