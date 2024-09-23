Hüseyin Ekmekçi yazdı: Ekonomik anlamda bekleyecek tek bir günümüz kalmadı

ÜNAL ÜSTEL ETRAFINDAKİ ŞAKŞAKÇILARDAN HIZLA KURTULARAK BİR AN ÖNCE KENDİNİ DOĞRU ÜLKE YÖNETİMİNE VERMEK ZORUNDADIR. ALACAKLIYIZ

MAKAM VE MEVKİ BEKLENTİSİ OLANLAR BİR SÜRE DAHA BEKLESİN. EKONOMİ VE MALİYE ALANINDA HIZLA LİYAKAT SAHİBİ İSİMLER GÖREVE GELMELİ… EKONOMİK ANLAMDA BEKLEYECEK TEK BİR GÜNÜMÜZ KALMADI

Ulusal Birlik Partisi kurultayı tamamlarken, Ünal Üstel %65 bandını aşarak, sadece parti başkanı olmadı, aynı zamanda liderliğini de ilan etti. Parti içerisinde raydan çıkmış onlarca konu var. Bu da Ünal Üstel’in yükünü daha da ağır yapıyor

Bir kere kurultay sonrası beklentiler oldukça yükseldi. Örneğin bakan olmayı bekleyen bir çok isim yanında, bakan kalmayı bekleyen yine bir çok isim var. Aynı şekilde müdür, müsteşar olmak isteyen bir çok isim yanında müdür ve müsteşar kalmak isteyen bir başka grup var

Her şeyden önce doğru bir saptama yapmamız gerekiyor. Kamu kaynakları tarumar edilmiş, ekonomi yönetimi yok, maliye çökmüş durumda. Özellikle kamu maliyesi maaş dahi ödeyemeyecek noktaya geldi. Gelirler artmazken, giderler dağ gibi büyümeye devam ediyor

Vakit kaybetmeden Ünal Üstel’in ekonomi ve maliye alanında elindeki isimleri en üst verimle kullanması gerekiyor. Enerji alanında Kıbrıslı Rumlar attıkları adımlarla sorunlarını bir bir çözerken, Kıbrıslı Türkler Türkiye ile birlikte on yıllar önce planladığı enerji adımlarını atamadı…

Elektrik üretimini bir rant alanına çevirip gerçeklerden hızla uzaklaştık. Enerji koridoru üzerinden Kıbrıslı Türklerin bölgede önemli bir güç olmasını tartışırken, bugün evimize elektrik gelince mutlu olan insanlara evrildik. Bu vizyonsuzluğun bedelini bugün ve ileride ödeyeceğiz

23 saat süren parti kurultayını ilk andan son ana kadar detaylı bir şekilde izledim. Sonraki gelişmeleri de takip ettim. 10 bin insanın bir kurultaya giderek oy kullanmasını “çıkar beklentileri” üzerinden tartışamazsınız. Her şeyden önce saygıyı hak ediyor

Bakıyorum da özellikle muhalefete mensup isimler kurultayı ve kurultaydaki kalabalığı çıkar birlikteliği üzerinden değerlendirip, cevabı bulduğunu düşünüyor. Kendini de böyle rahatlatıyor. Belki de bir yerlerde yanlış yapan muhalefetin kendisidir, konuyu doğru tartışmak gerekiyor

Üstel ve ekibi Elbette iktidar olanaklarını kurultay için kullandı. Bugünden itibaren beklenti doğru adımların atılması ve ekonomik olarak ülkenin rahatlatılmasıdır. Ünal Üstel’e verilen bu güç ve kudret elini rahatlatmıştır. Bu güç ve kudreti ülkenin yeniden imarına ve gelişimine harcamak zorundadır

Üstel’in yapması gereken kendisinin de çok iyi bildiği çıkar çevrelerini başbakanlık binasından başlayarak uzaklaştırmak olmalı. İş takibi alanında kendini geliştiren, kamudan maaş alıp sabahtan akşama kadar çıkar çetelerine hizmet edenler hızla Ünal Üstel’in çevresinden uzaklaştırılmalı

Devamında doğru ekonomik adımlar atacak kadrolar hem ekonomi hem de maliye Bakanlığında göreve gelmeli. Elbette o görevlere kendini layık görenler vardır. Bürokratları ile birlikte bu iki bakanlık hızla yeniden revize edilmeli. Başka şansımız yok

Ekonomi, ekonomi, ekonomi… Maliye, maliye, maliye… Bir taraftan doğru ekonomi politikaları belirlenirken kamu maliyesi de sadece maaş ödeyen bir noktadan çıkarılmak durumunda. Devleti batıran kötü kamu yöneticileri, hızla belediyeleri de dibe çekiyor, anlatacagiz

Ulusal Birlik Partisi kurultayını tamamladı. Şimdi yapılması gereken önce hasar tespiti, devamında da doğru isimlerin doğru makamlara getirilmesidir. Ünal Üstel bu topluma borçludur. Etrafındaki şakşakçılardan hızla uzaklaşmalı, kendini ülke yönetimine adamalıdır. Alacaklıyız…