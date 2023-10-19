Hüseyin Ekmekçi yazdı: Ekonomik ve demokrasi temelli zaferlere ihtiyacımız var

SİYASİ ZAFER PEŞİNDE KOŞAN SİYASİLER; KALDIRIN KAFANIZI… EKONOMİK VE DEMOKRASİ TEMELLİ ZAFERLERE İHTİYACIMIZ VAR

AYNI YERDE DÖNÜP DURUYORUZ… SORUNLAR AYNI; ÇARESI BELLİ. SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN, İRADE GEREKİYOR. BU ARADA YAŞLI, ÖĞRENCİ, GENÇLER RESMEN EZİYET ÇEKiYOR

Aynı yerde dönüp durur mu bir toplum? Kötü günlerden geçerken, çok kötü günlerin geleceğini biliyor olmak nasıl bir duygu? Tam da o noktadayız. Siyasi partiler, siyaseti sevenler, siyasette kalmak isteyenler siyasi bir zafer peşinde; oysa ihtiyaç o değil

Elbette, her siyasi parti iktidar olmak, her vekil seçilen bakan olmak isteyecektir. İnsanın doğasında bu vardır. Peki memlekete bakanlar; ne görüyor? Şu anda siyaseti sevenlerin, toplumun bütününe olan sevgi ve saygısını yitirdiğini görüyoruz

Ekonomi temelli atılması gereken ciddi adımlar var. Bakınız, bu milyar 300 milyon TL gibi, maaş ve benzeri giderler; bütçenin yüzde 80’ini yutuyor. Sadece maaş. Geri kalan yüzde 20 de Hayat Pahalılığı, ek mesai, emeklilik gibi alanlarda eriyor

Hükümetlerin, maaş ödeme dışında bir adım attığını gören var mı? Ben görmedim. Gören varsa da, duymadım. Bu yapı, sadece maaş ödemek için. Son haziranda 700 milyon TL maaş yükü arttı. Bu Ocak 2024’de ortalama 700 milyon TL daha artacak... Haziran 2024’de 3.2 milyar TL…

38 milyar bütçe yap; 36 milyarı ile maaş öde. Geriye kalan kaynakla da ne yaparsan yap. BRT’siydi, belediyesiydi, kurumlarıydı, ek mesaisiydi derken, vatandaşa hizmete bir şey kalmıyor. Geriye kalan, sağlık, eğitim, yol, su, alt yapı… Hepsi beklesin.

Altını çizerek söylüyorum. Kabaca, elektriğe yüzde 33, hemen zam yapılması gerekiyor. hemen… Tüpgaza yüzde 30, akaryakıta yüzde 25, dökme gaza yüzde 30 gibi bir zam kaçınılmaz yıl sonuna kadar… Ben uydurmuyorum, uluslararası piyasalar bunu dayatıyor

Böyle bir ortamda, halen istihdam, danışman peşinde koşanlar var. Neden? Muhtemelen UBP kurultayı var. Neden? Devamında seçim var. Bu yapıdan bir icraat çıkmaz. Türkiye ile iyi geçinip, arada 3-5 para alan, devamında da bankadan borçlanan, hükümet edebilir

DP- YDP zaten kendi halinde. Kamu kaynakları üzerinden bir örgütlenme ve partileri mutlu etme geleneği oluştu. İktidarda kalmak adına ülkenin en büyük partisi UBP bu durma ses çıkarmıyor. Hal böyle olunca vatandaşın hakkını koruması gerekenler kendi yandaşlarının bekçisi konumuna geliyor

Gelecek nesillerin sırtına yüklediğimiz faiz yükünü hesap eden var mı? Yok. Çöken sistemin gençler üzerinde yarattığı etkiyi hesap eden? Yok. Sağlık, eğitim sistemleri çöktü; parası olan iyi hizmet alabiliyor; bunla uğraşan var mı? Yok. Ne var? Siyasi zafer peşinde koşma

Bu yapıda tek başına iktidar olsanız ne olur? Olmasanız ne olur? Bu nedenledir ki haftalardır altını çizdiğim nokta, ülkenin büyük partisi… UBP ve CTP, bir masa etrafında oturmak zorundadır. Koalisyon kurmak için değil. Çöken sistemi ayağa kaldırmak için.

Seçim Yasası, Siyasi Partiler Yasası, “azınlığın çoğunluğu yönettiği” sistemden çıkarılmalı. Vergi Yasası ve Belediyeler Değişiklik Yasası hemen hayat bulmalı. Zira, her alan yönetilebilir olmaktan çıkarken, halka hizmet verilecek kaynak ve organizasyonlar da bir bir çöküyor