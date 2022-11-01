Hüseyin Ekmekçi yazdı: Dünün arsız ve yolsuzları, geleceği kurtaramaz

“KIB- TEK’İ KURTARACAĞIZ” DİYENLERİN BU GÜNE KADAR VERDİKLERİ ZARAR, EN AZ 500 MİLYON TL. SADECE YAKIT ALIMINDAKİ ARSIZLIK VE YOLSUZLUKTAN. TOPLUMA YANSIMASI DAHA BÜYÜK

DÜNÜN ARSIZ VE YOLSUZLARI, GELECEĞİ KURTARAMAZ. DÜNÜ BATIRIP, GELECEĞİ KARARTTILAR AMA; NE HESAP SORAN VAR, NE DE HESAP SORULACAĞINDAN KORKAN. MEYDAN UTANMAZLARIN

Sayıştay Başkanlığı, Kıb- Tek’teki “elden yakıt alımları” ile ilgili, iki kez rapor hazırladı. Bu iki raporda, devletin zarara uğratıldığı ile ilgili kesin hükümler var. Bedelini halk ödüyor, eyvallah. Ama bir yılda, “elden yakıt alacağız” diyerek, “500 milyon TL” fazladan da ödenmez ki?

Bu nasıl bir yönetim anlayışı? Kimse bana anlatamaz. Erhan Arıklı Ekonomi Bakanı, Sunat Atun maliye Bakanı ilken bu süreçler başladı. “Uluslararası ihaleye” inanmadılar. Neden? Böyle bir ihale, “işinsanı ile devlet” arasında. Araya siyasetçi giremiyor

Hayır, ille de “siyasetçinin de etkin olacağı” bir ihale süreci istediler. Başbakanlar seyretti. Hatta başbakan görevinden oldu. Yahu, siyasetçi, ihalede, “şirket ismi” zikreder mi? Zikrettiler, herkes seyretti… Sonuç, bugün geldiğimiz nokta ortada

Başbakan açıkladı. “TPIC yakıt arzını sağlayacak, biz de borsa fiyatları üzerinden ödeyeceğiz…” Ortalama ton başı 600 dolar. TPIC taşıma ücreti almayacak mı? Diyorlar ki, “almayacak…” Buna inanacak olan varsa, buyursun, beri gelsin

TPIC bizim için kükürt oranı yüzde 1 olan yakıt kovalayacak. Bunun için gemi ayarlayacak, o gemi gidip yakıtı alacak. O gemi gelecek bizim ülkemize yakıt boşaltacak. Sonra geri gidecek; gene gelecek. Gerçekten saçma ve inanması da güç… TPIC’i bilmesek…

Sistem belli. İhaleye çıkarsın. TPIC alırsa, TPIC alır, başkası alır… Sayıştay Başkanlığı sizi uyarmış. “Uluslararası ihaleden vazgeçmeyin” demiş. Rakam rakam kurumu nasıl zarara uğrattığınızı anlatmış. Yetmedi, Güney’den enerji almak suretiyle de bu halkı soydunuz

Hepsi raporlarda var. Umuru olan var mı? Geçmişin hesabını soran var mı? “Bu duruma Kıb- Tek’i siz getirdiniz” diyen var mı? Yok. Hepsi konuşuyor. İşkembe-i kübradan derdi eskiler. Tam da öyle bir atış zamanı şimdi. Batırdıkları kurum üzerinden siyaset yapmaya devam edecekler

Biri kürsüye çıkıp diyor ki, “Kıb- Tek’i kurtaracağız…” E siz batırdınız. Batağa sürüklediniz. İhale mafyası ile iş tuttunuz. Yatırım yapmadınız, liyakatsız adamları yönetime doldurdunuz. Fiş ve priz arasındaki farkı bilmeyenlere ülke enerji sistemlerini emanet ettiniz.

Bir diğeri çıkıyor ve diyor ki; “Ben demiştim, doğru duvar yıkılmaz…” Sanki ellerini tutan vardı. Devletin ihale sistemini neden bozdunuz? Neden ille de firma isimleri peşinden koştunuz. Yapmanız gereken tek şey, taşıma ücretlerini düşük tutmaktı…

Maalesef, bu ülkeyi yönetenler, irade ortaya koyamadığı gibi, “uzman görüşüne” de inanmıyor. Hoş, yönetenlerin etrafında uzman mı kaldı? Ya çantacı arıyorlar, ya kendi adlarına pazarlık yapacak çakallar. Uzmanların görüşleri de arada kaynayıp gidiyor

Sorunun esası nedir bilir misiniz? Sorunu yaratanlar, sorumluluk almadı. E hesap da sorulmadı. Yapanın yanına kaldı. Bir konu düşünün ki tüm memleket biliyor. Herkes biliyor ki kazıklandık. İş takipçisi siyasetçiler eliyle. Kimle işbirliği yaptılar: Kıb- Tek üzerinden kanımızı emenlerle

İnsanın canı da burada yanıyor işte. Ne hesap soran var, ne de hesap sorulacağından korkan. Rapor var, tespit var, rakamlar var, ihmal var, işbirliği var, herkes her şeyi biliyor, ama kimse bir şey yapamıyor. Arsız güçlü olunca, haklı da sessiz kalıyor, adalet yerini bulmuyor

Öyle bir noktaya geldik ki, inanmıyoruz. Dünün yolsuzları, yeteneksizleri, beceriksizleri, bugün kurtarıcı olamaz. Olsa olsa, kendi batırdıklarını temizlerler ki… Böyle bir yetenek de görmüyorum açıkçası. Sadece bu günü kurtarırlar. Dünü batırdılar.

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01/11/2022 08:29