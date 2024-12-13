Hüseyin Ekmekçi yazdı: Dün emlak sektörü, bugün sanayi sektörü, yarın?

BAKAN AMCAOĞLU AÇIKLADI: BEN KİMSEYE ARAZİ SÖZÜ VERMEDİM. BAZI KENDİNİ BİLMEZLER PROJE ÇİZİP DAVET YAPIYOR. GÜVERCİNLİK TİCARET ODASI, SANAYİ ODASI, ESNAFLARIMIZ, BELEDİYELERİMİZ, BAKABLIĞIMIZ VE TÜRKİYE’DEN GELECEK İKİ UZMANIN ORTAK KARARI İLE ŞEKİLLENECEK

İSİYAD YETKİLİLERİ AMAÇLARININ KKTC’Yİ KALKINDIRMAK OLDUĞUNU BELİRTEREK BU SÜREÇTE KONUYU GÜNDEME GETİREN VE HALKI YANILTAN GAZETECİLERİ MAHKEMEYE VERECEĞİNİ AÇIKLADI. UYGUNDUR… SÖYLEDİKLERİMİZ DEVLET TAHTINDA DA KAYDA GEÇMİŞ OLUR…

OSMANLI OCAKLARI VE İSİYAD KKTC BAŞKANI: MEMLEKET İSRAİLLİLERE SATILIRKEN SESİNİZ ÇIKMADI… BİZİM AMACIMIZ KKTC’Yİ KALKINDIRMAK…

Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki gelişmelerle ilgili, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu açıklamalar yaptı. Amcaoğlu, ülke sanayicisinin endişelenmesine gerek olmadığını söyledi, imzaladığı anlaşmanın eşitsizlik yaratmayacağı üzerinde durdu.

Bakan amcaoğlu, yerli sanayiciye uygulanan teşviklerin yeterli olmadığını kabul etti. Türkiye’den gelen yatırımcıya “özel bir statü” verilmeyeceğinin altını çizen bakan, mutlaka KKTC yasaları tahtında şirket kurmaları gerektiğini vurguladı

Talep toplayan ve bu duyuruları yapan İSİYAD’a yönelik de bakan Amcaoğlu’nun net söylemleri var: “Kendini bilmez birileri kendilerine göre projeler gerçekleştirdi sosyal medya üzerinden ‘Gelin Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nde siteler kurulacak kiralamalar için bize başvurun’ diyo”

Bakan, sistemin nasıl işleyeceğini ise şöyle anlatıyor: Daha inşaat başlamadı. İnşaat başladıktan sonra Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Belediyeler Birliği, Sanayi Bakanlığı ile Türkiye’den gelecek olan 2 uzman ile birlikte ihtiyaç olan sektörlerin fizibilite raporu çıkarılacak

İmzalanan anlaşmanın devamında, İSİYAD ve Osmanlı ocağı KKTC Temsilcisi, İSİYAD KKTC Başkanı’nın dünkü açıklamalarında çizilen tablo başkaydı. Bu endişe kamuoyunda ve başta ülke sanayicisinde oluşmuşsa, yol haritasında bugünden belirlemek ve doğru ilerlenmesini sağlamak, hepimizin geleceğe borcudur…

Mesela Türkiye’de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sanayinin gelişmesinde, ihracatın büyümesinde, yatırım planlamasının yapılmasında, ithalat ihracat dengesinin korunmasında ve elbette istihdamın artırılmasında iş dünyasının bir araya geldiği en büyük üst örgüt

Hem Kıbrıs Türk Ticaret Odası hem Kıbrıs Türk Sanayi Odası yıllardır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile çok yakın ilişki içerisinde çalışmalarını sürdürmekte… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yatırımcı gelecekse, saydığım bu üç örgüt planlamayı birlikte yapabilir. Çok da güzel olur

Hafta içerisinde, Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi üzerinde, Türkiye’de 2010 yılında kurulan İSİYAD isimli bir iş insanları örgütünün planlamalar yaptığını, projeler çizdiğini, talep topladığını sizlere anlattım ve bunun yanlışlığı üzerinde durdum. Fikirlerinde en ufak bir değişiklik yok

İSİYAD adına dün yazılı bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada günlerdir bu konuyu gündemde tutan bir gazeteci olarak söylediklerimi ciddi derecede çarpıtarak bir açıklama hazırladılar. Örneğin beni Türkiye’den gelen yatırımcılara verilmek istenen arazileri engellemekle suçladılar

Defa defa anlattım yine söyleyeyim. Ben Türkiye’den gelen yatırımcılara karşı değilim. Dünyanın herhangi bir yerinden gelen yatırımcıya karşı değilim. Bu ülkede onlarca Türkiye sermayesi otel, yurt, üretim tesisi var. Bir kere bile karşı çıkmadım

Karşı çıktığım nokta net: Kıbrıs Türk sanayisini, turizmcisini, inşaat müteahhitini, emlakçısını halihazırda kurmuş olduğu ve binbir zahmetle ayakta tuttuğu işletmelerinin korunması gerekiyor. Dün emlak sektörü, bugün sanayi sektörü, yarın?

Sanırım aklı başında olan herkes ne söylediğimi, ne yapmak istediğimi anlamıştır. Zaten bu konuda artık televizyon programı yapmayacağımı da dün anlatmıştım. Defa defa söyledim, defa defa anlattım. Bundan sonrası yatırımcıların kendi ülkelerine ve kendi yatırımlarına sahip çıkması ile alakalı

Dün, Türkiye merkezli İSİYAD basın açıklamasında başkanları Cemal Çoban’ın adaya gelerek bir basın açıklaması yapacağını, devamında da beni söylemlerim nedeniyle mahkemeye vereceklerini açıkladılar. Sorun değil, hatta çok da iyi olur… Devlet tahtında söylediklerimiz kayda geçer

Söylediklerimize bir diğer cevap da Osmanlı Ocakları KKTC temsilcisi, aynı zamanda İSİYAD KKTC başkanı Ersin Mongüloğul’dan geldi. Başkan, önce “KKTC topraklarını İsrailliler’e satarken sesiniz çıkmıyordu” diye bir suçlama yaptı. Ardından da amaçlarının KKTC’yi kalkındırmak olduğunu söyledi

Tekrar ediyorum, bir tarafta Türkiye Odalar Borsalar Birliği… diğer tarafta 2010 yılında kurulan ve talep toplamaya başlayan İSİYAD… KKTC’nin kalkınırken kimle yola çıkacağı elbette bu ülke yatırımcısının ve siyasetçisinin tercihidir…